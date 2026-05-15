直筆サイン入り縦長ポスターが当たる！いがよ賄先生『エッジバトル・マネーショット』発売記念キャンペーン開催！【ホーリンラブブックス】
株式会社TORICO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安藤拓郎）が運営するホーリンラブブックスにて、いがよ賄先生『エッジバトル・マネーショット』発売記念キャンペーンを開催いたします。
ホーリンラブブックスではいがよ賄先生最新コミックス『エッジバトル・マネーショット』発売を記念して、豪華キャンペーンを実施いたします！
貴重な機会にぜひご参加ください！！
詳細を見る :
https://www.horinlovebooks.com/fair/topic-WN7ppX9J4CVG
【キャンペーン対象商品】
2026年6月1日発売
ジーオーティー刊
いがよ賄先生
●「【有償特典付き】エッジバトル・マネーショット」
●「エッジバトル・マネーショット」
【キャンペーン内容】
対象商品をお買い上げ・期間内に発送された方の中から抽選で、
いがよ賄先生直筆サイン&お宛名入り縦長ポスターをプレゼント！
【対象期間】
2026年7月3日（金）までに発送完了となるご注文
※ご購入・発送完了＝キャンペーンへの自動応募となります。
【注意事項】
※期間内にご注文いただきましても、下記の場合は抽選対象外となりますのでご注意ください。
・2026年7月3日（金）までに発送が完了しない場合。（ご注文から翌営業日の発送が最短となります。）
・発送完了後にお客様都合でのキャンセル、返品となった場合。
・発送完了後のお荷物が当店へ返送となった場合。
※期間内の発送であれば、フェア開始前のご予約・ご注文も抽選対象となります。
※発送条件に沿っての発送となりますため、お客様ご自身で設定されている発送条件をご確認ください。
※当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※お手元に届きました賞品にインク汚れや折れ等ございましても、
変更・交換等は一切お受けできませんので、何卒ご了承くださいませ。
※ご応募はお一人様1アカウントにつき1応募とさせていただきます。
フェア対象商品を複数お買い上げされた場合でも、当選率が変動することはございません。
※ニックネームや架空名義など、登録情報に不備や虚偽があった場合、また弊社が不正と判断した場合は、抽選対象外といたします。
※転売禁止、ネットオークション出品禁止。判明した場合には当選を取り消させていただき、返還を求める場合があります。※
【ホーリンラブブックスについて】
BL(ボーイズラブ)書籍を中心に、最新刊から既刊まで豊富に揃うインターネット書店です。在庫している商品のほとんどが特典付きです。当店限定の特典も多数…貴重なサイン本の販売もあり...！
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