動物医療のイノベーションリーダーZpeer（ズピア）、国内動物病院向け販売権を継承した、愛犬・愛猫用デンタルサプリメント 「プロデン デンタルケア」を使いやすい新ボトルで取扱開始
動物医療のイノベーションリーダーZpeer（ズピア）は、愛犬・愛猫の口腔内の健康維持をサポートする、天然海藻由来の“おいしい”デンタルサプリメント 「プロデン デンタルケア」について、このたびの国内動物病院向け販売権継承に伴い、パッケージ（ボトル）をリニューアルし、2026年4月27日（月）より取扱開始したことをお知らせいたします。
プロデン デンタルケアとは
「プロデン デンタルケア」は、天然の海藻を原料とした、100％自然由来のデンタルサプリメントです。
嗜好性の高いパウダーを、ごはんや水に混ぜて与えることで、唾液中に成分が分泌され、口腔内の健康維持をサポートします。歯みがきが苦手な子のデンタルケアの補助として、毎日簡単に続けられます。
リニューアルのポイント：より使いやすくなった新ボトル
販売権継承を機に、飼い主様が毎日のケアをより手軽に行えるよう、内容成分はそのままに、パッケージをリニューアルいたしました。
付属のスプーンですくいやすいよう、口が広く、底が丸い新形状のボトルを採用しました。スプーンを戻して蓋をする動作もスムーズに行えます。
愛犬・愛猫の好みに合わせて選べる2つのラインナップ
内容量：犬用、猫用ともに1ボトルあたり60g入り
・犬用：海藻成分（Ascophyllum nodosum：アスコフィルム・ノドスム）100％
・猫用：海藻成分90％、ビール酵母10％
（※パッケージは犬用・猫用と分かれていますが、愛犬・愛猫の好みに合わせてお選びいただくことも可能です。）
給与方法
付属のスプーン（1杯約330mg）を使用し、体重10kgまでの犬・猫であれば、1日1杯を目安にフードや水に混ぜて与えてください。
購入方法
プロデン デンタルケアは動物病院でご購入いただくことができます。ご購入をご希望される場合は、かかりつけの動物病院へお問い合わせください。
（製品情報はこちらからご覧になれます）
https://animato.pet/column/proden
動物病院・獣医療関係者の皆様へ
本製品につきまして、このたび株式会社Zpeerが新たに国内動物病院向け販売権を継承いたしました。それに伴い、2026年4月27日（月）より、弊社を通じた動物病院様向けの受注および販売を開始いたします。
今後のご注文は、弊社オンラインストア（アニマート）またはお取引先特約店にお問い合わせください。
【株式会社Zpeer】
会社名 ： 株式会社Zpeer（ズピア）
所在地 ： 東京都渋谷区神泉町11-7 セロンビル7階
代表者 ： 代表取締役 森野 俊哉
設立 ： 2013年
事業内容： 動物医療従事者向けプラットフォーム「ベットピア」の運営、動物医療関連製品の販売など
ＵＲＬ ： https://zpeer.info/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社Zpeer 広報担当
Email：support@zpeer.info