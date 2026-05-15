音楽の感動をラディカルに求めている人たちのためのイヴェント「新しい聴衆」の２回目の開催が決定！『新しい聴衆・六月』

株式会社サンライズプロモーション

2026年6月28日(日)に、上野恩賜公園野外ステージ(水上音楽堂)で「新しい聴衆・六月」を開催する。

『新しい聴衆』は、音楽的な感動をラディカルに求める人たちのための不定期開催のイヴェント。第二回目となる今回『新しい聴衆・六月』は、会場を上野恩賜公園野外ステージ（水上音楽堂）に移し、初夏の昼下がりから夜、都心のアンビエントの中で、“上質な音楽と季節を楽しむ”をテーマに、出演者には、マヒトゥ・ザ・ピーポー、テニスコーツ、池間由布子、野口文、田中琴三という、いずれも既存のジャンルやシーンを軽やかに抜け出し、独自の音と言葉、そして批評性を併せ持つ稀有な表現者たちが並ぶ。

そして”Live Ambient BGM”と称して、ceroの荒内佑とベーシスト千葉広樹のユニット“王睘 土竟”が、特設ブースから、単なる開場中や転換時の音楽ではなく、環境や時間の流れに寄り添いながら、一日を通してアンビエント音と人工音の境界を曖昧にするという斬新なBGMとしての音響体験を創出する。

“新しい音楽的な感動が生まれる場所にこそ、新しい聴衆も誕生する”というイヴェントコンセプトを体現する特別な一日になることは間違いない。

チケットは、各プレイガイドにて本日5月15日(金)12:00より一般発売を開始。複数名での来場にお得な2枚・3枚セット券も販売するほか、未就学児も入場可能（3才未満は膝上観覧無料）となっており、友人同士や家族連れでも楽しめるイベントとなっている。

■公演概要

【公演名】 『新しい聴衆・六月』

【出演】

マヒトゥ・ザ・ピーポー, テニスコーツ, 池間由布子, 野口文, 田中琴三,

王睘 土竟[荒内佑(cero)＋千葉広樹]

【会場】 上野恩賜公園野外ステージ（水上音楽堂）

【公演日時】 2026年6月28日(日) 開場13:00開演14:00

【料金（税込）】

前売券：1枚 \5,800 ／ 2枚セット \9,800 ／ 3枚セット \13,800

当日券：\6,300

※自由席・整理番号なし

※2枚・3枚セットは、複数名での来場にお得なセット料金をご用意

※3才未満入場無料（膝上観覧に限る）

※3才以上有料

※未就学児入場可

※再入場可

【主催・企画・制作】 サンライズプロモーション

【公式サイト】 https://new-audience.com

【チケット一般発売日】2026年5月15日(金)12:00

【チケット発売所】

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/new-audience-june/

イープラス https://eplus.jp/new-audience/

ローソンチケット https://l-tike.com/new-audience/

【お問合せ】 サンライズプロモーション 0570-00-3337 （平日12:00～15:00）