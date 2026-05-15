令和８年度 社会福祉施設職員等海外研修・調査のご案内
令和８年度社会福祉施設職員等海外研修・調査
公益財団法人社会福祉振興・試験センターでは、社会福祉施設等で働く介護職員、生活支援員等の職員が諸外国における福祉の最新情報や知識について学ぶことを目的としてオンライン海外研修を実施します。
次の研修概要をご覧いただき、興味のある方はぜひご応募ください！
令和８年度 社会福祉施設職員等海外研修・調査のご案内
【目的】
社会福祉施設等で働く職員等に対し諸外国における福祉の最新情報や知識について学ぶ機会を提供し、わが国の福祉サービス向上や地域福祉の推進に寄与することを目的とする。
【実施主体】
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
〔公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団助成事業〕
【研修内容】
《高齢者班》
フィンランドの福祉事情聴取、高齢者福祉関係施設の利用者の支援状況及び高齢者のための支援技術等
１日目：２０２６年９月２４日(木)
１６時００分～１８時００分
２日目：２０２６年９月２９日(火)／９月３０日(水)
１６時００分～１８時３０分
※ 全２日間で行い、２日目は２グループに分けて実施する予定です。
日程については受講決定時に通知します。
企画ポイント 高齢者班
《障害者班》
スウェーデンの福祉事情聴取、障害児・者福祉関係施設の利用者の支援状況及び障害児・者のための支援技術等
１日目：２０２６年１０月８日(木)
１６時００分～１８時００分
２日目：２０２６年１０月１５日(木)／１０月１６日(金)
１６時００分～１８時３０分
※ 全２日間で行い、２日目は２グループに分けて実施する予定です。
日程については受講決定時に通知します。
企画ポイント 障害者班
【対象者】
社会福祉施設等に勤務する介護職員、生活支援員等で、各所属施設長を経て各都道府県（一部社会福祉協議会による）、指定都市、中核市の民生主管部（局）長から推薦された者。
【参加費・申込方法】
3,000円
所定の受講申込書を各推薦自治体に提出してください。
申込締切日は、各推薦自治体からの案内を確認してください。
※ 直接試験センターにご応募いただいても受け付けることはできません。
（各推薦自治体から試験センターへの推薦締切は２０２６年６月３０日（火）です）
その他詳細は、試験センターのホームページをご参照ください。
https://www.sssc.or.jp/kenshu/kaigai/index.html
詳細を見る :
https://www.sssc.or.jp/kenshu/kaigai/index.html
海外研修 QR
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
【本件に関するお問合せ先】
公益財団法人社会福祉振興・試験センター
福祉振興部 海外研修担当
TEL：０３ー３４８６ー７５１１（平日９時～１７時）