やさしいズ タイが渋谷マンゲキを初の二夜連続ジャック!『やさしいズ タイpresents「素敵渋谷七景 連夜」』開催!

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吉本興業株式会社

　2026年6月27日（土）・28日（日）に渋谷よしもと漫才劇場にて、やさしいズ・タイが『やさしいズ タイpresents「素敵渋谷七景 連夜」』を開催することが決定しました。





　本公演は、タイの世界観を凝縮した「やさしいズ タイpresents」初の二夜連続開催となります。『タインベーダーを攻略するのは俺達だ！』や『強いカタチ』など、2日間で合計7つの独創的な企画を実施。さらに、大人気企画『超難問王決定戦』は予選・決戦の二部構成で展開する豪華ラインナップでお届け。配信特典として、『仁木、秋定とその仲間たちが超ヤジを入れている副音声映像』をご用意しております。



　また、会場限定特典として、公演前後の出演者のオフショットが閲覧可能な特設オープンチャット参加権が付与されます。


　　チケットは5月16日（土）11:00よりFANYチケット先行受付、5月20日（水）10:00より一般・オンライン配信チケットの発売を開始します。


　会場でも、ご自宅でも、タイが描き出す“素敵な景色”を連夜ぜひお楽しみください。　


やさしいズ タイ　コメント


渋谷の劇場をニ夜連続でジャックします！


みんなでタイpresents企画を楽しみながら夜を過ごしていきましょう！


この夜はいつもどこかで素敵な景色が見続けられます！





　公演情報・チケット情報　　

やさしいズ タイpresents「素敵渋谷七景 連夜」


日程：2026年6月27日（土）～6月28日（日）


場所：渋谷よしもと漫才劇場


公演数：全4公演


出演：公演により異なる


料金：前売5,000円／当日5,500円／配信2,000円


※【全4公演】オンラインセット券　6,000円（特典付き）


【チケット券売スケジュール】


先行受付：5月16日（土）11:00～5月18日（月）11:00


一般・配信チケット発売：5月20日（水）10:00


【出演者】※詳細は公式HPならびにSNS等にてご確認ください


やさしいズ、カゲヤマ、いぬ、マルセイユ、滝音、ケビンス、ダンビラムーチョ、キンボシ、今井らいぱち、kento fukaya、蛙亭、そいつどいつ、ドンデコルテ、世間知らズ、ミカボ、素敵じゃないか、ブラゴーリ、９番街レトロ、ピュート、軟水、めぞん・原一刻、マリーマリー、バリカタ友情飯、シンクロニシティ、オフローズ、ド桜、金魚番長、ゼロカラン、伝書鳩、パピヨン・千葉恵



【6月27日（土）】

１.開場16:30／開演16:45／終演18:45


企画：『タインベーダーを攻略するのは俺達だ！』、『強いカタチ』



２.開場19:15／開演19:30／終演21:30


企画：『見すぎちゃダメよも・じ・ば・ら・し』、『超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦 超チーム予選』


【6月28日（日）】

１.開場16:30／開演16:45／終演18:45


企画：『大狂闘ヒントチキンレース』、『クイズ「なんで」のあと～テレビでやったのに再生数増えないのなんで～？？？～』



２.開場19:15／開演19:30／終演21:30


企画：『パドック大喜利～目指せ喜利馬記念～』、『超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦 超チーム決戦』



＜チケット情報＞


料金：前売 5,000円／当日 5,500円／配信 2,000円


※【全4公演】オンラインセット券 6,000円（特典付き）


先行受付：5月16日（土）11:00～5月18日（月）11:00


一般・配信チケット発売：5月20日（水）10:00



＜渋谷よしもと漫才劇場＞


公式HP　https://shibuya-manzaigekijyo.yoshimoto.co.jp/


公式X　https://x.com/shibuya_mngk


公式Instagram　https://www.instagram.com/shibuya_mngk/


【公式】渋谷・神保町よしもと漫才劇場YouTubeチャンネル　


https://www.youtube.com/@jimbocho_mngk/featured