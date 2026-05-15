アニメ「魔入りました！入間くん」【チェックセーラーすたいる りたーんず！】 オンラインくじ『まるくじ』にて販売開始！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社ティームエンタテインメント（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成 以下:ティームエンタテインメント）は、2026年5月15日(金) 12:00より アニメ「魔入りました！入間くん」の新規オリジナルグッズを、インターネットで購入できるオンラインくじサービス『まるくじ』にて販売開始したことをお知らせいたします。

まるくじ アニメ 「魔入りました！入間くん」概要

アニメ「魔入りました！入間くん」とは、魔界の大悪魔サリバンの孫となり、サリバンが理事長を務める悪魔学校に通うことになった、人間の少年・鈴木入間の、悪魔学校での奮闘と成長を描く”魔界“学園コメディーです。2026年4月からアニメ第4シリーズが絶賛放送中です。

今回は【チェックセーラー】をテーマにした、ポップな新規描き下ろしイラストを使用した商品をご用意しました！

各賞の商品として、コレクションポーチ、B2半裁タペストリー、アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、缶バッジなど、ファンの皆様に喜んでいただけるラインナップとなっております。

また、購入者特典として5個購入毎に絵柄ランダムでブロマイドを1枚プレゼントいたします。

是非、この機会にお買い求めください！

まるくじ アニメ「魔入りました！入間くん」各賞紹介

期間：2026 年5月15日(金) 12:00 ～ 2026年6月21日(日) 23:59

価格：770円(税込)

販売ページ：https://marukuji.jp/detail/328(https://marukuji.jp/detail/328)

(C) 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会

まるくじ 概要

『まるくじ』はインターネットで購入できるハズレなしのオンラインくじサービスです。各アイテムがすべて受注生産なので売り切れの心配はありません。（※）

インターネットで購入できるため、地域や時間を選ばず購入可能で商品はすべて自宅にお届けいたします！対応決済方法は「各種クレジットカード」「ドコモ払い」「ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済」「プリペイド決済（Vプリカ、Vプリカギフト）」「PayPay」「メルペイ」に対応。

※一部商品にて数量限定が設定されている場合がございます。

◆まるくじ 公式サイト：https://marukuji.jp/(https://marukuji.jp/)

◆まるくじ 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/marukuji_pr(https://twitter.com/marukuji_pr)

◆まるくじ公式アプリ（価格：本体無料） ダウンロード URL

Google Play版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji(https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji)

iOS版：

https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770(https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770)

※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。