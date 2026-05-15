KDDIアイレット、OCI 導入を加速する3つの新サービスを提供開始

KDDIアイレット株式会社

クラウド・マルチクラウド導入実績と最先端技術を統合し、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する KDDIアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高木 秀悟、以下 KDDIアイレット）は、Oracle Cloud Infrastructure（以下 OCI）の導入・活用を支援する3つの新サービスを2026年5月15日(金)より提供開始します。

これらのサービスは、OCI 導入の初期検討から検証、本番運用までの各フェーズをカバーする『コスト試算』『技術検証（PoC）』『運用自動化』の領域で構成されており、OCI 導入を段階的かつ確実に推進します。これにより、OCI を検討している企業におけるスムーズな意思決定と、導入後の安定運用を実現します。

■サービス提供の背景

近年、企業におけるクラウド活用は高度化・多様化が進み、コスト最適化やパフォーマンス向上を目的に、OCI を含むマルチクラウド環境の検討が加速しています。一方で、各クラウドで料金体系や設計思想が異なるため、導入前のコスト試算や最適な構成の検討が難しく、適切なプラットフォーム選定に課題を抱える企業も少なくありません。

また、検証環境の構築には専門的な知見や時間が必要なため、PoC に着手できない、あるいは十分な検証ができないまま導入判断を迫られるケースも少なくありません。さらに、本番運用においてはリリース作業の手作業依存や属人化といった課題が残り、運用品質や開発スピードの向上を阻害する要因となっています。

こうした課題に対し、KDDIアイレットは、これまでのマルチクラウド支援で培った豊富な実績とノウハウを活かし、OCI 導入の初期検討から検証、本番運用までを一貫して支援する3つのサービスを提供します。これにより、企業の OCI 活用を段階的かつ確実に推進し、ビジネス価値の最大化に貢献してまいります。

■サービス概要

今回提供を開始する3つのサービスは、OCI 導入の各フェーズに対応した個別ソリューションです。企業の検討状況や課題に応じて、必要なサービスを選択・組み合わせて利用することが可能です。

導入前のコスト検討から、PoC による技術検証、さらに本番運用における自動化までを段階的に支援することで、無理なく着実に OCI 活用を推進できる環境を提供します。

■提供開始サービス一覧

１.コスト無料診断サービス for OCI

現在利用中のオンプレミス環境や他クラウド環境の構成のヒアリングを行ない、同一条件で OCI を含むクラウドへ移行した場合のコストと最適アーキテクチャ案を無料※でご提案します。これにより、クラウド選定におけるコストの不安を解消し、最適なプラットフォーム選択を支援します。

サービスページ：コスト無料診断サービス for OCI(https://cloudpack.jp/service/oci/free-cost-diagnosis.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260515pr)

※既にご利用中の OCI アカウントを診断される場合は、内容により別途お見積りとなる場合がございます。

２.OCI 技術検証（PoC）環境構築サービス

OCI の PoC 環境を最短2週間で構築し、スモールスタートによる検証を可能にするサービスです。OCI に精通したエンジニアがインフラ設計から構築までを支援し、お客様は検証業務に集中できます。これにより、最小限のコストと期間で導入効果を検証し、データに基づいた本番移行判断を実現します。

サービスページ：OCI 技術検証（PoC）環境構築サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/poc-environment-construction.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260515pr)

３.OCI DevOps（CI/CD）導入支援サービス

OCI 上に CI/CD 基盤を構築し、リリース作業の自動化・標準化を実現するサービスです。手作業によるミスや属人化を解消し、安定した運用体制を構築します。これにより、リリース品質の均一化と作業工数の削減、開発スピードの向上を支援します。

サービスページ：OCI DevOps（CI/CD）導入支援サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/devops-cicd-support.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260515pr)

料金

ご要望に応じて個別にお見積りいたします。まずはお気軽にご相談ください。

■KDDIアイレットの OCI における実績

KDDIアイレットは、2020年10月にオラクルの Oracle PartnerNetwork における Cloud Sell Track に加入し、100台を超える仮想サーバー・物理サーバーで稼働する大規模基幹システムの OCI 全面移行など、OCI 移行において豊富な実績を積んでまいりました。

2025年2月からはクラウド活用の総合支援サービス「cloudpack（クラウドパック）」での OCI 取り扱いを開始し、OCI 請求代行サービス（Pay As You Go）(https://cloudpack.jp/service/oci/invoice.html)や OCI 導入・移行支援サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/migration.html)、OCI 監視・運用保守サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/maintenance.html)の提供を通じて、お客様の OCI 導入を幅広く支援しています。

また、2026年4月には、開発・データ・セキュリティ・分析までの生成 AI 活用を包括支援する4つの OCI 生成 AI 導入支援サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/generative-ai.html)の提供を開始した他、5月にはランサムウェア被害からの早期復旧を支援する3サービスの提供を開始しました。

【KDDIアイレット株式会社 会社概要】

会社名：KDDIアイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F

代表者：代表取締役社長 高木 秀悟

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI株式会社

事業内容：

・AI インテグレーションにより、AI の社会実装の加速を支援

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用、UI/UX デザイン制作

・「cloudpack」によるクラウド設計・構築、運用保守、セキュリティ支援

・「gaipack」による生成 AI 導入・活用支援および AI 駆動開発の推進

・KDDI グループと連携したクラウド開発支援

※ cloudpack の名称は、KDDIアイレット株式会社の登録商標です。

※ Oracle、Java、MySQL 及び NetSuite は、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuite は、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。