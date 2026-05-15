GIGA（ギガ）｜ポン付けできるLEDヘッド＆フォグバルブを3種追加。配光性能と価格帯を拡充し、幅広いニーズに対応

株式会社カーメイトC6000｜トップマウントLED（第3のLED）により全域を明るくするハロゲン形状タイプC5000｜大人世代に見やすい3000K暖色モデルC4000｜視認性を追求。エントリー向け5000K白色モデル

株式会社カーメイト（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳田勝）が展開する自動車用ライトブランド「GIGA（ギガ）(https://lps.carmate.co.jp/lp/giga/)」 は、ハロゲンバルブから交換できるドライバーユニット一体型のLEDヘッド＆フォグバルブの3シリーズ（5アイテム）を、3月～4月に順次発売しました。

-ハロゲン形状LED新製品-

１.C6000シリーズ｜配光性能を追求。フラッグシップモデル「S8シリーズ(https://www.carmate.co.jp/news/press/202404/bw591-592.html)」の機能を継承

２.C5000シリーズ｜視認性と安心感を重視した暖色モデル（3000K）

３.C4000シリーズ｜“見づらい”を解消する自然白色モデル（5000K）

この度発売の製品は、機能性（視認性）とお買い求めやすさを両立しています。これにより、当社ハロゲン形状LEDのラインアップを、機能・発光色・価格帯において拡充しました。各製品の特長、発売日等は以下よりご確認ください。

開発背景｜ハロゲン車ユーザーに幅広く応えるラインアップを再構築

ハロゲンバルブからLEDバルブへの交換需要は拡大していますが、ECでの購入も増加する中で「安価品一択」「明るさ数値のみで選ばれがち」「違いが分かりにくい」といった市場課題が顕在化しています。「GIGA」は、明るさだけに頼らず、配光・発光色・取り付け性を重視。装着しやすいコンパクト設計と、車検基準を意識した配光性能、さらにユーザーの視認性やライフスタイルに寄り添った選択肢を用意し、ハロゲン形状LEDの市場に“実用性も叶える”ラインアップを提案します。

共通の特長・性能

・ハロゲンバルブと入れ替えるだけの簡単取り付け

・ドライバ一ユニット一体型、コンパクトサイズで高い適合性

ハロゲンバルブからの交換方法イメージ／国産車において豊富な適合情報を保有（Web参照）

・優れたカットオフラインで新車検基準（2024年8月～順次導入のロービーム検査）に適合。

独自の配光設計による安心の視認性。

全方向の明るさにこだわるユーザーへ ｜LEDヘッド＆フォグバルブ C6000

C6000のカットオフラインC5000のカットオフラインC4000のカットオフライン

トップマウントLEDを搭載。配光性能を追求した最上位モデル「S8シリーズ(https://www.carmate.co.jp/news/press/202404/bw591-592.html)」を、

ドライバーユニット一体型のハロゲン形状にも継承。

一般的なLEDバルブの配光第3のLED（トップマウントLED）搭載の配光

[主な特長]

・トップマウントLEDによる均一でワイドな照射・配光重視設計で、実使用における安心感を追求。

・ハロゲン形状ながら上位モデルの配光思想を継承し明るさと見やすさを両立したハイエンドモデル。

・明るさや光束維持率にこだわった放熱構造。熱移動効率に優れたヒートパイプでLEDの熱を素早くヒートシンクへ移動し、さらに超小型高性能ファンで冷却。発熱による明るさ低下を最小限に抑え、耐久性を確保。

純正ハロゲンよりもワイドな照射範囲

・実用性とファッション性を両立する6000K白色光。悪天候時の視認性を確保しつつ、スタイリッシュな見栄えを演出して夜間走行をより安全・快適にサポート。

6000K白色光H4：BW5091の場合

[想定ターゲット]

・夜間走行が多いユーザー

・高性能LEDに興味はあるが価格や取付で躊躇していた人

・性能の低いLEDバルブに不満を持っている人

・純正ハロゲンから確実にアップグレードしたい人

“眩しさが疲れる”大人世代へ｜LEDヘッドバルブ C5000

[主な特長]

・大人世代にマッチする、見やすい3000Kの暖色光。

加齢とともに、6000KクラスのLEDは眩しく感じやすく疲れの原因に。本製品はハロゲン同等の3000K暖色光が、網膜への刺激を抑えて目にやさしい視界を実現。

6000Kと3000Kの比較

・疲れにくい発光色がナイトドライブをサポート

3000Kの自然な暖色光が、路面の凹凸や段差を自然な陰影で際立たせ状況を把握しやすくする。長距離運転でも目にやさしく、疲れにくい快適な視界を実現。（効果には個人差あり）。

・広範囲照射で安心感アップ

厳選したLEDチップとLEDのレイアウトを徹底的にチューニングすることで、歩行者や路肩の状況がわかりやすいワイド配光実現。

・こだわりの放熱構造で明るさ長持ち

長時間使用による明るさ低下を防ぐため、銅基板、ヒートパイプ、冷却ファン、高効率アルミヒートシンクといった最新の放熱技術を採用。コンパクトな一体型構造でありながら、優れた放熱性を実現し、常に安定した明るさをキープ。

LEDレイアウトと放熱構造

[想定ターゲット]

・50代以上の実用・補修ユーザー

・夜間運転に不安のある人

・アウトドア／旧車・レトロスタイルを好む層

（暖色＝アンバーカラーを“スタイル”として楽しむ人）

実用性を重視する人に｜LEDヘッド＆フォグバルブ C4000

[主な特長]

・悪天候でも見やすく明るい、自然で安心感ある5000Kの光

ハロゲンバルブ比約2倍の自然な明るさで、ムラの少ない見やすい配光。青味を抑えた5000Kで全天候型の視認性。ファッション性と実用性が融合した色味。

・理想的な配光を実現する、照射方向調整機能を搭載（BW5082のみ）

調整機構がないモデルと異なり、ヘッドライト灯具に対して適切な向きでバルブを装着できるため、カンデラ値を向上し配光を改善可能に。

・LEDへの負荷を抑える放熱構造

長時間使用による明るさ低下を防ぐため、銅基板、ヒートシンクボディといった最新の放熱技術を採用。コンパクトな一体型構造でありながら、優れた放熱性を実現し、安定した明るさをキープ。

・シンプル構造で過酷な環境に強い

電子基板部分に泥・水分が混入しにくい密閉構造を採用。高性能伝導シリコン樹脂充填により防水、放熱性能向上。ファンレス構造によりファン故障リスクを低減。

H4：BW5081の場合

[想定ターゲット]

・LED化が初めてのエントリー層

・LED化にコストを重視する人

・スタイルよりも視認性を重視する街乗り中心の人

・6000Kや6500Kの視認性に不安を感じる人

スペック・ラインアップ

-共通-

・価格はすべてオープン

・すべて車検対応

・日本国内設計、3年間保証

・適合情報はこちら https://db.carmate.co.jp/matching/output/



★各製品詳細は、品番のリンク（公式オンラインストア）よりご覧ください。

[LEDヘッド＆フォグバルブ C6000シリーズ]

・発売日：2026（令和8）年4月15日

BW5091BW5092[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/290_1_2a580978046a6bee66360ca0634be8d1.jpg?v=202605160251 ]

[LEDヘッドバルブ C5000シリーズ]

・発売日：2026（令和8）年3月19日

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/290_2_92a81ace294d197661900e715107179b.jpg?v=202605160251 ]

[LEDヘッド＆フォグバルブ C4000シリーズ]

・発売日：2026（令和8）年3月19日

GIGAについて

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/290_3_f371a2d9617bfc69cc3bac2c17379372.jpg?v=202605160251 ]

GIGA（ギガ）は、カーメイトが展開する自動車用ランプブランドです。1996年にハロゲンバルブの製造工場を開設し、翌1997年の製品発売以来、ドライバーが“見やすい”と感じる光を追求し続けてきました。2003年から自社工場でのH.I.D.バーナー製造に着手。LED開発においてはその知見を活かし、灯具に対する発光点位置の最適化や、独自のLEDチップ選定などにこだわり、明るさや配光など厳しい基準で品質を管理しています。GIGAはこれからも、安全で快適なカーライフを提供し続けます。

関連プレスリリース・製品情報

・GIGA Webサイト(https://lps.carmate.co.jp/lp/giga/)

・LEDヘッド＆フォグバルブ ラインアップ(https://ps.carmate.co.jp/c/car/bulb/led)

GIGA LEDヘッド＆フォグバルブ プレスリリース

・スタンダードモデル：GIGA LEDヘッドバルブ C4500(https://www.carmate.co.jp/news/press/202506/s400t-c4500.html)（2025年6月）

・ミドルスペックモデル：GIGA LEDヘッド＆フォグバルブ C5500(https://www.carmate.co.jp/news/press/202308/bw871-573.html)（2023年7月）

・ハイスペックモデル：GIGA LEDヘッド＆フォグバルブ S7(https://www.carmate.co.jp/news/press/202603/giga-s7plus-c4.html)プラス(https://www.carmate.co.jp/news/press/202603/giga-s7plus-c4.html)（2026年3月）

・フラグシップモデル：GIGA LEDヘッド＆フォグバルブ S8(https://www.carmate.co.jp/news/press/202404/bw591-592.html)（2024年4月）

読者様お問い合わせ先

カーメイト

TEL：03-5926-1212

URL： https://www.carmate.co.jp/

●プレスリリース記載の他社商標については以下のウェブサイトをご確認ください。

https://www.carmate.co.jp/trademark/

●プレスリリースに記載された製品の仕様、お問い合わせ先などにつきましては、発表日現在のものです。