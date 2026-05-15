マウザー、次世代のヘルスケア設計支援する「Medical Resource Center」を特集

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、実運用向けヘルスケアソリューションの開発を支援する医療リソースハブ「Medical Resource Center(https://resources.mouser.com/medical)」を公開しました。エンジニアやヘルスケア関連のイノベーターに向け、高度な医療技術の開発を支援する各種リソースを提供するとともに、患者ケアの未来を形づくる最新トレンドを発信しています。

コネクテッド医療と個別化医療への需要拡大を背景に、安全性の高いWi-Fi(R)(https://resources.mouser.com/medical/add-secure-wi-fi-iomt-applications-using-wireless-module)モジュールがInternet of Medical Things（IoMT）対応ウェアラブル機器を支え、従来の医療機関の枠を超えた継続的かつリアルタイムなモニタリングを可能にしています。これらのイノベーションにより、早期介入が可能になるほか、通院や入院の必要性を軽減し、より予防重視で能動的な医療の実現を支援します。さらに、3Dプリンティング(https://resources.mouser.com/medical/3d-metal-printing-improves-customization-for-medical-implants)やスマートグラス(https://resources.mouser.com/medical/why-smart-glasses-are-finally-technically-viable)などの技術は、患者ごとに最適化されたインプラントの提供やハンズフリーで利用できる支援ツールを実現し、診療精度、トレーニング効率、遠隔コラボレーションの向上に貢献しています。

同時に、高信頼電源設計(https://resources.mouser.com/medical/pfa-power-design-for-medical-systems)により、新たな治療技術を実環境においても安全かつ高信頼で運用できるようになっています。さらに、効率的な機械学習モデルや組み込みセンサの活用により、歯ブラシ(https://resources.mouser.com/medical/tinyml-in-your-toothbrush-why-ai-at-the-edge-is-getting-smaller-and-smarter)やトイレ(https://resources.mouser.com/smart-home/your-toilet-may-soon-help-monitor-your-health)をはじめとする日常的なヘルスケア製品や消費者向けデバイスにも高度な機能を組み込むことが可能になります。これにより、デバイス上でのローカルデータ処理が実現し、プライバシー保護、応答性、ユーザー体験の向上に貢献します。こうした技術革新は、より分散型かつデータドリブンな医療への移行を加速させ、医療成果の向上、医療システムへの負荷軽減、そして質の高い医療へのアクセス拡大を支えています。

マウザーの技術チームと信頼性の高い製造パートナーによって厳選された「Medical Resource Center」では、トップメーカーによる医療技術関連の記事(https://resources.mouser.com/)、ブログ(https://resources.mouser.com/bench-talk-for-design-engineers)、eBook(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks)、新製品情報など、幅広いコンテンツを提供しています。また「Digital Therapeutics Puts Healthcare in Your Hands(https://www.mouser.com/empowering-innovation/more-topics/digital-therapeutics/digital-therapeutics-infographic)（デジタル治療が医療を身近に）」と題したインフォグラフィックも掲載しており、ソフトウェアやコネクテッドデバイスが医療アクセスの拡大、コスト削減、個別化医療の推進を実現する、臨床的に検証済みのケアツールへと進化していることを紹介しています。さらに、マウザーの「New Tech Tuesdays(https://resources.mouser.com/new-tech-tuesdays)」では、AI(https://resources.mouser.com/medical/tinyml-in-your-toothbrush-why-ai-at-the-edge-is-getting-smaller-and-smarter)、ハードウェアセキュリティ(https://resources.mouser.com/medical/hardware-security-keys-are-back-physical-authentication-gains-ground)、生体認証技術(https://resources.mouser.com/medical/eye-catching-biometric-security)の革新が、より小型・高速・高効率な医療機器の開発をどのように加速させているかについて、エンジニア向けの知見を提供しています。

マウザーは業界最大級の半導体および電子部品の品揃えを提供しており、医療用途向けの最新ソリューションも幅広く取り扱っています。



■ 製品一例

- STMicroelectronics(https://www.mouser.jp/new/stmicroelectronics/)の「ST1VAFE6AX(https://www.mouser.jp/new/stmicroelectronics/stm-st1vafe6ax-biosensor/)」は、ウェアラブル機器やデジタルヘルス機器向けに設計されたコンパクトなバイオセンサです。生体電位センシングとモーショントラッキング機能を1チップに統合しており、シングルエンドおよび差動入力に対応する垂直型アナログ・フロントエンド（vAFE）、組み込み型センサフュージョン、機械学習コアを搭載しています。心拍数、脈拍、ECG（心電図）などの信号を取得するとともに、モーションデータと同期させることで、より高度で状況認識型の分析を可能にします。- Ezurio(https://www.mouser.jp/new/ezurio/)の「BL54L(https://www.mouser.jp/new/ezurio/ezurio-bl54l-bluetooth-modules/)」モジュールは、Nordic SemiconductorのnRF54LプラットフォームをベースにしたBluetooth(R) Low Energy（BLE）モジュール製品です。小型組み込み機器向けに、安全性・高性能・低消費電力を兼ね備えたワイヤレス接続を実現します。本シリーズはRF設計をゼロから行うことなく、性能、小型化、セキュリティのバランスに優れたBLEモジュールを求めるエンジニア向けに設計されています。- onsemi(https://www.mouser.jp/manufacturer/onsemi/)の「AR0145CS Hyperlux(TM) SG(https://www.mouser.com/new/onsemi/onsemi-ar0145cs-image-sensors/)」イメージセンサは、動きのある被写体をモーション歪みを抑えながら、高速かつ高精度に撮影する用途に適しています。1MP（100万画素）で、1280×800のアクティブピクセルアレイを採用し、低照度環境から高照度環境まで、低ノイズで鮮明な画像取得を実現します。本製品は、バーコードスキャナー、ジェスチャー認識、3Dスキャン、位置追跡、虹彩認証、AR／VR、生体認証、マシンビジョンなど、幅広いアプリケーションに対応します。- NXP Semiconductors(https://www.mouser.com/new/nxp-semiconductors/)の「FXLS8971CF(https://www.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-fxls8971cf-3-axis-mems-accelerometer)」3軸MEMS加速度センサは、温度変化のある環境下でも安定した性能が求められる医療機器やIoTアプリケーション向けに開発されました。高性能モードと低消費電力モードの両方をサポートしており、精度とバッテリー寿命のバランスを柔軟に最適化できます。さらに、統合されたデジタル機能により、ホスト側でのデータ収集を簡素化するとともに、システム全体の消費電力低減にも貢献します。

マウザーの「Medical Resource Center」は下記よりご覧ください。

https://resources.mouser.com/medical/

マウザーに関する最新ニュースおよび新製品情報については、下記をご覧ください。

https://www.mouser.com/newsroom/

マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター(https://www.mouser.com/technical-resources/)、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jp でご登録ください。



マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。

商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

https://prtimes.jp/a/?f=d136133-253-6c9093f01715cad54b31ff6f3a6cc4ef.pdf