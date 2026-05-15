毎月17日は “OHTANI DAY（大谷翔平の日）” 「大谷翔平シグネチャー・コレクション2026 第1弾」を発売！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、毎月17日の“OHTANI DAY”にあわせて、「大谷翔平シグネチャー・コレクション2026 第1弾」をファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）にて抽選販売いたします。

当社は2025年2月、大谷翔平選手と複数年にわたるコレクタブルおよびメモラビリア領域におけるファングッズの独占パートナーシップを締結。背番号「17」にちなみ、毎月17日を「OHTANI DAY」と定め、数量限定の特別なアイテムを展開しています。

2026年の第1弾となる今回は、ロサンゼルス・ドジャースの輝かしい歴史に名を刻む2人のレジェンド、大谷翔平選手とサンディ・コーファックス氏の直筆サイン入り公式MLB野球ボールをご用意しました。世界限定1個の唯一無二のコレクターズアイテムとなっております。

世界に誇るスーパースターの歴史的瞬間を形にしたコレクションを、この機会にぜひお楽しみください。

Fanatics Authentic ロサンゼルス・ドジャース 大谷翔平 & サンディ・コーファックス 直筆サイン入りMLB公式球（#1/1）

価格｜6,900,000円（税込）

説明｜

この商品は、ドジャース史に名を刻む2人のレジェンド、大谷翔平選手とサンディ・コーファックス氏の直筆サイン入り公式MLB野球ボールです。世界限定1個の唯一無二のコレクターズアイテム。コーファックス氏は、7度のオールスター選出、4度のワールドシリーズ制覇、NL MVP、サイ・ヤング賞3回、ワールドシリーズMVP2回、投手三冠王3回など輝かしい実績を誇り、MLB史上屈指の投手として知られます。MLB公認の個別番号付き改ざん防止ホログラム（オンライン認証可）およびFanatics Authenticホログラム付き。洗練されたドジャースロゴ入りのボールケースに収められており、ご自宅やオフィスで誇らしく展示できます。

※実際に試合で使用されたボールではありません。

■販売サイト

ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）

※当商品は抽選販売です。応募フォームよりお申込みください。ご当選された方にのみ、ご連絡を差し上げます。

※お支払い方法は、銀行振り込みのみとさせていただきます。

※商品の発送は、ご入金の確認後、準備が整い次第、順次対応させていただきます。

■応募フォームURL

https://www.fanatics.jp/ja/x-9218(https://www.fanatics.jp/ja/x-9218?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-05-15)

■応募受付期間

2026年5月17日（日）10:00頃 ～ 2026年5月24日（日）23:59まで

Fanatics authentic（ファナティクス・オーセンティック）について

Fanatics Authenticは、スポーツメモラビリアのトップブランドとして、大谷翔平選手、トム・ブレイディ選手、アレックス・オベチキン選手など、スポーツ界を代表するスーパースターと独占的なサイン契約を結ぶことで、熱心なファンやコレクターの皆様に向けて、直筆サイン入りアイテムや試合で実際に使用されたアイテムなど、選りすぐりのコレクションを提供しています。すべての商品は、主要なスポーツリーグ、選手会、大学から正式にライセンスを受けており、本物かつ高品質なスポーツグッズのみをお届けしています。

公式ストア：https://www.fanaticsauthentic.com/

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

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