書籍『可能性から始める組織開発』出版記念イベントに、スパイスファクトリー執行役員CDO本村章が登壇

スパイスファクトリー株式会社

スパイスファクトリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高木 広之介、以下「当社」）の執行役員CDO（最高デザイン責任者）である本村章が、2026年6月15日（月）に開催される書籍『可能性から始める組織開発』出版記念連続トークイベントの第2回に登壇いたします。

■ イベント内容

本イベントは、組織開発の実践知を「可能性」という視点から捉え直した書籍『可能性から始める組織開発』（2026年2月・ひつじ書房）の出版を記念して開催されます。本書は、著者・磯邉氏によるデザイン態度とポジティブアプローチを軸とした経営学的研究をまとめた一冊です。研究の過程で、本村章が推進したデザイン組織の構築プロセスや影響について、研究インタビューの事例として収録されています。本イベントでは、本村がその当事者として、当時の実践や組織変革における具体的な知見を直接語ります。

近年、組織におけるデザインの役割は、プロダクトやUIの設計にとどまらず、組織や戦略へと拡張しています。しかし、実際の現場においてデザイナーがどのように組織に関与し、変化を生み出しているのかは十分に共有されていません。

本イベントでは、株式会社サイバーエージェントおよび株式会社ゆめみでデザイン組織を牽引し、現在はスパイスファクトリー株式会社で執行役員最高デザイン責任者（CDO）として活躍中の実践者を迎え、「デザイナーは何を考え、見て、どう動き、何を生み出しているのか」を具体的に紐解いていきます。

■ イベント概要

イベント名：『可能性から始める組織開発』 出版記念連続トークイベント（全2回）



本村章 登壇詳細（第2回）

日時：6月15日(月) 19:00-20:30

第2回：デザイナーはどう組織を変えるのか：ポジティブアプローチとデザイン態度の現場

会場：東京ミッドタウン・デザインハブ内 リエゾンセンター・ライブラリー

所在地：〒107-6205 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F

https://www.designhub.jp/access

お申し込み方法：下記URLよりお申し込みください▼

https://peatix.com/event/4980059/

参加費：無料

主催：東京ミッドタウンデザイン部

■登壇者情報

磯邉 美香（いそべ みか）(書籍著者)

立命館大学デザイン・アート学部助教

株式会社M-Ink.代表取締役社長

＜プロフィール＞

多摩美術大学・大学院美術研究科デザイン専攻修了(MFA)、早稲田大学大学院経営管理研究科修了(MBA）、立命館大学大学院経営学研究科修了・博士（経営学）。

Design Management Institute（dmi）にてアワード受賞や国際誌 dmi:review 掲載実績を有する。主要論文として「インハウスデザイナーによる組織変革のプロセス ―リクルートにおける対話型組織開発によるデザイン組織の再構築」（デザイン科学, 2025）等。共著書に「デザイン学の再構築へ: RDA叢書」(株式会社コンセント, 2025)等。





佐藤 洋介（さとう ようすけ）

株式会社サイバーエージェント

執行役員 クリエイティブ担当/CyberAgent Creative Center CCO統括室 室長

＜プロフィール＞

大手印刷会社のWeb制作部門に新卒入社後、2012年にサイバーエージェントへ中途入社。スマートフォン向けサービス立ち上げの最盛期から、社内クリエイティブ組織の体制構築に携わり、事業の競争力となるクオリティを内製で生み出す基盤を築く。

2016年に執行役員に就任し、同社初のクリエイティブ領域の執行役員として『ABEMA』『AWA』など主にメディア事業のクリエイティブを統括。2021年にはCyberAgent Creative Center（CCC）を立ち上げ、クリエイターのマネジメント・ガバナンスの基盤づくりを通じて、全社のクリエイティブ人材育成と組織力向上に取り組んでいる。





本村 章（もとむら あきら）

スパイスファクトリー株式会社

執行役員CDO（最高デザイン責任者）

＜プロフィール＞

アメリカでコミュニケーションデザインを専攻し、サンフランシスコの Dubberly Design Office にて IoT、医療ソフトウェア、ブランドガイドラインなどの国際案件に従事。帰国後は、株式会社ゆめみに入社。デザイン組織をゼロから立ち上げ、50名規模の組織へと成長させると共に、デザイン事業責任者として事業成長を牽引。金融、製薬、医療、通信、流通、モビリティ、自動車、行政など多業界にわたり UX リサーチ、サービスデザイン、組織導入支援を推進。デザインマネジメントや人間中心設計における国内外のカンファレンス登壇や学術論文執筆も行う。

2026年1月よりスパイスファクトリー株式会社に執行役員CDOとして就任、株式会社フライング・ペンギンズにてStrategy & Insights Leadに着任。

スパイスファクトリー株式会社

スパイスファクトリーは、DXを加速させるアジャイルマインドで企業や行政機関のデジタル変革を引き起こす"触媒（スパイス）"となるDX支援企業です。

これまでに、教育、医療、自治体、一次産業、物流、製造、エンタメなど様々な業界のDXに関わり、アジャイル開発のアプローチで迅速な価値創造を実現し、社会と顧客の課題解決に取り組み、事業の成長を支援してきました。

経営課題から現場の事業課題解決まで全方位で関わる360°デジタルインテグレーターとして、デジタル領域の課題に幅広く対応します。事業サービス構想の支援、システム開発、UI/UX、マーケティング支援など、一気通貫でサポートします。

同時に、従来の受託開発の枠組みを超え、ユーザー中心の設計を軸に顧客企業や行政機関と連携し、変化への対応力と俊敏性を高めながら、伴走して解決策を導き出します。

私たちのMissionは「革新の触媒」であり、Purposeは「1ピクセルずつ、世界をより良いものにする。」ことです。社会課題解決を追求し、新たなビジネスやイノベーション創出に貢献します。



会社名：スパイスファクトリー株式会社(Spice Factory Inc.)

代表：代表取締役CEO 高木 広之介

設立： 2016年3月

資本金：307,008,000円(資本準備金を含む)

東京本社：東京都港区台場二丁目3番1号 トレードピアお台場 20階南

関西拠点：大阪府大阪市中央区本町一丁目6番17号 THE VILLAGE OSAKA 10階

福岡拠点：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

事業内容：360° Intelligence Firm



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