TLレーベル「チュールキス」人気3作品のシチュエーションCD化が決定！

株式会社Jパブリッシング

株式会社Jパブリッシング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤居幸嗣）は、TLレーベル「チュールキス」で人気の3作品をシチュエーションCD化。2026 年 5 月 29 日（金）よりシチュエーションCDレーベル「メイリリーキス」にて配信いたします。

『君がそばにいてくれたから』

「メイリリーキス」サイトはこちら :https://maylilykiss.com/

あらすじ

「君を抱くたびに……好きな人を抱くのは特別なんだって思う」

外資系インテリア企業・デザイン事業部で働くあなた。

憧れの上司・青（あおい）と秘密の社内恋愛を続けている。

天涯孤独で他人と距離を置いてきた彼が、初めて心を許し、恋に落ちたのはあなただけ。

職場ではクールで完璧主義。

けれど、ふたりきりになると――あなたにだけ甘く、優しく囁いてくる。

耳元で名前を呼ばれ、逃がさないように引き寄せられて、そのまま深く愛される。

独占欲強めな上司の甘く激しい、秘密の溺愛オフィスラブ――。

コミカライズも大ヒットの大人気TL小説『君にそばにいて欲しい』のシチュエーションCD化第二弾!!!

『君がそばにいれくれたら』ページはこちら :https://maylilykiss.com/situation-cd/kimigasobaniitekuretakara/

予約開始日：2026 年 5 月 15 日（金）

配 信 日：2026 年 5 月 29 日（金）

また、ポケドラ・DLsiteがるまによりご購入いただくと、それぞれ異なる特典をご用意しています！

ポケドラ 購入ページ :https://pokedora.com/products/detail.php?product_id=147222&watch_product_id=147222&age_check=1DLsiteがるまに 購入ページ :https://www.dlsite.com/girls-drama/work/=/product_id/BJ02531792.html

原作：井上美珠

イラスト：駒城ミチヲ

CV:テトラポット登

原作はこちら：https://www.j-publishing.co.jp/tullkiss/book-4830/

コミカライズはこちら：https://www.j-publishing.co.jp/pur_comics/book-11027/

『渋澤先輩は愛おしくて厄介で 御曹司の忘れられない初恋』

あらすじ

俺の恋人はお前だけだから

元カレに手ひどくフラれて傷心のさなか、女癖の悪さで有名だった学生時代の先輩で、財閥系御曹司・渋澤春雪と再会したあなた。「見返したくないか？ 俺ならお前を勝たせてやれる」と、熱く色っぽい瞳で見つめられ…。見た目もスペックも極上すぎる彼の甘い誘惑。本気にしてはいけないとわかっていたのに--。

恋人ごっこから始まる、御曹司の甘やかしラブ！

配信日：2026 年 6 月 26 日（金）予定

原作：あさぎ千夜春

イラスト：逆月酒乱

CV: 佐和真中

原作はこちら：https://www.j-publishing.co.jp/tullkiss/book-19640/

『昨日までとは違う今日の話 ドSな彼は逃がさない』

あらすじ

俺の形以外、全部忘れさせてやる

平凡なOLのあなたは、満員電車でのやりとりで痴女に間違われたまま、さわやかな年下リーマンの緒方さんと身体をつなぐようになる。「これが欲しいんだろ？」意地悪な言葉ばかりかけてくるのに、彼がくれるキスは恋人のように優しく、快楽は味わったことのない極上のもの。不器用で口下手な彼を知るほど惹かれ、このまま溺れたくないと逃げ出すあなた。

しかし--「見つけた。もう俺から逃げるなよ」奥深くまで届く楔にとらわれ、もうありふれた日常には戻れなくて…？

配信日：2026 年 7 月 31 日（金）予定

原作：すがみや

イラスト：なま

CV: 猿飛総司

原作はこちら：https://www.j-publishing.co.jp/tullkiss/book-10720/

関連サイト

メイリリーキス 公式HP：https://maylilykiss.com/

チュールキス 公式HP：https://www.j-publishing.co.jp/tullkiss/

レーベルに関するお問い合わせ

お問い合わせ：https://www.j-publishing.co.jp/contact/contact-gll/

会社情報

株式会社Jパブリッシング：https://www.j-publishing.co.jp/

トゥーヴァージンズグループ公式HP：https://twovirgins-group.com/