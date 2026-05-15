『ストレンジャー・シングス』から『クィア・アイ』まで。インターネット時代のアメリカ文化と新常識を、大学教授が映像作品から読み解く『ネトフリ好きのためのアメリカ文化講座』が発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）内で文芸・カルチャー関連を扱う出版レーベル立東舎は、『ネトフリ好きのためのアメリカ文化講座』を、2026年5月15日に発売しました。

本書は、Netflixで配信されている有名ドラマを中心に、現代アメリカ文化を読み取る1冊です。流し見では見落としてしまいそうな市民の生活と犯罪の境目、何となくわかったつもりでいる人種と宗教の知られざる現在、成人式や婚活、はたまたペットとの絆についても解説しています。その豊富すぎる作品群を、教育、宗教、労働、薬物、思想、刑罰、福祉、戦争といったそれぞれのテーマごとに分けて紹介しつつ、巨大国家の実態に切り込みます。

【目次】

第１章【教育】アメリカの大学入試と教授たちの真実

『バーシティ・ブルース作戦――裏口入学スキャンダル』

『カレッジ・フレンズ』

『ホワイト・ノイズ』

『ザ・チェア――私は学科長』

第２章【宗教】ユダヤ系の婚活と成人式事情

『今ドキ！ユダヤ式婚活事情』

『ワン・オブ・アス』

『アンオーソドックス』

『バト・ミツバにはゼッタイ呼ばないから』

第３章【労働】ブルシット化する社会とミドルクラスの消滅

『ワーキング――社会を創る、「働く」の景色』

『ダマすが勝ち！ ブルシット』

『トランプ――アメリカン・ドリーム』

『メイドの手帖』

『アメリカン・ファクトリー――美国工厂』

『ヒルビリー・エレジー――郷愁の哀歌』

第４章【薬物】社会を蝕む「合法」なドラッグ

『新宿野戦病院』

『Mo／モー』

『ペイン・キラー』

『ザ・ファーマシスト――オピオイド危機の真相に迫る』

『ヘロイン×ヒロイン』

『ペイン・ハスラーズ』

第５章【思想】ホイットマンの衣鉢を継ぐものたち

『ブレイキング・バッド』

『クィア・アイ』

『ポップスが最高に輝いた夜』

『悲しみを越えて――引き裂かれる移民家族たち』

『移民国家は語る』

『Mr.イグレシアス』

第６章【刑罰】監獄大国アメリカを生きる

『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』

『ジェイルバード――塀の中の生存競争』

第７章【人種】複雑化するアジア系アメリカ人のイメージ

『BEEF／ビーフ――逆上』

『アリ・ウォンの人妻って大変！』

第８章【福祉】保護犬たちの社会復帰

『ブルックリンで、ブルーノと！』

『ドッグ・ストーリー――あなたは一番の友達』

『CALI K9――どんな犬でもしつけます』

第９章【戦争】韓国ドラマとベトナム戦争

『イカゲーム』

『ターニング・ポイント――ベトナム戦争』

『シスターズ』

『ストレンジャー・シングス――未知の世界』

『サイコだけど大丈夫』

■書誌情報

書名：ネトフリ好きのためのアメリカ文化講座

著者：波戸岡景太

定価：2,750円（本体2,500円＋税10％）

発売日：2026年5月15日

発行：立東舎／発売：リットーミュージック

商品情報ページ https://rittorsha.jp/items/25317402.html

PROFILE

プロフィール

波戸岡景太（はとおか・けいた）

1977年生まれ。法政大学文学部英文学科教授。博士（文学）〈慶應義塾大学〉。著書に、『映画原作派のためのアダプテーション入門』（彩流社）、『映画ノベライゼーションの世界』(小鳥遊書房)、『コンテンツ批評に未来はあるか』（水声社）、『スーザン・ソンタグ』（集英社新書）、『ラノベのなかの現代日本』（講談社現代新書）、Thomas Pynchon’s Animal Tales: Fables for Ecocriticism（Lexington Books）など。

【立東舎】 https://rittorsha.jp/

立東舎は文芸、マンガほか、さまざまな分野のポップカルチャーを紹介する出版活動を展開中。「乙女の本棚」などの好評シリーズのほか、手塚治虫、谷ゆき子らの幻のマンガの復刻などで感度の高い読者の話題を集めている出版ブランドです。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行う

プレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の

配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマー

ト』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7373-bad64475e898fe65fd0344c46c0336b2.pdf