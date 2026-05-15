やさしいズ タイが渋谷マンゲキを初の二夜連続ジャック!『やさしいズ タイpresents「素敵渋谷七景 連夜」』開催!
2026年6月27日（土）・28日（日）に渋谷よしもと漫才劇場にて、やさしいズ・タイが『やさしいズ タイpresents「素敵渋谷七景 連夜」』を開催することが決定しました。
本公演は、タイの世界観を凝縮した「やさしいズ タイpresents」初の二夜連続開催となります。『タインベーダーを攻略するのは俺達だ！』や『強いカタチ』など、2日間で合計7つの独創的な企画を実施。さらに、大人気企画『超難問王決定戦』は予選・決戦の二部構成で展開する豪華ラインナップでお届け。配信特典として、『仁木、秋定とその仲間たちが超ヤジを入れている副音声映像』をご用意しております。
また、会場限定特典として、公演前後の出演者のオフショットが閲覧可能な特設オープンチャット参加権が付与されます。
チケットは5月16日（土）11:00よりFANYチケット先行受付、5月20日（水）10:00より一般・オンライン配信チケットの発売を開始します。
会場でも、ご自宅でも、タイが描き出す“素敵な景色”を連夜ぜひお楽しみください。
やさしいズ タイ コメント
渋谷の劇場をニ夜連続でジャックします！
みんなでタイpresents企画を楽しみながら夜を過ごしていきましょう！
この夜はいつもどこかで素敵な景色が見続けられます！
公演情報・チケット情報
やさしいズ タイpresents「素敵渋谷七景 連夜」
日程：2026年6月27日（土）～6月28日（日）
場所：渋谷よしもと漫才劇場
公演数：全4公演
出演：公演により異なる
料金：前売5,000円／当日5,500円／配信2,000円
※【全4公演】オンラインセット券 6,000円（特典付き）
【チケット券売スケジュール】
先行受付：5月16日（土）11:00～5月18日（月）11:00
一般・配信チケット発売：5月20日（水）10:00
【出演者】※詳細は公式HPならびにSNS等にてご確認ください
やさしいズ、カゲヤマ、いぬ、マルセイユ、滝音、ケビンス、ダンビラムーチョ、キンボシ、今井らいぱち、kento fukaya、蛙亭、そいつどいつ、ドンデコルテ、世間知らズ、ミカボ、素敵じゃないか、ブラゴーリ、９番街レトロ、ピュート、軟水、めぞん・原一刻、マリーマリー、バリカタ友情飯、シンクロニシティ、オフローズ、ド桜、金魚番長、ゼロカラン、伝書鳩、パピヨン・千葉恵
【6月27日（土）】
１.開場16:30／開演16:45／終演18:45
企画：『タインベーダーを攻略するのは俺達だ！』、『強いカタチ』
２.開場19:15／開演19:30／終演21:30
企画：『見すぎちゃダメよも・じ・ば・ら・し』、『超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦 超チーム予選』
【6月28日（日）】
１.開場16:30／開演16:45／終演18:45
企画：『大狂闘ヒントチキンレース』、『クイズ「なんで」のあと～テレビでやったのに再生数増えないのなんで～？？？～』
２.開場19:15／開演19:30／終演21:30
企画：『パドック大喜利～目指せ喜利馬記念～』、『超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦 超チーム決戦』
＜チケット情報＞
料金：前売 5,000円／当日 5,500円／配信 2,000円
※【全4公演】オンラインセット券 6,000円（特典付き）
先行受付：5月16日（土）11:00～5月18日（月）11:00
一般・配信チケット発売：5月20日（水）10:00
＜渋谷よしもと漫才劇場＞
公式HP https://shibuya-manzaigekijyo.yoshimoto.co.jp/
公式X https://x.com/shibuya_mngk
公式Instagram https://www.instagram.com/shibuya_mngk/
【公式】渋谷・神保町よしもと漫才劇場YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@jimbocho_mngk/featured