あつまれ展示会責任者！事前集客から事後フォローまで、「商談を生む」展示会ノウハウ大公開
株式会社シャノン
展示会出展の準備に追われながらも、「今のやり方で本当に成果につながるのか？」
- ブース来場者数を上げる為の事前告知施策のご紹介
- 接客の取りこぼしを無くすシフトのつくりかた
- 展示会での集客に効果的な”人だかり”のつくりかた
- バーコードが取れるノベルティのご紹介
- 商談見込みの高い顧客からフォローするための優先順位の付け方
詳細・お申し込みはこちら :
https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59878?utm_source=prtimes&utm_medium=pr
- タイトル：あつまれ展示会責任者！事前集客から事後フォローまで、「商談を生む」展示会ノウハウ大公開
- 開催日時：5月28日(木) 15:00～15:40 （40分）
- 参加方法：当日に視聴URLをお送りいたします。
- 参加費 ：無料
- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門
- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59878?utm_source=prtimes&utm_medium=pr(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59878?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)
- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
- 証券コード ：3976（東証グロース）
- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史
- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート
- URL ：https://www.shanon.co.jp/
■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
株式会社シャノン マーケティング部
詳細・お申込みはこちら
https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59878?utm_source=prtimes&utm_medium=pr(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59878?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)
■ウェビナー内容
展示会出展の準備に追われながらも、「今のやり方で本当に成果につながるのか？」
そんなモヤモヤを感じたことはありませんか？
シャノンも展示会出展企業様からお悩みの声をよくお聞きします。
今回は、シャノンが展示会をする中で培った出展におけるポイントをぎゅぎゅっと40分でご紹介します。
【内容（予定）】
- ブース来場者数を上げる為の事前告知施策のご紹介
- 接客の取りこぼしを無くすシフトのつくりかた
- 展示会での集客に効果的な”人だかり”のつくりかた
- バーコードが取れるノベルティのご紹介
- 商談見込みの高い顧客からフォローするための優先順位の付け方
などシャノンが5年間でつちかってきたノウハウを包み隠さずお伝えします。
40項目を超える展示会タスクをまとめたリストも事後アンケート回答者のみなさまにプレゼントいたします。ぜひご視聴ください。
詳細・お申し込みはこちら :
https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59878?utm_source=prtimes&utm_medium=pr
■開催概要
- タイトル：あつまれ展示会責任者！事前集客から事後フォローまで、「商談を生む」展示会ノウハウ大公開
- 開催日時：5月28日(木) 15:00～15:40 （40分）
- 参加方法：当日に視聴URLをお送りいたします。
- 参加費 ：無料
- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門
- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59878?utm_source=prtimes&utm_medium=pr(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59878?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)
■株式会社シャノンについて
シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。
- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
- 証券コード ：3976（東証グロース）
- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史
- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート
- URL ：https://www.shanon.co.jp/
■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
株式会社シャノン マーケティング部
TEL ：03-6743-1565
E-mail：marketing@shanon.co.jp