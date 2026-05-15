「エコカレンダー 2027」キャッチコピー募集キャンペーン締切迫る！応募締め切りは5月29日

日本テクノ株式会社

電気に関するトータルエネルギーソリューションサービスを提供する日本テクノ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：馬本英一、以下、日本テクノ）では、エコカレンダー（2027年版）に掲載するキャッチコピーを募集しています。

https://www.n-techno.co.jp/calendar_campaign/

今回で20年目の制作となるエコカレンダーの取り組みは、参加者の皆さまの環境への思いをイラストに採り入れてカレンダーを制作する、日本テクノ独自の環境活動です。

2026年4月末時点での応募数は16,555作品（4,383名）！昨年までを上回るペースでご応募いただいています。締め切りの5月29日（金）まで残り約2週間となりました。引き続きお待ちしておりますので、皆さまの環境への思いをキャッチコピーにこめてぜひご応募ください。ご応募いただいた方には、もれなく2027年のエコカレンダーをプレゼント。さらに抽選であたるさまざまな賞品もご用意しています。

日本テクノのエコカレンダーとは

日本テクノのエコカレンダーは、環境・自然・エコをテーマにしたキャッチコピーを一般の方から募集し、採用作品にプロのアーティストがイラストを描き下ろして完成させる応募者参加型のオリジナルカレンダーです。「お客さまと一緒に環境保全活動に取り組みたい」という思いから、2007年よりエコカレンダーを制作してきました。完成したカレンダーはご応募いただいたすべての方にプレゼント。2026年版は応募者をはじめ、約82,000部を配布しました。個人のほか、学校の環境教育や会社の環境活動の一環としてなど、団体でのご参加も多くいただいています。昨年は6,656名の方から29,260作品をご応募いただきました。

また、イラストはアートディレクター・福士昌明さんの描き下ろし作品です（2018年版より）。

イラストはアートディレクター・福士昌明さんの描き下ろし作品です（2018年版より）

エコカレンダーキャンペーンを通して伝えたい日本テクノの思い

日本テクノは、当社の環境方針のもと、事業活動をはじめ、エコカレンダーキャッチコピー募集キャンペーンなどの活動を通じて、国連の掲げる持続可能な世界を実現するための目標SDGsの達成に貢献しています。エコカレンダーキャッチコピー募集キャンペーンへの応募者の皆さまには、この活動への参加を通して、身の回りの自然環境や地球温暖化問題について考え、その思いをキャッチコピーにしてご応募いただけますと幸いです。またあわせてエコカレンダーをご利用いただくことが、日々の暮らしのなかで環境について考えるきっかけとなることを願っております。

2026年1月採用作品2026年5月採用作品2026年12月採用作品

SDGsへの関わり

日本テクノでは、当社の環境方針のもと、エコカレンダーの制作を通じて、SDGs【目標13気候変動に具体的な対策を】の達成に貢献しています。

エコカレンダーの環境にやさしい製法（2026年版）

・VEGETABLE OIL INK：環境に配慮した植物油インクを使用しています。

・グリーン電力：印刷する際の電力量（4,600kWh）は自然エネルギーでまかなわれています。

・環境にやさしい紙：適切に管理された持続可能な森林から作られた環境にやさしい紙を使用しています。

・包装ゴミ削減：個別包装不要の製法を採り入れ、包装せずにそのままの状態で郵送しています。

・カーボンオフセット：82,000部の印刷をする際に発生する材料（用紙・インク）由来のCO2約30トンをオフセットしています。※1

※1日本テクノのエコカレンダーは、J-クレジット制度（国内排出削減量認証制度）から得られる、削減事業者のクレジットを活用してカーボンオフセットしています。

【2027年 エコカレンダーキャッチコピー募集要項】

応募方法： WEB、FAX、ハガキのいずれかからご応募ください。

【WEB】 https://www.n-techno.co.jp/calendar_campaign/form.html

スマートフォンからの応募にも対応しております。

【FAX】 キャッチコピー（12案まで）・住所・氏名とペンネーム・電話番号・年代・「環境への思い」を明記のうえ、下記番号までFAXください。

【ハガキ】 キャッチコピー（12案まで）・住所・氏名とペンネーム・電話番号・年代・「環境への思い」を明記のうえ、下記宛先までご郵送ください。

宛先：〒163-0653 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル53階

日本テクノ株式会社「エコカレンダーキャッチコピー募集キャンペーン」係

締切：2026年5月29日（金）当日必着

お問い合わせ：日本テクノ株式会社 エコカレンダーキャンペーン係

TEL：0120-308-498（9:30～17:00、土・日・祝日・年末年始を除く）

FAX：03-5909-5534

【ご応募の方へのプレゼント】

■日本テクノエコカレンダー

応募者全員に2027年のエコカレンダーをもれなくお送りします。団体でご応募いただいた場合も、全員にプレゼントします。なお、複数案ご応募いただいた場合でもお一人さま１部限りとさせていただきます。

■日本テクノ社長賞（GIFT streetシークレット詰め合わせセット30,000円相当）

カレンダーに採用された方1名 ※2

■日本テクノ社長賞（GIFT street食品詰め合わせセット10,000円相当）

カレンダーに採用された方2名 ※2

■日本テクノ社長賞（GIFT streetお菓子詰め合わせセット10,000円相当）

カレンダーに採用された方2名 ※2

■DNP出版プロダクツ賞（寒梅酒造 こころに春をよぶ「純米甘酒」 2本セット）

カレンダーに採用された方2名

■環境市場新聞賞（図書カード 2,000円分）

カレンダーに採用された方5名

■特別賞（日本テクノオリジナルシークレット賞品）

ご応募いただいた方の中から抽選で50名 ⇒ 今年のシークレット賞品は「お絵描き3点セット」です！

■特別賞（日本テクノイメージキャラクター・河村隆一さんの直筆サイン入り エコカレンダー）

ご応募いただいた方の中から抽選で10名

■学生賞（図書カード 1,000円分）

ご応募いただいた学生の方の中から抽選で10名

※2「GIFT street」とは、日本テクノが運営するポイント交換サイト（https://www.gift-street.com/）です。全国各地の名産品など、豊富なギフトを掲載しています。

寒梅酒造 こころに春をよぶ「純米甘酒」エコカレンダーデザインのオリジナル図書カード

アートディレクター：福士昌明さんについて

株式会社 CRIME OF ANGEL 取締役・統括ディレクター

北海道生まれ。1984年株式会社ハンズ（現：株式会社ハンズ・オン・エンタテインメント）入社、1991年トゥーナインフォー設立。ロッキング・オン・ジャパンのアートディレクターを担当。多数のメジャーアーティストのCDジャケットやミュージックビデオなどを手掛ける。2008年からはゴルフ関連の商品やブランドデザインも手掛ける。