水面にぷかぷか浮かぶ動物たちの姿が楽しめる「PukaPukaシリーズ」第6弾！リアルな造形と丸いフォルムが特徴の「PukaPuka ぽちゃわに」が全国のカプセルトイ自販機に5月下旬より順次登場！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、オリジナルカプセルトイの新商品「PukaPuka ぽちゃわに」(全4種／1回400円・税込)を2026年5月下旬より順次全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売いたします。

■「PukaPuka ぽちゃわに」(全4種)について

水面にぷかぷかと浮かぶ動物たちのかわいらしい姿が大人気のカプセルトイ「PukaPukaシリーズ」に、第6弾「PukaPuka ぽちゃわに」が登場。

顔はデフォルメ感を抑えたリアルな造形で、ボディがぽっちゃりと丸いフォルムのワニは、「緑ぽちゃわに」「黒ぽちゃわに」「白ぽちゃわに」「茶ぽちゃわに」の全4種がラインアップ。実際のワニが水中で過ごす際、二本足で立ってそのまま縦に浮く様子から着想を得た、水に浮かべると縦に浮く仕様のユニークなアイテムです。口は手動で下顎を上下に動かすことが可能で、口を閉じている様子と開けている様子の2つの表情を楽しめます。

普段よく目にするような強くて獰猛なイメージとはまた違った魅力がある、丸いおなかでゆるいビジュアルのワニを水に浮かべて観察してみませんか。

■商品詳細緑ぽちゃわに緑ぽちゃわに (開口時)黒ぽちゃわに黒ぽちゃわに (開口時)白ぽちゃわに白ぽちゃわに (開口時)茶ぽちゃわに茶ぽちゃわに (開口時)使用イメージ

商品名 ：PukaPuka ぽちゃわに(全4種)

発売日 ：2026年5月下旬より順次

価格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約H60mm

素材 ：PVC・ステンレス

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

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