100円から、あなたもユニフォームスポンサーに。

株式会社流山FC

千葉県流山市を拠点に活動する社会人サッカークラブ、NAGAREYAMA F.C.は、2026シーズンに選手が着用するオフィシャルユニフォームにおいて、地域の皆さまにご参加いただける新たな取り組み「NFC FAMILY」プロジェクトを開始いたしました。

通常、法人企業のロゴが掲載されるオフィシャルユニフォーム。

2026シーズンは、ユニフォーム右鎖骨部分に掲出される「NFC FAMILY」ロゴにおいて、100円から参加可能な個人スポンサーを募集いたします。

本プロジェクトでは、ご参加いただく皆さまのお名前を連名で掲載し、クラブとともにJリーグを目指す挑戦へ参加していただけます。

また、ご支援いただいた皆さまのお名前は、クラブ公式ホームページ内の特設ページへリアルタイムで掲載いたします。

NFC FAMILY 特設ページ

https://nagareyamafc.co.jp/lp/nfc-family/

NFC FAMILYとは？

「NFC FAMILY」とは、NAGAREYAMA F.C.に関わるすべての人を表す言葉です。

選手、スタッフ、パートナー企業、ファン・サポーター、そして地域の皆さま。

立場や役割は違っても、クラブを想う気持ちはひとつです。

クラブのこれまでも、これからも、地域の皆様や支えてくださる皆様とともにあります。

2026シーズン、関東リーグ昇格へ。

そして、その先のJリーグ参入へ。

その挑戦をクラブに関わる皆様とともにし、挑戦の過程で「夢」「感動」を届けることがクラブの理念であり、存在する意義です。

「NFC FAMILY」には、そんな想いが込められています。

ユニフォームの鎖骨右は、心臓に近い特別な場所。

だからこそ、クラブを支える皆さまの存在を象徴する「NFC FAMILY」のロゴを掲げています。

本プロジェクトにご参加いただいた皆さまのお名前は、本ページに支援金額順で掲載させていただきます。

クラブビジョン

個人スポンサー「NFC FAMILY」

地域のインフラとなり、夢を身近に。

そして、人生を前向きに、充実させる人を増やす。

NAGAREYAMA F.C.は、夢を追わなければいけないものにするのではなく、夢を身近に感じられる環境をつくることを大切にしています。

身近に夢や挑戦があることで、自然と前向きな気持ちが生まれたり、自分も少し頑張ってみようと思える人が増えていく。

そうした積み重ねが、人生を充実させる人を増やし、結果として地域をより良くしていくと考えています。

このクラブは、サッカーを通じてそのきっかけをつくり続け、この地域から、夢を身近に感じながら前向きに生きる人を増やしていきます。

スペシャルアイテムのプレゼントを企画！

特典として、ここでしか手に入らない非売品のスペシャルアイテムをご用意。

15,000円以上で非売品アイテムプレゼント、

15,000円以上の方には、非売品のスペシャルアイテムをプレゼントいたします。

複数回に分けた場合は対象外となりますので、ご注意ください。

さらに15,000円以上のご支援で、非売品のお車などに貼っていただける公式リボンマグネットをプレゼントいたします。

NFC FAMILY 特設ページ

https://nagareyamafc.co.jp/lp/nfc-family/

ホームタウン活動費に

本プロジェクトでは、合計300万円を目指しています。

一人ひとりの応援は小さく見えても、その想いが集まれば、大きな力になります。

皆さまからの応援は、チーム強化だけでなく、ホームタウン活動費として地域に還元されます。

主に、東葛地域（流山市・松戸市・野田市）を中心に活動しています。

・地域清掃活動

・子どもたちへの夢授業

・スポーツを通じた地域交流

サッカーの枠を超えて、地域に価値を届け続けています。

流山市スポーツ振興課主催 スポーツフェスタ土曜日に行う地域の方とゴミ拾い

あなたも、「Jへの挑戦」の一員になりませんか

どなたでも、NFC FAMILYとしてご参加いただける本プロジェクト。

このクラブは、ただのサッカークラブではありません。

クラブ一同が誰よりも夢を追う姿で、誰かの「自分も頑張ろう」を生み出す存在です。

2026シーズン、関東リーグ昇格へ。

そして、その先のJリーグ参入へ。

その挑戦を、ぜひ一緒に創ってください。

NAGAREYAMA F.C.とは

千葉県流山市を拠点に設立され、Jリーグ参入を掲げて2022年始動しました。「関わるすべての人に夢と感動を届け、地域に誇りと活力をあたえる」ことをクラブ理念とし、「地域のインフラ(必要不可欠な存在)となり、夢を身近に」をクラブビジョン(目指す姿)として活動中。

ピッチで勝利とエネルギーを届けることはもちろんのこと、地域の方々とともに夢を身近に感じる地域づくりに寄与します。

クラブの理念、ビジョンに共感し、共創いただける方を募集中！

また、トップチームの試合情報などは公式ラインで配信中。

運営会社：株式会社流山FC

公式ホームページ：https://nagareyamafc.co.jp

公式ライン：https://line.me/R/ti/p/@763dqhts