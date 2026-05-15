【2026年（令和８年）不動産鑑定士試験】「短答式試験解答速報会」を5月17日（日）18:00からYouTube Liveで開催！

TAC株式会社

不動産鑑定士、宅建士、司法書士、日商簿記、公認会計士、公務員など、さまざまな資格取得をサポートするTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：多田敏男）は、2026年（令和8年）不動産鑑定士試験の「短答式試験解答速報会」を、試験実施当日である5月17日（日）18:00からYouTube Liveでお届けします。また、短答式試験のボーダーラインや論文式試験の学習法を解説する「短答式試験解説会／論文式試験学習法セミナー」を、5月22日（金）19:30からZoomウェビナーで開催いたします。

講師が解説する解答速報！ 合否を分ける問題、試験の難易度を解明

～短答式試験解答速報会（YouTube Live）～

日時：2026年5月17日（日）18:00～

内容：試験直後に講師が解答速報と試験の難易度、合否を分ける問題について解説します。

視聴方法：PC、スマートフォン、タブレットで視聴可能。URLを事前にブックマークしてご参加ください。

※本イベントはTAC株式会社独自の見解に基づく速報であり、試験機関が公表する正答や合否を保証するものではありません。

▼「短答式試験解答速報会」の詳細はこちら（短答式試験 受験生応援サイト内）▼

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kantei/kantei_tantofollow.html#kouhyou

短答式試験のボーダーラインを徹底分析！ 8月に迫る論文式試験の学習法も解説

～短答式試験解説会／論文式試験学習法セミナー（Zoomウェビナー）～

日時：2026年5月22日（金）19:30～

内容：短答式試験のデータリサーチ集計結果に基づき、合否のポイントや予想ボーダーラインを解説します。さらに8月に迫る論文式試験についてこれからの学習法をご紹介します。

視聴方法：事前予約制。PC、スマートフォン、タブレットで視聴可能。詳細は専用サイトでご確認ください。

※本セミナーはTAC株式会社独自の見解に基づく解説を提供するものであり、試験機関が公表する合否を保証するものではありません。

▼「短答式試験解説会／論文式試験学習法セミナー」の詳細・お申し込みはこちら（短答式試験 受験生応援サイト内）▼

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kantei/kantei_tantofollow.html#kaisetu

資格の学校TAC 不動産鑑定士講座について

資格の学校TAC 不動産鑑定士講座では、合格に必要な知識を基礎から理解できる講義と良質な問題演習をバランスよく取り入れた「合格カリキュラム」、合格に直結する内容を凝縮した「オリジナル教材」、忙しい方でも継続できる環境を提供する「選べる受講メディア」「便利なフォロー制度」を通じて、毎年多くの合格者を輩出しています。

▼TAC 不動産鑑定士講座の詳細はこちら▼

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kantei.html

TACの強み ～合格への最短ルートを提供～

TAC株式会社では、受験生一人ひとりが効率的に学習し、合格へ最短距離で到達できるようさまざまなサポートを提供しています。講座では以下の点を重視しています。

●合格カリキュラム

合格に必要な知識を基礎からしっかり理解できる講義と、実践的な問題演習が適切なバランスで組み込まれたカリキュラムです。

●オリジナル教材

試験に直結する内容を凝縮し、初学者から経験者まで幅広く対応する教材を提供しています。

●選べる受講メディアと充実のフォロー制度

講師に直接質問ができ、他の受講生と切磋琢磨できる「教室講座」、忙しい方でもスキマ時間を活用して学習できる「Web通信講座」や「DVD通信講座」など、ライフスタイルに合わせて選択可能です。さらに、「Webフォロー」「質問メール」「自習室」を始めとした受講生専用のサポート体制も充実しています。

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

所在地：東京都千代田区神田三崎町３丁目２番18号

会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html