『にゃんこ大戦争』期間限定イベント「にゃんこ強化週間」開催！

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）はスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』の期間限定イベント「にゃんこ強化週間」を2026年5月15日（金）11:00から開始いたしましたので、これをお知らせいたします。

期間限定イベント「にゃんこ強化週間」開催期間（予定）

2026年5月15日（金）11:00 ～ 5月29日（金）10:59

イベント内容一覧

・大量の経験値ゲットのチャンス！「超ゲリ経験値スペシャル」開催！

・1対1でしか戦えない特殊なステージ！「決闘チャレンジ」開催！

・3体以上を同時に出撃させることができない、2対2で戦う特殊なステージ「タッグ闘技チャレンジ」開催！

・イベント開催期間中に『にゃんこ大戦争』アプリを起動すれば、最大280個のネコカンをプレゼント！

・他にもイベント盛りだくさん！詳細はアプリ内の告知ページをご確認ください。

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/725_1_223e0f604babf7dea82048857cfe1490.jpg?v=202605151151 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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