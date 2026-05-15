動物医療のイノベーションリーダーZpeer（ズピア）、国内動物病院向け販売権を継承した、愛犬・愛猫用デンタルサプリメント 「プロデン デンタルケア」を使いやすい新ボトルで取扱開始

株式会社Zpeer

動物医療のイノベーションリーダーZpeer（ズピア）は、愛犬・愛猫の口腔内の健康維持をサポートする、天然海藻由来の“おいしい”デンタルサプリメント 「プロデン デンタルケア」について、このたびの国内動物病院向け販売権継承に伴い、パッケージ（ボトル）をリニューアルし、2026年4月27日（月）より取扱開始したことをお知らせいたします。

プロデン デンタルケアとは

「プロデン デンタルケア」は、天然の海藻を原料とした、100％自然由来のデンタルサプリメントです。

嗜好性の高いパウダーを、ごはんや水に混ぜて与えることで、唾液中に成分が分泌され、口腔内の健康維持をサポートします。歯みがきが苦手な子のデンタルケアの補助として、毎日簡単に続けられます。

リニューアルのポイント：より使いやすくなった新ボトル

販売権継承を機に、飼い主様が毎日のケアをより手軽に行えるよう、内容成分はそのままに、パッケージをリニューアルいたしました。

付属のスプーンですくいやすいよう、口が広く、底が丸い新形状のボトルを採用しました。スプーンを戻して蓋をする動作もスムーズに行えます。

愛犬・愛猫の好みに合わせて選べる2つのラインナップ

内容量：犬用、猫用ともに1ボトルあたり60g入り

・犬用：海藻成分（Ascophyllum nodosum：アスコフィルム・ノドスム）100％

・猫用：海藻成分90％、ビール酵母10％

（※パッケージは犬用・猫用と分かれていますが、愛犬・愛猫の好みに合わせてお選びいただくことも可能です。）

給与方法

付属のスプーン（1杯約330mg）を使用し、体重10kgまでの犬・猫であれば、1日1杯を目安にフードや水に混ぜて与えてください。

購入方法

プロデン デンタルケアは動物病院でご購入いただくことができます。ご購入をご希望される場合は、かかりつけの動物病院へお問い合わせください。

（製品情報はこちらからご覧になれます）

https://animato.pet/column/proden

動物病院・獣医療関係者の皆様へ

本製品につきまして、このたび株式会社Zpeerが新たに国内動物病院向け販売権を継承いたしました。それに伴い、2026年4月27日（月）より、弊社を通じた動物病院様向けの受注および販売を開始いたします。

今後のご注文は、弊社オンラインストア（アニマート）またはお取引先特約店にお問い合わせください。

【株式会社Zpeer】

会社名 ： 株式会社Zpeer（ズピア）

所在地 ： 東京都渋谷区神泉町11-7 セロンビル7階

代表者 ： 代表取締役 森野 俊哉

設立 ： 2013年

事業内容： 動物医療従事者向けプラットフォーム「ベットピア」の運営、動物医療関連製品の販売など

ＵＲＬ ： https://zpeer.info/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Zpeer 広報担当

Email：support@zpeer.info