やさしいズ タイが渋谷マンゲキを初の二夜連続ジャック!『やさしいズ タイpresents「素敵渋谷七景 連夜」』開催!

吉本興業株式会社

2026年6月27日（土）・28日（日）に渋谷よしもと漫才劇場にて、やさしいズ・タイが『やさしいズ タイpresents「素敵渋谷七景 連夜」』を開催することが決定しました。

本公演は、タイの世界観を凝縮した「やさしいズ タイpresents」初の二夜連続開催となります。『タインベーダーを攻略するのは俺達だ！』や『強いカタチ』など、2日間で合計7つの独創的な企画を実施。さらに、大人気企画『超難問王決定戦』は予選・決戦の二部構成で展開する豪華ラインナップでお届け。配信特典として、『仁木、秋定とその仲間たちが超ヤジを入れている副音声映像』をご用意しております。

また、会場限定特典として、公演前後の出演者のオフショットが閲覧可能な特設オープンチャット参加権が付与されます。

チケットは5月16日（土）11:00よりFANYチケット先行受付、5月20日（水）10:00より一般・オンライン配信チケットの発売を開始します。

会場でも、ご自宅でも、タイが描き出す“素敵な景色”を連夜ぜひお楽しみください。

やさしいズ タイ コメント

渋谷の劇場をニ夜連続でジャックします！

みんなでタイpresents企画を楽しみながら夜を過ごしていきましょう！

この夜はいつもどこかで素敵な景色が見続けられます！

公演情報・チケット情報

やさしいズ タイpresents「素敵渋谷七景 連夜」

日程：2026年6月27日（土）～6月28日（日）

場所：渋谷よしもと漫才劇場

公演数：全4公演

出演：公演により異なる

料金：前売5,000円／当日5,500円／配信2,000円

※【全4公演】オンラインセット券 6,000円（特典付き）

【チケット券売スケジュール】

先行受付：5月16日（土）11:00～5月18日（月）11:00

一般・配信チケット発売：5月20日（水）10:00

【出演者】※詳細は公式HPならびにSNS等にてご確認ください

やさしいズ、カゲヤマ、いぬ、マルセイユ、滝音、ケビンス、ダンビラムーチョ、キンボシ、今井らいぱち、kento fukaya、蛙亭、そいつどいつ、ドンデコルテ、世間知らズ、ミカボ、素敵じゃないか、ブラゴーリ、９番街レトロ、ピュート、軟水、めぞん・原一刻、マリーマリー、バリカタ友情飯、シンクロニシティ、オフローズ、ド桜、金魚番長、ゼロカラン、伝書鳩、パピヨン・千葉恵

【6月27日（土）】

１.開場16:30／開演16:45／終演18:45

企画：『タインベーダーを攻略するのは俺達だ！』、『強いカタチ』

２.開場19:15／開演19:30／終演21:30

企画：『見すぎちゃダメよも・じ・ば・ら・し』、『超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦 超チーム予選』

【6月28日（日）】

１.開場16:30／開演16:45／終演18:45

企画：『大狂闘ヒントチキンレース』、『クイズ「なんで」のあと～テレビでやったのに再生数増えないのなんで～？？？～』

２.開場19:15／開演19:30／終演21:30

企画：『パドック大喜利～目指せ喜利馬記念～』、『超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦 超チーム決戦』

＜チケット情報＞

料金：前売 5,000円／当日 5,500円／配信 2,000円

※【全4公演】オンラインセット券 6,000円（特典付き）

先行受付：5月16日（土）11:00～5月18日（月）11:00

一般・配信チケット発売：5月20日（水）10:00

＜渋谷よしもと漫才劇場＞

公式HP https://shibuya-manzaigekijyo.yoshimoto.co.jp/

公式X https://x.com/shibuya_mngk

公式Instagram https://www.instagram.com/shibuya_mngk/

【公式】渋谷・神保町よしもと漫才劇場YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@jimbocho_mngk/featured