「ABEMA PPV」にて6月6日（土）開催『RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI』全試合生中継決定！～大会視聴チケットの販売を開始～

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINが2026年6月6日（土）にゼビオアリーナ仙台にて開催する『RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI』（以下、『RIZIN LANDMARK 14』）を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継することを決定いたしました。また、本大会の視聴チケットを5月15日（金）12時より販売開始いたしました。

RIZINは、総合格闘技の試合を主軸としながらも、キックボクシングルール、スタンディングバウトルール、グラップリングルールといった多様なルールで試合を展開する日本最高峰の格闘技イベントです。

2021年10月よりスタートした「LANDMARK」シリーズは、ケージでの試合に特化した大会として人気を集めています。

本大会では、RIZINフライ級王座をかけたタイトルマッチとして、王者・扇久保博正選手と神龍誠選手が激突。

神龍選手は、4月12日に開催された『RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』にて、エンカジムーロ・ズールー選手から1ラウンド一本勝ちを収める圧巻のパフォーマンスを披露。試合後には、自ら現フライ級王者・扇久保選手を呼び込み、「俺とやるしかないっしょ、どうタイトルマッチ」と挑発。これに対し扇久保選手もケージに上がり応戦。「6月ボコボコにしてやる」と言い放つなど、両者は一触即発のにらみ合いを展開。会場を騒然とさせた両者の因縁が、ついにタイトルマッチとして実現します。日本トップクラスの実力者同士によるハイレベルな攻防に、大きな注目が集まります。

さらに、元谷友貴選手 vs. トニー・ララミー選手、矢地祐介選手 vs. ISAO選手、“ブラックパンサー”ベイノア選手 vs. 芳賀ビラル海選手など、注目カードが多数ラインナップ。加えて、昨年の大晦日大会から約半年ぶりの復帰戦となる冨澤大智選手、再起戦を地元の東北で迎える赤田功輝選手ら、注目ファイターたちも参戦し、仙台の地で熱戦を繰り広げます。2026年のRIZIN戦線を大きく左右する重要な一戦の数々が、9月開催予定の『超RIZIN.5』へどのようにつながっていくのか――。ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

本大会の前売り視聴チケットは、5月15日（金）12時から6月5日（金）23時59分までの期間で5,500円（税込）（※1）にて販売いたします。大会当日の視聴チケットは6月6日（土）0時から23時59分まで6,000円（税込）、アーカイブ視聴チケットは6月7日（月）0時から6月11日（木）21時まで4,400円（税込）でそれぞれ販売いたします。

また、視聴チケットをご購入いただいた方には特典として、大会当日の写真を使用した、フライ級タイトルマッチ（扇久保博正選手 vs. 神龍誠選手）の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」（※2）をプレゼントいたします。

さらに、「ABEMAプレミアム」への新規登録で、最大1,100円のキャッシュバックが受けられるキャンペーンも実施中です。キャンペーン詳細はこちら（https://abema.tv/lp/cashback-rizin-20260606）

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）本特典はデジタルカードとなります。カードの受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。

受け取りに必要なシリアルコードを2026年6月下旬に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。

RIZINカードコレクションの会員登録後、「ABEMA」内のギフトボックスでお送りするコードをRIZINカードコレクションのシリアル特典入力ページ（TOPバナーより遷移）に入力をお願いします。

配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

今後も、「ABEMA」では『RIZIN LANDMARK 14』に出場する選手たちのインタビューをはじめとした限定コンテンツを続々とお届けする予定です。ぜひご期待ください。

■ABEMA PPV 『RIZIN LANDMARK 14』 概要

配信日時：2026年6月6日（土）13時30分～（配信開始13時～）

見逃し配信：2026年6月11日（木）23時59分まで

▼配信チケット購入ページ

https://abema.tv/live-event/a2bd788f-a8e6-496f-bab1-c91ec77de846

※上記チケット購入ページからは、見逃し配信・追っかけ再生の視聴ができません。

【見逃し配信】専用ページにて見逃し配信・追っかけ再生が利用いただけます。

▼配信チケット金額／販売期間

前売りチケット 5,500円（税込） ※アプリ購入では500円の手数料が生じます。

販売期間：2026年5月15日（金）12時～6月5日（金）23時59分まで

当日チケット 6,000円（税込）※アプリ購入では600円の手数料が生じます。

販売期間：2026年6月6日（土）0時～23時59分まで

アーカイブチケット 4,400円（税込） ※アプリ購入では400円の手数料が生じます。

販売期間：2026年6月7日（日）0時～6月11日（木）21時まで

▼購入特典

『RIZIN LANDMARK 14』大会当日の写真を使用した、フライ級タイトルマッチ（扇久保博正選手 vs. 神龍誠選手）の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」

※本特典はデジタルカードとなります。カードの受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。

※受け取りに必要なシリアルコードを2026年6月下旬に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。

※RIZINカードコレクションの会員登録後、「ABEMA」内のギフトボックスでお送りするコードをRIZINカードコレクションのシリアル特典入力ページ（TOPバナーより遷移）に入力をお願いします。

※配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

■『RIZIN LANDMARK 14』 対戦カード

フライ級タイトルマッチ／扇久保博正 vs. 神龍誠

元谷友貴 vs. トニー・ララミー

矢地祐介 vs. ISAO

“ブラックパンサー”ベイノア vs. 芳賀ビラル海

酒井リョウ vs. 貴賢神

直樹 vs. 黒井海成

冨澤大智 vs. 加藤瑠偉

赤田功輝 vs. 井上聖矢

OPENING FIGHT／齋藤紘也 vs. TAaaaCHAN

OPENING FIGHT／赤平大治 vs. 内田晶

OPENING FIGHT／颯斗 vs. 湯浅帝蓮

OPENING FIGHT／岩城悠介 vs. 中泉翔

※試合順ではございません