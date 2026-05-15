NCT・ユウタ「全裸の写真が送られてきた」″過激なファン″からの被害を告白／「機種変更した店員から電話が…」矢口真里が戦慄したヒトコワ体験とは？『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#2

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月12日（火）よる11時より都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#2を放送いたしました。

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショーです。

5月12日（火）放送の#2では、「真実だったら怖すぎるヒトコワクイズSP」と題し、元暴力団員、日本を代表するアーティスト、元国民的アイドルが明かす“ヒトコワ”エピソードをクイズ形式で深掘り。スタジオには、NCT・ユウタ、てんちむ、AK-69、瓜田純士らが登場し、実際に体験した恐怖エピソードを赤裸々に語りました。

■矢口真里、携帯ショップ店員からの突然の電話に戦慄「データが全部見られてるかも…」

元モーニング娘。・矢口真里が披露したのは、“知らない番号”にまつわるヒトコワ体験です。アイドル時代から、知らない相手からの電話に悩まされていたという矢口。グループ卒業後、ソロとして活動していた20代前半の頃、再び“知らない番号”から電話がかかってきたといいます。

その相手は、なんと当日携帯ショップで機種変更を担当した店員。「今日、お昼くらいに機種変更を担当した者です」と突然電話がかかってきたといい、「昔からファンでした。お友達になれませんか？」と言われたことや、「データ移行もお願いしていたので、写真やメンバーの連絡先が入った電話帳とか、全部見られてるかもしれないって思って…」と、“個人情報を握られているかもしれない”当時の恐怖を語ります。「もし何かあれば対応を考えます」と訴えるも、引く様子がなかったという男性に、スタジオからは「怖すぎる…」「それは気持ち悪いなぁ」と戦慄の声が上がりました。

■NCT・ユウタ、"過激なファン"からの被害を告白「全裸の写真が送られてきた」

また、K-POPボーイズグループ・NCTのユウタも、過激なファンによる被害を告白。「携帯番号を変えたら“なんで変えたの？”ってファンから連絡が来たり、全裸の写真と一緒に“私はいつでも準備できてるわよ”って送られてきたこともあります」と明かし、一同騒然。

さらに、「メンバーと暮らす寮の前に30人くらいファンが張っていて、電動キックボードで追いかけられた」と、壮絶なエピソードも披露。トークの最後には、「3日前にもありました」とさらりと明かす場面もあり、スタジオからは「えぇぇ！？」「私生活もないんだな」と驚きの声が上がりました。

■てんちむ、中学時代の家庭教師による恐怖体験を告白「私の下着を…」

モデルでYouTuberのてんちむは中学時代に経験したという家庭教師とのヒトコワ体験を披露。当時、大学卒業間近くらいの男性家庭教師に勉強を教わっていたというてんちむ。ある日、休憩中に1階へ飲み物を取りに行った際、2階から“ガサガサ”と不審な音が聞こえてきたといいます。

違和感を覚え、足音を立てないよう部屋へ戻ったてんちむ。そこで目にしたのは、自身の引き出しを勝手に開けている家庭教師の姿だったといい、「先生が私の下着を観察していたんです！」と衝撃告白。スタジオからは「えぇぇ！？」「怖っ！」と悲鳴にも近いリアクションが巻き起こりました。

また番組では、“なりすまし”をテーマにしたヒトコワクイズも出題。すると、てんちむ自身も過去に“架空アカウント”を使って彼氏にハニートラップを仕掛け、浮気を調査したことがあると明かし、「まんまと引っかかりました」とぶっちゃけ。自身による“ヒトコワ工作”に、スタジオは笑いに包まれました。

■AK-69「下手したら死んでた」命の危険を感じた“恐怖の教育”とは？

さらにHIPHOPアーティスト・AK-69が、17歳当時に所属していたHIPHOPクルーでの“恐怖の教育”を語る場面も。当時の教育係だった先輩について、「喫茶店に連れていってご飯を奢ってくれたり、犬好きで優しい人だった」と振り返るAK-69。しかしその一方で、「怒るとめちゃくちゃ怖かった」と明かします。

ある日、大事なミーティングを欠席してしまったというAK-69。その後、激怒した先輩に工事現場のような空き地へ連れて行かれ、「このままクルーを辞めるか、ここでボコボコにされるか選べ」と迫られたといいます。

AK-69は「辞める選択肢はなかったので、“ボコボコにしてください”って言った」と振り返り、「そしたら先輩がちょうどいいサイズの角材を持ってきて、躊躇なくフルスイングしてきた。本当に当たりどころが悪かったら死んでたと思う」と告白。命の危機を感じたという衝撃の体験に、スタジオは騒然となりました。

ほかにも出演者たちが衝撃の“ヒトコワ”体験を披露した『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#2は「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

（#2見逃しURL：https://abema.go.link/37wIv）

■ABEMA新番組 『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』 放送概要

放送日時：2026年5月12日（火）よる11時～ （毎週火曜日よる11時放送）

番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-2025

#2視聴ページ：https://abema.go.link/37wIv

出演者：

Naokiman

サーヤ（ラランド）

笹崎里菜

ユウタ（NCT）

てんちむ

瓜田純士

AK-69

小木博明（おぎやはぎ）

山田敏弘

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/