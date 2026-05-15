5/21（木）発売、モナキのスペシャルブック付き『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.40』発売目前！ モナキが“あいうえお作文”でPMCを紹介するショート動画公開

ぴあ株式会社『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） Vol.40』特別付録：モナキ スペシャル（16ページ小冊子）

5月21日（木）に発売される『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） Vol.40』の特別付録（スペシャルブック16ページ）に登場するモナキのショート動画を収録。本日、SNS（ぴあ音楽編集部X、Instagram、YouTube、BOOKぴあX）にて公開いたしました。

動画では、「あいうえお作文」で、PMCを紹介していただきました。出たとこ勝負で、おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンの4人がチャレンジした「あいうえお作文」。90秒バージョンはノーカットで。ぜひ、お楽しみください！

各SNSのURLはBOOKぴあ（https://book.pia.co.jp/book/b10168883.html）にてご確認ください。

純烈の弟分としてオーディションで選ばれ、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューを果たした、今話題沸騰中の4人組グループ、モナキ。今回のスペシャルブックでは、結成からデビューまで、そしてこれからを語ったロングインタビューをはじめ、撮りおろし写真、ぴあ名物15Ｑ（15問15答）×4人を16ページにわたって掲載。8月のZeppツアーに向けて急成長を続けるモナキの現在地と未来の可能性に迫ります。オフショットを収めたチェキプレゼントもありますので、誌面に掲載のQRコードより、PMC誌面の感想とともにご応募ください！

【商品概要】

『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol40』

定価：1,430円(本体1,300円+税)

発売日：2026年5月21日(木)

仕様：A4変型 112P＋特別付録（16P小冊子） オールカラー/無線綴じ

販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ ほか

＜ご予約＞

BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b10168883.html

タワーレコード https://tower.jp/item/8021077

HMV https://www.hmv.co.jp/product/detail/16863769

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18621978/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835651138 ほか

『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） Vol.40』表紙：HYDE

【コンテンツ】

表紙 HYDE

HYDEの“JEKYLL”を徹底インタビュー

「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」レポ

写真集『Jekyll and HYDE in Salzburg』アザーカットも掲載

「SUMMER SONIC 2026」

BABYMETAL／ONE OK ROCK／Paledusk ほか

※仕様、構成、内容等は変更される場合がありますので予めご了承ください。