50代人気芸人の“リアル飲み会”が実現！博多華丸・大吉＆ケンコバ、待望のコラボ企画！「最初に呼ぶのはコバヤシくんと決めていた」（華丸・大吉）「いつでも駆けつけます」（ケンコバ）

株式会社ＢＳ朝日「家呑み華大」番組初のゲストは同じ木曜よる10時台の番組に出演し、博多華丸・大吉とも仲の良いケンドーコバヤシが登場「ケンコバのほろ酔いビジホ泊」では、華丸がゲストで初登場

博多華丸・大吉とケンドーコバヤシ、“本当に仲の良い芸人同士”だからこそ実現した、異例のコラボ企画が決定しました！ＢＳ朝日の2番組が、5月21日・28日の2週連続で交差します。

木曜よる10時台は、10時から、博多華丸・大吉が時にはぼやき、時には嘆く姿もそのままに、ひたすら呑み食いする二人を楽しむ「家呑み華大」を、10時30分からは、“ケンコバ”ことケンドーコバヤシが全国の“ビジホ”に宿泊し、ホテル付近で街歩き＆地元グルメを満喫する「ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版」を放送中です。2組は同じ事務所の先輩後輩というだけでなく、プライベートでも親しい間柄。21日は「家呑み華大」にケンコバが参戦し、28日は「ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版」に華丸が合流。放送時間をそれぞれ1時間に拡大し、おもしろさの相乗効果で見どころあふれる楽しいひとときをお届けします！

「家呑み華大」は2024年4月にレギュラー放送がスタート。意外なことに、ゲストが来るのは今回が初めてとなります。華丸・大吉の二人は「最初のゲストはコバヤシくんがいい」と話していたそうで、まさに念願が叶いました。ケンコバは、信頼を寄せる先輩とのコラボについて、「華丸さん、大吉さんとは一緒にいるのがあまりに自然なので、コラボ企画も普段の飲み会と変わらず楽しめるんじゃないかと思いました」とコメント。そんなケンコバの言葉通り、コラボ企画放送回は両番組ともに、互いに心を許しているからこそ見せられる表情満載の、“コラボ”という言葉を超えた、とってもスペシャルな内容になっております！

■会話はほぼプライベート!?「普段の華丸さんとコバヤシくん」（大吉）

華丸・大吉＆ケンコバの飲み会に参加しているかのような気分になる、親近感あふれるトークが満載

「家呑み華大」は放送101回目にして、初のゲスト参加回という、記念すべき収録。さっそく「やっと来られました！」とケンコバが登場すると、博多華丸・大吉もテンション高く出迎えます。「さすがに放送101回目で、二人で話すことも尽きた」という華丸・大吉は、ケンコバを大歓迎。ケンコバも「これから、二人だけで過ごすのがつらいときはいつでも呼んでください」と、頼もしい助っ人ぶりをさっそく披露します。

パジャマを選ぶ際には、「3人といえばシブがき隊！（笑）」と往年のアイドルの名が飛び出し、のっけからトークがどこに行き着くのか、まったくわからない展開に。また、コラボ企画回ということで、用意されたこの日の肴は豪華バージョン。さらに、全国各地のビジホに泊まっているケンコバが厳選した、おすすめの酒の肴も5つ用意されます。ところが、食べ物に対してかなり独特のこだわりを持つ華丸によって、極上の肴たちが予想もしない状況に置かれてしまいます。

3人の会話は、大吉が「普段の華丸さんとコバヤシくんそのまま」と言う通り、コロッケにかけるソースの好みから、あまりにおしゃれすぎて学生の頃には飲めなかったあるチューハイの思い出まで、華丸・大吉＆ケンコバの飲み会に参加しているかのような気分になる、親近感あふれるトークが満載です。さらに、25年8月に結婚し、今年めでたく長男が生まれたケンコバが、家族のことや子育てについて語る一幕も。“家庭人”としてのケンコバの一面が垣間見られるのも、絶大な信頼を寄せる華丸・大吉とのやりとりだからこそです。

■華丸＆ケンコバ、千葉県船橋市で“ほろ酔い本音トーク”

ケンコバと華丸は千葉県船橋市にあるビジホに訪れ、二人で本音トーク

「ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版」では、ケンコバと華丸が千葉県船橋市にあるビジホに宿泊します。ケンコバが「アメリカのモーテルみたい！」と驚くほどエントランスの門が大きく、さらにホテルの建物までの道も「まるで参道！」（華丸）というほど立派。ホテルの建物もビジホというより“旅館”と言ったほうがふさわしい趣で、一般的なビジホを予想していた二人は、冒頭から大いに盛り上がります。華丸が番組の収録で楽しみなこととして挙げていたのが、大浴場での入浴の際、どんなＢＧＭが流れるのか、ということ。「僕の地元出身の人のアイドルソングかな」と予想していましたが、はたしてどんな曲が選ばれたのでしょうか。

そもそも、華丸を迎えての放送回でなぜ船橋に来たのか。ケンコバは2年前にもこの番組で船橋を訪れていますが、食事をするために入ったお店が大当たり。ジンギスカンや豚焼き肉のおいしさに、ケンコバは当時、「ぜひ華丸さんを連れていきたい」と語っていたのでした。今回、その願いがついに実現。地元の人々から愛される酒場で出される品々を食べるたび、華丸は「ウマい！」「これ美味しいな～」と顔をほころばせます。そんなグルメと喉を潤すお酒のおかげか、ケンコバと華丸の話はノンストップ。店のメニュー同様、“ケンコバ＆華丸のほろ酔いトーク”もまさに“絶品”です。

両番組のコラボ企画回は濃厚かつ充実の内容でお届けします。5月21日「家呑み華大」と２８日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版」にご期待ください！

博多華丸コメント

「コバヤシくんとはプライベートで数え切れないほど呑んだ仲です。テレビの企画とはいえ、どうなるかと思いきや、変に硬くなることもなく、普段通りでいられて単純に楽しかったですね。まあ、みんな一応お笑いのプロだから、ただ呑んで食べてで終わらず、ちゃんと番組として成立していたんじゃないでしょうか（笑）。いつもの飲み会だとコバヤシくんとは冗談交じりのことしか言わないので、こんなにも長い時間、人に聞かせてもいい話をしたのは新記録だと思いますよ（笑）。普段の僕らの飲み会の良いところを、今回の放送で楽しんでいただきたいです。

『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版』は、通常回の延長線上にある回になるんじゃないかと思っていましたが、まさにその通りでした（笑）。コバヤシくんに導かれるまま、番組の“定番”のような流れに身を任せて、それが心地良かったですね。ホテルを紹介する番組って、豪華な設備や美味しそうなグルメを紹介するものが多くて、それはそれで僕も好きです。その対極にあるようなこの番組の“リアル感”もいいですよね。収録はすごく充実していました。良い夜になりました。放送できっとそれが伝わると思います」

博多大吉コメント

「番組開始から101回目で初ゲストって、すごい話ですよね。以前から、最初のゲストは誰がいいのか話をしていて、『コバヤシくんしかないだろう』って言っていたんですよ。単純に好みが合う人だから。こうして初ゲストとして来てくれて、うれしかったです。華丸さんもコバヤシくんも、ちょっとはテレビを意識したそうですが、僕から言わせたら普段通りだと思います（笑）。放送では、華丸さんとコバヤシくんのいつも通りの呑みの姿が見られますよ。まさにドキュメンタリー番組ですね。僕が頑張って昔話を振ったりしましたが、二人は“お笑い論”なんてまず語らない。だから普段の飲み会でも、若手芸人たちは華丸さんやコバヤシくんのお笑いに対する考え方を聞けると思って、最初はすごく喜ぶんですよ。でも二人は食べ物や酒の話しかしないし、コバヤシくんは若い人たちにお笑いについていろいろ聞かれると、そのうち不機嫌になる（笑）。テレビで二人が呑んでいるときの様子が放送されることなんてまずないと思っていましたが、放送はなかなか楽しめるんじゃないでしょうか。世に出る機会をいただけて良かったです。この番組自体、飲み会に参加する気分で楽しんでくださっている視聴者の方が多いと伺いました。今回はいつもにも増して、50代の芸人たちが居酒屋でどんな話をしているのか、そのリアルをお楽しみください（笑）。今後もいろんな人にゲストに来てほしいですね。たぶん、『呼んでください』と思っている若手芸人がいっぱいいると思うので。

『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版』は華丸さんにお任せします。僕も好きな番組ですが、3人で何かするよりも、コバヤシくんと誰かという形で、二人で出たほうがいい番組な気がしたんです。今回は一視聴者として楽しみますし、ゲストに呼んでいただける日を楽しみに待ちたいと思います」

ケンドーコバヤシコメント

「『家呑み華大』は、プライベートでもともと華丸さん大吉さんと呑んでいるので、コラボ企画で出させてもらえると聞いて、『はいはい、了解です』という感じでした（笑）。お二人とはいろいろと好みが合うし、ホンマに普段通りでいられるんですよ。大吉さんは、華丸さんと僕がいつもとまったく一緒だと言っていましたが、大吉さんもだいたい、いつも通りでしたよ（笑）。視聴者目線で言うと、華丸さんがぶつぶつと話していて、それを大吉さんが聞いていないようで、実は聞いていて、『もういいでしょ』と終わらせるところが好きなんですよ（笑）。身近でそれを見ることができて、楽しかったです。持参したグルメも東北にこだわったものがあって、気に入ってくださってうれしかったですね。三者三様の食へのこだわりも出ている気がして、意外と番組として見どころ満載だと思います。

『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版』の収録は、「以前から『華丸さんに酒を教えていただき、大吉さんにお笑いを教えていただきました』と言っていた、まさにその通りになりました（笑）。華丸さんは構えることなく、自然体でいてくれて、放送ではきっと、華丸さんの人柄や本質みたいなものが伝わると思います。夕食を食べた店は2年前にも訪ねていて、当時の収録でも『華丸さんを連れて行きたい』と言っていたようです。華丸さんは『美味しい、美味しい』と喜んでくれて、連れて行った甲斐がありました。次はぜひ、大吉さんと水道橋のビジホに泊まりたいですね。大吉さんはプロレスが大好きですから、“プロレスの聖地”水道橋は“大吉さん回”として取ってあるんです。もし、お二人同時に出てくださるなら、東北エリアに行きたいですね。華丸さんと大吉さんって、あまり東北には行っていないはずなので、いろんなところを一緒に回りたいです」

番組概要

「家呑み華大」

【放送日時】5月21日（木）よる10時00分～11時00分

【タイトル】「家呑み華大」

【放送日時】毎週木曜よる10時00分～10時30分放送中

【放送局】ＢＳ朝日

【出演】博多華丸・大吉

【ゲスト】ケンドーコバヤシ

【制作】ＢＳ朝日

【制作協力】ＢＳ朝日 ジーヤマtv

【プロデューサー】竹内絵梨子（ＢＳ朝日）神田聡美（ジーヤマtv）

【コピーライト】番組写真をご使用の際は「(C)ＢＳ朝日」の表記をお願いいたします。

【公式HP】https://www.bs-asahi.co.jp/ienomihanadai/

【番組公式X】@ienomihanadai

「ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版」

【放送日時】5月28日（木）よる10時00分～11時00分

【番組名】「ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版」

【放送日時】毎週木曜よる10時30分～11時00分放送中

【放送局】ＢＳ朝日

【出演】ケンドーコバヤシ

【ゲスト】博多華丸

【制作】ＢＳ朝日

【制作協力】極東電視台

【プロデューサー】竹内絵梨子（ＢＳ朝日） 菊地理那（極東電視台）

【演出】佐藤稔久（極東電視台）

【コピーライト】番組写真をご使用の際は「(C)ＢＳ朝日」の表記をお願いいたします。

【公式HP】https://www.bs-asahi.co.jp/business_hotel/

【番組公式X】@bsa_kenkoba