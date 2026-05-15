【イオンのスキンケアブランド】ＧＬＡＭＡＴＩＣＡＬ（グラマティカル）から、エイジングケア※１）を本格的に始めたい方に向けた“オールインワン美容液ジェル”を新発売！

イオン株式会社

イオンリテールは５月１９日（火）、「イオン」「イオンスタイル」等、全国約４４０店舗※４）と「イオンスタイルオンライン」「イオンネットスーパー」にて、スキンケアブランド「ＧＬＡＭＡＴＩＣＡＬ（以下、グラマティカル）」から、エイジングケアを本格的に始めたい方におすすめのオールインワン美容液ジェル「ヒト幹細胞培養エキス※２）ジェル」を発売します。

当社のコスメおよびスキンケアのオリジナルブランドは、売場を展開し、お客さまとの接点が多い当社だからこそできる、お客さまのニーズに沿った商品を開発しています。

「グラマティカル」は、「一人ひとりの肌悩みに寄り添い、あなただけのスキンケアを提案」のコンセプトのもと、４０代後半以降のお客さまをメインに年齢とともに変化する様々な肌悩みをケアするブランドです。

ヒト幹細胞培養エキス※２）は、ヒト由来の幹細胞を培養する際に分泌される成分で、有用成分が豊富に含まれています。グラマティカルでは、サイタイ（へその緒）血に含まれる幹細胞を採取・培養し、日本で製造・品質検査を行った国産の幹細胞培養液を採用しており、お客さまにもご好評いただいている成分です。

この度発売する「ヒト幹細胞培養エキス※２）ジェル」は、年齢を重ねるにつれて気になる肌の変化に対して、ヒト幹細胞培養エキス※２）を配合したエイジングケア※１）シリーズの新商品です。発酵熟成プラセンタエキス※３）やエクソソーム※５）などの有用成分も配合し、ハリやうるおいを与えて輝く肌印象に導きます。

また、化粧水、乳液、美容液、クリーム、パック、ネッククリームの役割を担うオールインワン美容液ジェルのため、手軽に肌のお手入れができます。

さっぱりしたテクスチャーのジェルタイプなので、これからの暑い季節のお手入れにもおすすめの仕様になっています。

当社はこれからも、一人ひとりの肌悩みに寄り添うスキンケアを提案してまいります。

＜ヒト幹細胞培養エキス※２）ジェルの特長＞

●くすみケア※６）・ハリ・うるおいを与え輝くような肌印象を目指す３つのこだわり

ＰＯＩＮＴ１.ハリ・キメ

ヒト幹細胞培養エキス※２）とエクソソーム※５）を配合し、肌の土台※７）を整えてハリを与えます。美容成分をスムーズに肌に届けることで、肌印象・美しさを引き立てます。

ＰＯＩＮＴ２.うるおい・くすみケア※６）

馬由来の発酵熟成プラセンタエキス※３）を８２％以上配合し、肌にうるおいを与えます。

ＰＯＩＮＴ３.うるおい・つや

年齢とともに変化しやすい肌を考え、整肌成分コエンザイムＱ１０※８）を配合。肌をすこやかに保ち、なめらかな印象の肌へ整えます。

●洗顔後、これ１つ。ワンステップで時短ケアが叶う

化粧水、乳液、美容液、クリーム、パック、ネッククリームと６役を担うオールインワン美容液ジェルです。時短ケアをしたい方は洗顔後にこれ１つ、しっかりケアしたい方は普段のお手入れに美容液としてプラスして使用するのもおすすめです。

【販売概要】

商品名：グラマティカル ヒト幹細胞培養エキス※２）ジェル

発売日：２０２６年５月１９日（火）

規格／価格：８０ｇ／本体３,２００円（税込３,５２０円）

展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」等、全国約４４０店舗※４）

「おうちでイオン イオンネットスーパー」※９）

https://shop.aeon.com/netsuper/nspr

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537665/P-454844953766501/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202605_15(https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537665/P-454844953766501/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202605_15)

ブランドサイト：https://aeonretail.com/Page/g-glamatical.aspx?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202605_15(https://aeonretail.com/Page/g-glamatical.aspx?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202605_15)

【ご参考】

グラマティカルでは、本格的にエイジングケア※１）を始めたい方におすすめのヒト幹細胞培養エキス※２）を配合したスキンケアシリーズを展開しています。

ヒト幹細胞培養エキス※２）とは、ヒト由来の幹細胞を培養する際に分泌される成分で、有用成分が豊富に含まれています。

＜商品ラインアップ＞

グラマティカル ヒト幹細胞培養エキス※２）原液

“混ぜない・薄めない”ヒト幹細胞培養エキス※２）をそのまま容器に詰めた美容液です。

規格／価格：３０ｍｌ／本体３,０００円（税込３,３００円）

原液：化粧品原料そのまま

グラマティカル ヒト幹細胞培養エキス※２）クリーム

酵母エキス※１０）を ８２％以上配合した肌にしっかり角質層まで届けるクリームです。

規格／価格：５０ｇ／本体３,２００円（税込３,５２０円）

グラマティカル ヒト幹細胞培養エキス※２）アイクリーム

目もとのハリ・まつ毛ケアにおすすめの集中美容クリームです。

規格／価格：２０ｇ／本体３,５００円（税込３,８５０円）

※１：年齢に応じた潤いを与えるお手入れ

※２：ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液（整肌成分）

※３：サッカロミセス／（黒砂糖／プラセンタ）発酵液（保湿成分）

※４：一部取り扱いのない店舗がございます。

※５：ヒトサイタイ血由来幹細胞エクソソーム（整肌成分）

※６：乾燥によるくすみの予防

※７：角質層のこと

※８：ユビキノン（整肌成分）

※９：ネットスーパーの取り扱い商品は発送店舗の品揃えに準じます。

※１０：サッカロミセス溶解質エキス液（保湿成分）

以上