全国の対象店舗で「楽天ポイント2倍キャンペーン」を開催

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）は、2026年5月15日（金）から5月31日（日）までの期間、全国の対象ブランド店舗にて「楽天ポイント2倍キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、日頃より当社ブランドをご愛顧いただいているお客様への感謝を込めて開催するものです。

期間中、対象店舗にてお会計時に「楽天ポイントカード」をご提示いただくことで、通常の2倍のポイントを進呈いたします。

「earth music&ecology」や「AMERICAN HOLIC」、「Maison de FLEUR」など、当社が展開する多数のブランドが対象です。初夏の新作ウェアや雑貨が揃うこの機会に、ぜひ全国の店舗でのお買い物をお楽しみください。

キャンペーン詳細ページはこちら :https://r10.to/hF9HYZ

■「楽天ポイント2倍キャンペーン」概要

開催期間：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

実施内容：期間中に楽天ポイントカードを提示してお会計された方に、楽天ポイントを通常の2倍進呈いたします。

対象店舗：全国のストライプインターナショナル対象ブランド店舗

※一部対象外店舗がございます。詳細は下記をご確認ください。

■キャンペーン対象外店舗について

＜楽天ポイントカードは利用可能ですが、本キャンペーンの対象外の店舗＞

earth music＆ecology premium store 武蔵小杉東急スクエア

Green Parks topic リヴィンオズ大泉

Green Parks topic フレスポ八潮

Green Parks topic リヴィン田無

Maison de FLEUR 渋谷ヒカリエ ShinQs

Maison de FLEUR タカシマヤ ゲートタワーモール

Maison de FLEUR 大丸札幌

＜楽天ポイントカードをご利用いただけない店舗＞

earth music＆ecology natural store 江釣子ショッピングセンターパル

Green Parks fuuwa おやまゆうえんハーベストウォーク

Green Parks topic 東武大田原

Green Parks topic マイルームタウン

※公式WEBストア「STRIPE CLUB」は楽天ポイントの対象外です。

■注意事項およびポイント進呈について

※キャンペーン参加にはエントリーが必要です。

※楽天会員ではない、または利用登録がお済みでない方は【キャンペーン終了日までに】楽天ポイントカードのウェブサイトにて楽天会員登録（無料）と利用登録が必要です。

※期間中にエントリーの上、楽天ポイントカードを提示して1回あたり1ポイント以上獲得したお会計が対象になります。

※特典ポイントは、2026年7月31日（金）までに通常ポイントで進呈いたします。