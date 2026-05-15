話題の「指定野菜」を効率よく摂取！熱中症対策から連休明けの胃腸ケアまで。カラダと心を整える、BRUNO初夏の「タイパ＆セルフケアレシピ」公開

BRUNO株式会社

ライフスタイル商品の企画／開発／販売を行う BRUNO 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、“たのしい”をつなぐ。ライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」より、急な気温上昇や連休明けの体調管理が気になるこの時期、約50年ぶりの追加で話題の「指定野菜」活用レシピや最新の暑さ対策を取り入れた「初夏のセルフケアレシピ」を公開しました。

BRUNO 初夏の「ととのう」セルフケアレシピ

ゴールデンウィーク明けの疲れが気になる5月。

注目の「指定野菜」ブロッコリーを使ったポタージュや、熱中症対策の新常識“飲む氷”「アイススラリー」、胃腸に優しいノンフライ調理など、タイパと健康ケアを両立し、自分や家族を労わる新習慣を3つのテーマでご紹介します。

１.注目の「指定野菜」活用とサステナブルな自家製ミルク習慣

2026年4月に「指定野菜」へと仲間入りし、より身近になったブロッコリー。

その豊富な栄養を逃さず手軽に摂るポタージュから、環境にも体にもやさしい自家製オーツミルクまで。

健康意識が高まる今だからこそ、最新家電の力を借りて、毎日の食卓をアップデート。

自分や家族を労わる時間を、もっと身近で、もっと豊かなものに変えていきます。

【指定野菜とは】

消費量が多く国民生活に不可欠なものとして、農林水産省が価格安定などの措置をとる野菜。

ブロッコリーは1974年のジャガイモ以来、約50年ぶりに新規追加されたことで大きな話題となっています。

■オートクックポットでつくる「ブロッコリーとポテトのポタージュ」

2026年春から指定野菜に追加されたブロッコリーを主役に、じゃがいもと玉ねぎの自然な甘みが溶け合う贅沢ポタージュ。

オートクックポットなら、刻んだ材料を入れてボタンを押すだけの手軽さで、野菜本来の旨みをしっかりと引き出します。

体温を上げたい朝には温かく、暑い日には冷やしてもおいしい。

一人暮らしから子育て世帯まで幅広くおすすめできる一品です。

【レシピはこちら】https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/cookingpot/030.html

■オートクックポットでつくる「オーツミルク」

話題の植物性ミルクを、オートクックポットで簡単＆スピーディーに。

オートミールに、ひとつまみの塩と米油を加えて仕上げれば、まろやかでやさしい味わい。

牛乳の代用としてそのまま飲んだり、エスプレッソやココアで割っておうちカフェにもおすすめです。余計な添加物なし、サステナブルでヘルシーな自家製ミルク習慣をはじめてみませんか。

【レシピはこちら】https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/cookingpot/031.html

２.早めの対策がカギ！カラダの内側から効率よく冷やす「飲む氷」習慣

5月は体がまだ暑さに慣れていない時期。そこで提案したいのが、近年注目の「アイススラリー」です。

マルチスティックブレンダー2なら、家庭の氷とジュースをわずか数秒で滑らかなフローズン状に。

「冷たい飲み物」以上に効率よく体内から冷やすと言われ、初夏の外出戻りや、お子さまの公園遊び後のクールダウンにも最適です。

おいしく、賢く、早めの熱中症対策をBRUNOから提案します。

■マルチスティックブレンダー2でつくる「グレープフルーツジュースでつくるアイススラリー」

冷たいグレープフルーツジュースが、飲める氷「アイススラリー」に大変身。

暑さが本格化する前の“早めの熱中症対策”にもぴったりで、微細な氷の粒が体の内側からクールダウン。

マルチスティックブレンダー2なら、ひと手間でお店のような滑らか食感をおうちで再現できます。

スライスレモンやミントを添えれば、初夏にぴったりな爽やかご褒美ドリンクの完成です。

おうちでのクールダウンはもちろん、保冷容器に入れて屋外へ持ち出せば、スポーツやアウトドアシーンの頼もしい相棒に。暑さを迎えるこれからの新習慣に。

【レシピはこちら】https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/blender/012.html

３.連休明けのカラダをリセット！油をカットして「満足感」を揚げるヘルシー調理

ゴールデンウィークのイベント続きで、胃もたれやカロリーが気になるこの時期。

ガラスエアフライヤーなら、揚げ物の「おいしさ」はそのままに、不要な油をカットしたヘルシーな一皿が叶います。

調理中の様子が見えるガラスバスケットは、ワクワク感だけでなく「失敗しない安心感」も提供。

お子さまと一緒に成形を愉しむマッシュポテトや、罪悪感ゼロのノンフライ春巻きで、軽やかな食生活へのスイッチを応援します。

■ガラスエアフライヤーでつくる「マッシュポテトフライ」

ホクホク食感がクセになる男爵いもを、バターとコンソメでコク深く仕上げました。

丸めたり型抜きしたり、成形のひと手間も愉しみのひとつ。

ガラスエアフライヤーのノンフライ調理で、サクふわ食感に。お子さまもパクパク食べられて、お弁当にもぴったり。

油を控えつつ、満足感のあるヘルシーおやつが簡単につくれるので、忙しい日も助かります。

GW明けのリセットおやつにもおすすめです。

【レシピはこちら】https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/glassairfryer/033.html

■ガラスエアフライヤーでつくる「ノンフライ春巻き」

揚げ油不要、ヘルシーなのにしっかりジューシー。

ガラスエアフライヤーならバスケット越しに変化を見ながら、失敗しにくく春巻きが仕上がります。

豚ひき肉とたっぷり野菜、しいたけ、春雨を包んでノンフライモードで加熱。カロリーカットでも満足感◎。

いつものからし醤油だけでなく、ケチャップやスイートチリソースで、子どもから大人まで愉しめる味のバリエーションも嬉しいポイント。

【レシピはこちら】https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/glassairfryer/032.html

BRUNOで「ピリ辛料理」を愉しむ特集ページ公開中！

初夏の気怠さを吹き飛ばし、食欲をそそる刺激を。

スパイスや唐辛子のアクセントが効いた、「ピリ辛料理」特集ページを公開中です。

6月8日の「ガパオの日」にちなんだガパオライスから、おつまみに嬉しいアレンジメニューまで、マルチスティックブレンダーやホットプレートを使ったアイデアが満載。

特設サイト：https://bruno-onlineshop.com/ext/feature/bruno/monthlyrecipe/2605.html

主役の「ガパオ」は、マルチスティックブレンダー2で刻んだ材料をそのまま電子レンジへ※。

洗い物が少なく、手軽につくれるタイパ調理で、本格的な味わいが手軽に愉しめます。

ラクしたい日の豚キムチーズやスパイシーパエリアなど、忙しい平日も、自分好みの辛さで心も体もリフレッシュ。気怠い季節を元気に乗り切る、おいしい刺激をお届けします。

※電子レンジ対応パーツ：チョッパーボトル、ブレンダーカップ（チョッパーのブレード、チョッパー内フタ、滑り止め/フタ、ボトルカバーはレンジ使用前に必ず外してください）

BRUNO（ブルーノ）について

BRUNO（ブルーノ）

“たのしい”をつなぐ。

愉しみ上手な大人が集い、生まれた

ライフスタイルブランド「BRUNO」。

キッチン・インテリアをはじめとした、暮らしのアイテムを展開しています。

ご自宅用はもちろん、ギフトとしても選べる多彩なアイテムを揃えています。

日常のさまざまなシーンに寄り添い、あなたの一日を、ちょっとたのしく

【BRUNO オンラインショップ】 https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/

【BRUNO Instagram】＠bruno_enjoy（https://www.instagram.com/bruno_enjoy/）

【BRUNO X】@bruno_enjoy（https://x.com/bruno_enjoy）

【BRUNO TikTok】@bruno_enjoy_official（https://www.tiktok.com/@bruno_enjoy_official）

BRUNO株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/90148

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BRUNO株式会社 広報グループ ideapress@bruno-inc.com