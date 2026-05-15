＜Wonjungyo Hair＞ドライヤーで乾かした瞬間から、指通りの良いなめらかストレート髪へ 髪を補修してうねり（※1）を抑える、トリートメントヘアミストが新登場！

株式会社Rainmakers

韓国アイドルメイクを牽引し、韓国ソウルにあるヘアメイクサロンBit&Bootの共同代表を務めるメイクアップアーティスト ウォン・ジョンヨ氏監修のヘアケアライン「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）」は、「ウォンジョンヨ ストレートコントロールミスト」を5月27日（水）より全国発売いたします。

【取扱店】ウォンジョンヨ公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、ハンズ、PLAZA、マツモトキヨシ、ヨドバシカメラ（一部店舗除く）

うねり（※1）ケア処方を採用！乾いた髪にも濡れた髪にもマルチに使えるうねり（※1）ケアミスト

2024年5月に誕生した「Wonjungyo」のヘアケアライン「Wonjungyo Hair」。使うたびにお手入れしやすく、艶やかな髪に仕上げる“サロン品質”のヘアケアアイテムを展開してきました。昨年7月には、“髪のうねり（※1）”に着目した配合成分で、まっすぐで艶やかな髪に仕上げるストレートシャンプー・トリートメントを発売。毎朝のヘアセットがよりラクに、スタイリングがもっと楽しくなるアイテムを展開しています。そんなストレートシリーズから、今回はうねり（※1）を抑えてまとまりやすい髪に導く「ウォンジョンヨ ストレートコントロールミスト」が新登場。アミノ酸由来成分「クレアチン（※2）」と、潤いを与える「加水分解タンパク（※3）」を配合。乾燥による広がりやうねり（※1）を抑え、⽑先までまとまる髪へと導く「うねり（※1）ケア処方」を採用しています。ミストタイプで、手を汚さず手軽にケアできるのが魅力のアイテムです。お風呂上がりの濡れた髪へお使いいただけるほか、朝の寝ぐせ直しとして乾いた髪にも使えるマルチアイテム。クセやうねり（※1）を抑えて、さらりとまとまるシルクヘアに導きます（※4）。香りはストレートラインのシャンプー・トリートメントと同じ「サンシャインフィズの香り」。太陽の恵みをたっぷり浴びたフルーツがはじけるジューシーな香りで、ヘアケア時間を心地よく彩ります。

※1 ハリと潤いがなく髪が広がる状態

※2 クレアチン（保湿）

※3 加水分解ケラチン（羊毛）（保湿）

※4 使用感には個人差があります

ウォンジョンヨ ストレートコントロールミスト 商品詳細

浴びるうねり（※1）ケア

ドライヤーで乾かした瞬間から、

指通りの良いなめらかストレート髪へ

ウォンジョンヨ ストレートコントロールミスト

1,320円（税込）200mL

＜POINT＞

●しなやかなツヤ髪へ仕上げるうねり（※1）ケア処方

うるおいで包み込んで毛髪内部を補修。うねり（※1）を抑えてまとまりやすい髪へ。

●オイル（※2）の高圧乳化技術採用

高い圧力をかけてマイクロレベルまで微細化したオイル（※2）を配合。髪1本1本に浸透し、うるおいながらベタつかずサラサラな仕上がり。

●ヒートケア成分（※3）配合 毛先まで艶やかな髪へ

ドライヤーの熱に反応し、髪の表面をなめらかにコーティング。熱ダメージを防いで髪を守ります。

●ダメージ補修成分in パサつきや広がりをケア

ケラチン（※4）、3種のセラミド（※5）配合。保湿成分がうるおいを与え、髪の乾燥・パサつきを防ぎます。

●サンシャインフィズの香り

太陽の恵みをたっぷり浴びたフルーツがはじけるような、ジューシーで晴れやかな香り。

※1 ハリと潤いがなく髪が広がる状態

※2 ジメチコン、シクロペンタシロキサン（全てヘアコンディショニング）

※3 メドウフォーム-δ-ラクトン（保湿）

※4 加水分解ケラチン（羊毛）（保湿）

※5 セラミドNG, セラミドNP, セラミドAP（全て保湿）

＜「ストレートコントロールミスト」発売記念！Wonjungyo Hairオリジナルヘアバンドをプレゼント！＞

「Wonjungyo Hair」商品を3点以上ご購入いただいた方を対象に、ロゴ入りオリジナルヘアバンドを1つプレゼント！

【配布期間】

2026年5月27日（水）より開始

※ 無くなり次第、告知なく終了する場合がございます。

【配布条件】

対象商品を3点以上ご購入いただいた方

※ 1会計につき、最大1つまでのお渡しとなります。店頭でご購入の方は、レジにてお声かけください。

※ セルフレジでは配布をしておりません。ご希望の方はお近くのスタッフにお声かけください。

【対象商品】

トライアルパウチを除く「Wonjungyo Hair」商品

【対象店舗】

「Wonjungyo Hair」取扱店舗、「Wonjungyo」公式オンラインストア

※ 楽天、Qoo10、Amazon、Yahoo!、TikTok shopは対象外

ブランドプロデューサー ウォン・ジョンヨ氏 プロフィール

2008年よりメイクアップアーティストとして活動を開始。

韓国トップアイドルや女優の専属メイクアップアーティストとして活躍。現在はBLACKPINKのROSE やTWICE 9名中4名のメイクを専属で担当していることでも有名な、涙袋メイクの第一人者としても知られる人気メイクアップアーティスト。ソウルの清潭洞（チョンダムドン）にある美容室Bit&Bootの共同代表。

＜公式SNS＞

Instagram：@bit.boot_jungyo(https://www.instagram.com/bit.boot_jungyo/)

ブランドサポーター ハン・ソム氏 プロフィール

ヘアメイクサロンBit&Boot所属の大人気ヘアスタイリストでBTSのヘアを手掛ける。

Wonjungyo Hairプロデューサーのウォン・ジョンヨ氏とは同じサロンでお互いに信頼するアーティストとして長年仕事をともにしており、2024年10月より「Wonjungyo Hair」公式ブランドサポーターに就任。

＜公式SNS＞

Instagram：@bit.boot_hansom(https://www.instagram.com/bit.boot_hansom/)

「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨ ヘア）」

韓国アイドルメイクを牽引するメイクアップアーティストのウォン・ジョンヨ氏が、長年培ってきたプロのメイクノウハウを簡単に再現できるよう開発し、初めてメイクをした日のときめきを感じてほしいという願いが込められたコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」。

そのヘアケアラインとして2024年5月に誕生した「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）」は、日々ヘアスタイルチェンジの多いアイドルたちを間近で見ているウォン・ジョンヨ氏が、髪へ求めるサロンクオリティーをアイテムへ落とし込んでいます。ウォンジョンヨヘアのロゴカラーは艶やかな質感を表現した、ゴールドカラーにデザイン。「なりたい髪、あなたの望む髪」を叶えることを「Hair you want」と表現し、使うたびにお手入れしやすく、艶やかな髪に仕上げるヘアアイテムを展開。

TikTok：＠wonjungyohairjp(https://www.tiktok.com/@wonjungyohairjp)

Instagram：@wonjungyohair_official_jp(https://www.instagram.com/wonjungyohair_official_jp/)

X（旧Twitter）：@wonjungyohairjp(https://x.com/wonjungyohairjp)

HP：https://www.wonjungyobeauty.jp/shop/pages/wonjungyohair_jp(https://www.wonjungyobeauty.jp/shop/pages/wonjungyohair_jp)

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353