“低身長女性の服選びを楽に＆楽しく”BAYFLOWと人気インフルエンサーcaho146cmさんとのコラボレーション第3弾！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のライフスタイルブランド「BAYFLOW（ベイフロー）」は、小柄女性から支持を受ける人気インフルエンサーcaho146cmさんとのコラボレーション企画の第3弾を発売します。販売のたびに多くのお客さまから大好評をいただき、即完売するXSサイズアイテム。本企画では、そんなXSサイズを必要とする低身長の女性に向けたアイテムを提案いたします。2026年5月15日（金）より、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）にて先行予約受付がスタート。2026年5月29日（金）より、BAYFLOW全店舗、公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて通常販売をスタートいたします。

BAYFLOWは「都会と自然を行き来するオトナの暮らし」をコンセプトに、肩肘張り過ぎない“抜け感”を価値観として、「アクティブマインドで自然を楽しむヘルシーさ」と「都会のTPOに合わせるアーバンさ」を併せ持つ大人のためのライフスタイルを提案しています。

BAYFLOWでは、低身長（150cm以下）のお客さまによるXSサイズ展開のご要望にお応えする形で2025年に本企画がスタート。よりリアルな小柄女性の声を反映すべく、ご自身も146cmという小柄な体型を生かし、多くの女性から支持を集めるインフルエンサーcaho146cmさんを起用し、商品企画に参画いただいています。「家事や育児、お仕事で忙しい毎日に、自分に合う服を見つけるのが大変」というフォロワーさんや、caho146cmさん自身の日常的なお悩みも生かしながら、第3弾となる今回は接触冷感のデニムライクパンツ、UVカットシアーシャツ、マルチレーススカートの機能性のあるアイテム全3型を展開します。

■販売詳細

先行予約受付開始日：2026年5月15日（金）

発売日：2026年5月29日（金）

展開チャネル：全国のBAYFLOW店舗、

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

URL：https://www.dot-st.com/bayflow/

■インスタライブについて

配信日時：2026年5月14日（木）19:00

配信アカウント：BAYFLOW公式Instagram

アカウントURL：https://www.instagram.com/bayflow_inc/?locale=ja_JP

■商品詳細（caho146cmさん本人コメント）

BAYFLOWのロングセラー2wayシャツを小柄さんも着られるサイズ感とデザインにアレンジし、今年はＵＶカット仕様にグレードアップして再登場。シアーシャツでありながら、ＵＶカット素材（紫外線遮蔽率80%）を使用し、日やけ対策も可能です。柔らかな丸みシルエットで小柄さんも重心が下がらずバランスよく着られ、袖は腕まくりがしやすいよう内側がゴム仕様になっています。さらには裾裏の隠しボタンをとめることで、インしなくてもインしたように見えるスタイリングが可能となります。

商品名：【低身長caho146cmさんコラボ】UVカット2WAYシャツ

価格：\6,990（税込）

カラー展開：ホワイト、ブルーストライプ、ネイビー

サイズ：FREE

「暑い夏もデニムコーデを楽しみたい。」そんな思いでお作りしたパンツ。薄手で柔らか、接触冷感のデニムライク生地で夏も快適かつ、落ち感のあるダブルタックのワイドシルエットで動くたびに揺れる印象的なサマーパンツです。140cm～150cm台の方まで履くことができる２サイズ展開。ウエストの前はシンプルに、後ろはゴム仕様でリラッ

クスして履ける仕様に。また、幅広いウエストサイズの方が履けるよう、両サイドにはボタンをつけ、２～4段階で微調整が可能となっています。

商品名：【低身長caho146cmさんコラボ】ストレートワイドパンツ

価格：\7,990（税込）

カラー展開：グレー、ライトブルー、ネイビー

サイズ：1(XS)、2(S)

今年トレンドのレーススカートを幅広く楽しむことができる3way仕様でお作りしました。リブスカートの上にレーススカートを重ねた仕様となっており、レースとリブスカート、それぞれを重ねたり単体で使えたりと3wayでお楽しみいただけます。1着でコーデが広がり、トレンドのレースも気軽に楽しむことができます。140cm～150cm台の方が着られる2サイズ展開。ウエストは両方総ゴムなのでリラックスして履くことができます。レースとリブ生地はそれぞれ伸縮性もあるので歩きやすく、カジュアルにお使いいただけます。リブスカートは透けにくいので1枚での着用も可能。レース単体をパンツの上に重ね、レイヤードコーデもでき、トレンドのレースを存分に楽しむことができます。

商品名：【低身長caho146cmさんコラボ】マルチWAYレーススカート

価格：\7,990（税込）

カラー展開：オフホワイト、ブラック

サイズ：1(XS)、2(S)

■caho146cmさんについて

「低身長女性の服選びを楽に＆楽しく」をコンセプトに、自身も146cmと低身長で服選びに苦労した経験から、小柄女性も着られるファッション情報をInstagramで発信している。

フォロワー数 約20万人（2026年5月時点）

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/caho146cm/

■BAYFLOWについて

BAYFLOWは30～40代の女性・男性に向けた、上品さ、清潔さ、ヘルシーさ、そして大人っぽさを兼ね備えたアパレルや生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。きもちのいい自然の風と、最先端のトレンドの風。そんなふたつの心地よさを感じられるような、健康的で、スタイリッシュなライフスタイル。それが、BAYFLOWが提案する、シアワセのかたちです。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/bayflow/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.bayflow.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/bayflow_inc/

＜YouTube＞ https://www.youtube.com/channel/UC90LRlNEuTZ8Kp0NFUCM1sw

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official