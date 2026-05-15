シーベース、株式会社U-NEXT HOLDINGSによる360度フィードバックサービス「CBASE360°」活用事例を公開

株式会社シーベース

「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする」をミッションに掲げるHRサーベイクラウドサービスの株式会社シーベース（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：深井幹雄）は、株式会社U-NEXT HOLDINGSにおける管理職育成・次世代人材育成を目的とした「CBASE360°」の活用事例インタビューを公開いたしました。

同社は「コンテンツ配信」「店舗・施設ソリューション」「通信・エネルギー」「金融・不動産・グローバル」の4つの事業セグメントを展開し、2030年に向けた中期経営計画のもと、グループ全体で経営人材の育成に取り組んでいます。今回のインタビューでは、人材を客観的に評価するデータを軸に、グループ横断の議論や人事施策の意思決定を前に進めるために「CBASE360°」をどう位置づけ、どのように活用しているのかを伺いました。

インタビュー本文はこちらからぜひお読みください https://www.cbase.co.jp/case/unext-hd/

導入背景 “100人の経営人材輩出”を実現するために、評価の客観データが必要だった

株式会社U-NEXT HOLDINGS 人事統括部 人事企画部 部長 西村 壽哉 様

U-NEXT HOLDINGSでは以前より、「100人の社長を育て、一社100億円規模の事業を生み出しながら、1兆円企業を目指す」という構想が語られてきました。その方針が、2030年に向けた中期経営計画における人的資本経営の注力領域として改めて明確化され、経営人材の強化・育成・輩出を進めるうえで、“人材を客観的に評価するデータ”が不可欠だと判断されたといいます。

システム選定においては、現場が使いやすいUI（ユーザーインターフェース）であること、また評価実施後に得られるレポートの完成度（読み解きやすさ）を重視し、「CBASE360°」の導入に至りました。

導入後の変化 評価が“個社・部門の中”で閉じず、グループ横断の議論に乗った

「これまでは事業セグメント内だけで評価が完結していましたが、その垣根を越えて評価をオープンにし、グループ横断で議論の場に乗せることができたのは大きな一歩です」と西村氏。

さらに、評価の共通言語化が進んだことで、配置・異動などの人事施策における目線合わせがしやすくなったといいます。感覚や印象に寄りがちな議論を、客観データをもとに整理し、意思決定を前に進めるための基盤として、「CBASE360°」を活用しています。

今後の展開 本人の内省と成長につなげる“育成ツール”としての活用へ

今後は、対象者本人が多面的な評価を受け止め、自分の現在地や特徴を捉えることで、成長につなげていくためのツールとしても、360度フィードバックの活用を検討しています。

加えて西村氏は、360度フィードバックを実際に実施してみることで、「感覚が確信に変わる」「新たな選択肢が見える」など、実施前の予想以上に発見が多かったといいます。

導入や活用方法に迷っている企業に対し、まずは一歩踏み出し、人材の解像度を上げることに活用してみてほしいとコメントしました。

シーベースは今後も「CBASE360°」の活用を通じて、U-NEXT HOLDINGSのグループビジョン達成に向けた人事戦略を支援してまいります。

インタビュー本文はこちらからぜひお読みください 〈https://www.cbase.co.jp/case/unext-hd/〉

360度フィードバックサービス「CBASE360°」お問い合わせ先

「グループ横断で評価基準を揃えたい」「配置・登用・育成を、客観データで議論したい」とお考えの企業様は、お気軽に下記フォーム、もしくはメールにてお問い合わせください。

URL：https://www.cbase.co.jp/contact/

Email：web_marketing@cbase.co.jp

シーベースはこれからも、システム提供にとどまらず、現場の課題に寄り添ったコンサルティング・研修を通じて、企業の人材開発・組織開発を支援してまいります。

「CBASE 360° 」シリーズについて https://www.cbase.co.jp/

「CBASE 360°」（https://www.cbase.co.jp/cbase360/）は、業界トップクラスの導入実績を誇り、リピート率95％、年間回答人数約80万人以上が利用するクラウド型の360度評価システムです。360度評価は、一緒に働く他者からのフィードバックのため納得性が高く、本人に“気づき”を与える上で効果的な組織開発、人材育成の手法として有効とされ、多くの企業、組織で活用いただいています。

株式会社シーベース

株式会社シーベースは「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする。」をミッションに掲げ、大手企業を中心に1,000社以上が導入する360度評価システムの「CBASE 360°」、多面的に組織コンディションの把握と改善策の支援を実現する「組織診断」などの各種HRサーベイクラウドサービスを運営しています。これからも、人と組織が成長するためのDX（ODDX）を推進し、未来をリードする企業として価値を発揮していくことを目指します。

https://www.cbase.co.jp/



企業名：株式会社シーベース

代表取締役社長 CEO：深井幹雄

本社所在地：〒160－0022 東京都新宿区新宿2－8－8 ヒューリック新宿御苑ビル7F

事業内容：360度評価システム「CBASE 360°」の提供、HRタレントマネジメントクラウドサービスの提供、HRサーベイクラウドサービスの提供、各種サーベイクラウドサービスの提供、人材および組織開発サービスの提供