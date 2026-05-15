Cath Kidstonのギフトにフォーカスした新店舗！玉川高島屋S.C.店が6月5日（金）にオープン！オープン記念限定品とノベルティのプレゼント、店舗限定のカスタムリボンラッピングサービスも実施！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長：北村博之） が展開する英国発のライフスタイルブランド Cath Kidston（キャス キッドソン）の新店舗「Cath Kidston 玉川高島屋S.C.店」を2026年6月5日（金）にオープンいたします。

玉川高島屋S.C.店はギフトに特化した新たなスタイルの店舗で、約800種類ものアイテムを揃え、玉川高島屋S.C.店限定でイニシャルロゴリボンを使用したカスタムリボンラッピングサービスを実施いたします。また、本店舗のオープンに合わせ新作のギフトボックスのご提供を開始、他直営店でも販売いたします。さらに、オープンから3日間限定で、カスタムリボンイベントを実施、3,300円（税込）以上、またはギフトボックス600円（税込）をお買い上げのお客様に、お好みで選んでいただいたイニシャルロゴリボンを含む2種類のリボンで商品やギフトボックス、ショッパーなどを自由にラッピングいただけます。（リボンがなくなり次第終了、混雑時はリボンのお渡しだけになる可能性もあります。）

オープンを記念した2種類の店舗限定アイテム、Scallop Roseのアートのトートバッグとタオルハンカチを発売いたします。また、ノベルティでしか手に入らないスタンリーバッグチャームScallop Roseを、15,000円（税込）以上お買い上げのお客様にプレゼントいたします。

「Cath Kidston 玉川高島屋S.C.店」の設計は、旗艦店である表参道店も手掛けた、ブランドデザインプロデュースに定評のあるジョージクリエイティブカンパニーが担当。本店舗は、”英国で生まれ、お客様と一緒に育んできたCath Kidstonの魅力をより一層楽しめるワクワク体験が誕生”をテーマに掲げた、これまでにない新しいスタイルの店舗です。「Cath Kidston GIFTエリア」＆「Wrapping Bar」、「Cath Kidston Art Marche」を新たに設け、大切な人を想いながらギフトを選び、ブランドのアートに触れて笑顔になれる、心豊かなショッピング体験をご提案いたします。「Cath Kidston GIFTエリア」＆「Wrapping Bar」は、シーズンごとのオススメのギフトセレクションや、玉川高島屋S.C.店限定のカスタムリボンラッピングサービスをゆっくりと楽しんでいただけるエリア。贈る相手を想いながら、カスタマイズを楽しむゆったりとした時間をご提供します。ギフトボックスをご購入いただいたお客様への玉川高島屋S.C.店の特別な特典として、10種類の「イニシャル＆ブランドロゴ入りリボン」とオーガンジーなどのリボンをご用意。お好きなデザインを2種類選んでいただき、心を込めてラッピングいたします。通路一面にお馴染みのCath Kidstonストライプのテントがずらっと並ぶ「Cath Kidston Art Marche」では、英国のクリエイティブチームが日々楽しみながら、水彩でアートを生み出す様子などをご覧いただけます。愛情いっぱいで生まれた手描きのアートとそのストーリー、アートが施されたアイテムをゆっくり楽しんでいただけます。この「Cath Kidston Art Marche」では、同じアートでもアイテムによって表情や愛らしさが違ったり、同じアイテムでもアートの切り取られた部分の違いからお気に入りを見つけたり、他のエリアとは違った楽しみ方が始まります。

※混雑状況により入場制限させていただく場合がございます。

オープン詳細

Cath Kidston 玉川高島屋S.C.店

2026年6月5日（金）オープン

住所：東京都世田谷区玉川3丁目17-1 玉川高島屋S.C.本館 2F

営業時間：10:00 - 20:00

大人気のトートバッグ玉川高島屋S.C.店限定柄が登場！

Cath Kidstonで大人気のトートバッグを店舗限定の柄で発売いたします。Cath Kidstonと言えば、と思い浮かべるアートの中の１つでもある、Scallop Roseをアーカイブからアップデートし、優しいグリーンの色合いにラベンダーのロゴにより甘さを抑えつつもフェミニンで、幅広い世代やテイストにマッチするデザインに仕上げています。ノベルティのスタンリーバッグチャームもお揃いの店舗限定柄となって登場します。

・トートバッグ Scallop Rose 4,950円（税込）【玉川高島屋S.C.店限定】

A4サイズがすっぽり入るデイリー使いに最適なコットントートバッグは、薄手のコットン素材で、定番で人気アイテムの一つ。マチなしのタイプですが程よく大きめサイズなのでデイリーにお使いいただけます。内側にはポケット付き。お揃いのノベルティのスタンリーチャームを付けるのもおすすめです。

ギフトにもおすすめ！人気のタオルハンカチに玉川高島屋S.C.店限定柄が登場！

プチギフトや自分へのご褒美として人気のタオルハンカチにも店舗限定柄が登場。

コンパクトなサイズ感なのでバッグの中でもかさばらず、デイリーにお使いいただけます。各店でのみお買い上げいただける限定の柄をぜひお楽しみください。

・タオルハンカチ Scallop Rose 990円（税込）【玉川高島屋S.C.店限定】

トートバッグと共通のアートを使いながら、アクセントカラーはピンクでより優しい印象に仕上げています。コットン素材のハンカチは、Cath Kidstonの人気アイテムの一つ。日常のふとした瞬間に、Happyな気持ちにさせてくれるアイテムです。同じアートのトートバッグとお揃いにするのもおすすめです。

オープンを記念したノベルティ！スタンリーバッグチャーム Scallop Rose【玉川高島屋S.C.店限定】

数量限定、15,000円（税込）以上のお買い上げでプレゼント！

店舗オープンの時にしか手に入らないノベルティのスタンリーバッグチャーム。創業者であるキャス・キッドソンの愛犬として数々のアートに登場するスタンリーは、長い歴史の中でたくさんの方に愛されてきた人気者です。玉川高島屋S.C.店では、限定アイテムと共通のアート「Scallop Rose」で、いつもよりおしとやかに見えるスタンリーです。

■店舗概要

Cath Kidston 玉川高島屋S.C.店

2026年6月5日（金）オープン

住所：東京都世田谷区玉川3丁目17-1 玉川高島屋S.C.本館 2F

営業時間：10:00 - 20:00

株式会社ジョージクリエイティブカンパニー

ジョージクリエイティブカンパニーは、放送作家小山薫堂氏率いる、オレンジ・アンド・パートナーズのグループ会社であるデザインプロデュース集団。ブランドデザインプロデュースとアートデザインスタジオを主軸に、コンサルティングから、設計・デザイン、プロモーション企画、実施、ブランディングにおけるチームビルドなど幅広く行います。

■Cath Kidston (キャス キッドソン)

Cath Kidstonは、30年以上もの長きにわたりプリントの歴史を持つ英国のライフスタイルブランド。1993年にロンドンで設立後、アップサイクルの家具やヴィンテージ商品を販売したことが起源となっています。その後、手描きのプリントを施した遊び心あふれる様々な商品展開で世界中に知れ渡り、人々の日常に喜びをもたらすブランドへと今も成長を遂げています。ノスタルジックな花柄や、緻密に配置された細やかなプリント柄で、ブランドの代名詞でもあるバッグやアクセサリーから家庭用品、アパレルに至るまでライフスタイルの幅広い商品を世の中に発信しています。