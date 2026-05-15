リサイクルプラスチックから生まれたハンドメイドのプランター「露 -TSUYU-」発売

本多プラス株式会社

本多プラス株式会社（本社：愛知県新城市、代表取締役社長：本多 孝充）が運営するサステナブルデザインブランド「ame（アメ）」は、リサイクルプラスチックを使用し、一点ごとに異なる表情を持つハンドメイドプランター「露 -TSUYU-」を発売いたします。

■ リサイクルプラスチックから生まれた新しい造形美

「露 -TSUYU-」は、色鮮やかな再生樹脂が幾重にも重なり合うことで生まれた、これまでにない表情を持つプランターです。

ハンドメイドによって一本ずつ描かれる色彩のラインは、同じものが二つと存在しません。光を受けて複雑に輝く質感は、水面のような揺らぎを感じさせ、植物本来の生命力を美しく引き立てます。

■ 軽量で割れにくく、植物との暮らしをより身近に

見た目には重厚感がありながら、手に取ると驚くほど軽量。陶器やガラスと異なり割れにくいため、日々の水やりや植え替え、レイアウト変更も気軽に行えます。

インテリアとしての存在感と、日常使いのしやすさを両立したプランターです。

■ 多彩な表情を演出するフォルム

口元がゆるやかに広がる舟形のシルエットは、一株のグリーンはもちろん、多肉植物の寄せ植えにも最適です。

また、「露 -TSUYU-」は、プランター本体と同素材・同デザイン思想で製作されたトレイをセットで展開。リサイクル素材ならではの独特な表情をトレイまで統一することで、空間全体に一体感を生み出します。

届いたその瞬間から、窓辺やデスク周りを洗練されたディスプレイ空間として楽しめます。

■ ハンドメイドならではの価値

「露 -TSUYU-」は、素材選定から成形、仕上げに至るまで、一点ずつ異なる表情を生み出すことにこだわり製作されています。

リサイクルプラスチックを独自に加工し、手作業で仕上げることで、量産品にはない質感と存在感を実現。プランターとトレイを含め、プロダクト全体で「ame」の世界観を体現しています。

■ カラー展開

インテリアのアクセントとなる、こだわりの5色を展開。

あやめ色まつば色もも色くちなし色ささ色

■製品仕様

【13型】

外寸： 約13 × 9.6 × 7.5H (cm) / 下部：5.9 × 5.8 (cm)

内寸： 上部：11.1 × 7.7 (cm) / 下部：6.1 × 5.6 (cm) / 高さ：6.7 (cm)

容量： 0.3L

セット内容：プランター本体・トレイ

価格：6,490円（税込）

【15型】

外寸： 約14.9 × 11.4 × 9.2H (cm) / 下部：5.9 × 5.8 (cm)

内寸： 上部：13.7 × 10 (cm) / 下部：6.2 × 6.5 (cm) / 高さ：8.2 (cm)

容量： 0.5L

セット内容：プランター本体・トレイ

価格：7,480円（税込）

左：13型／右：15型（まつば色）左：13型／右：15型（ささ色）ame

ame（アメ）は、1946年創業のプラスチック成形メーカー 本多プラス株式会社 が手がけるサステナブルブランドです。

プラスチック容器の製造工程で生まれる廃プラスチックに新たな価値を見出し、永く愛されるプロダクトやアート作品として生まれ変わらせています。

プラスチックの可能性と美しさを再発見し、その魅力を世界へ発信しています。

ame 公式サイト：ht(https://ame-re-plastic.jp)tps://ame-re-plastic.jp(https://ame-re-plastic.jpInstagram%EF%BC%9A)

Instagram：www.instagram.com/ame_by_hondaplus/

(https://ame-re-plastic.jpInstagram%EF%BC%9Awww.instagram.com/ame_by_hondaplus/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%EF%BC%9Ahttps://www.hondaplus.co.jpamae)本多プラス株式会社：https://www.hondaplus.co.jp(https://ame-re-plastic.jpInstagram%EF%BC%9Awww.instagram.com/ame_by_hondaplus/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%EF%BC%9Ahttps://www.hondaplus.co.jpamae)

老舗プラスチック成形メーカーが紡ぐ、新たな価値のかたち

ame（アメ）は、1946年創業の老舗プラスチック成形メーカー「本多プラス株式会社」が、プラスチックの魅力や価値を世界に発信するサスティナブルブランドです。プラスチック製品の製造過程において、廃プラ（廃棄プラスチック）は不可避的に発生します。本多プラスでは、2008年よりプラスチックならではの美しさに価値を見出し自社内で発生する廃プラを用いたプロダクト開発・アート活動を行ってきました。

ameでは、生活を豊かに彩り長く愛される作品を、ひとつひとつハンドメイドで創り出し、お客様に愛着を持って長くお使いいただけるアート・プロダクト開発を行っております。

ブランドストーリー： https://prtimes.jp/story/detail/rl6nKMCvJzB



社名：本多プラス株式会社

代表者：代表取締役社長 本多孝充

所在地：〒441-1306 愛知県新城市川路字夜燈23-2

事業内容： プラスチック成形技術をコアに、 化粧品から文具、食品、医薬品などパッケージのブランディング・デザイン。容器、その他の製造・販売

創業：1946年

公式HP：https://www.hondaplus.co.jp(https://www.hondaplus.co.jp)

ame 公式サイト：https://ame-re-plastic.jp(https://ame-re-plastic.jp)