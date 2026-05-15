没後10年、世界的に評価が高まるジャズ・ピアニストの生涯に迫る『評伝 福居良　世界をめぐる北のジャズ』が発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『評伝 福居良 世界をめぐる北のジャズ』を、2026年6月19日に発売します。

本書は近年、急速にその名が広く知られることになったジャズ・ミュージシャン、福居良（1948-2016）の決定的評伝です。福居は札幌を拠点に活動し、生前は「知る人ぞ知る」存在でしたが、死後にその音楽は海外から再発見され、YouTubeやSpotifyを通じて瞬く間に広まっていきました。なぜ、彼は世界的なリスナーを獲得するに至ったのか？ テレビ局でディレクターを務め、生前の福居とも交流を持った著者・栗山慎二が、多数の関係者への取材を通じてその人生をつまびらかにしていくとともに、彼が生み出した音楽の魅力に迫ります。

旅芸人一家での幼少期、22歳で始めたピアノでレコード・デビューしたいきさつ、そして世界中を虜にする名曲「メロウ・ドリーム」の誕生秘話をはじめとする各作品の背景など、これまで語られることのなかったエピソードの数々が、貴重な未発表写真とともに綴られていきます。

なお6月25日には、札幌ザ・ルーテルホールにて、本書の発売を記念したコンサートも予定されています。

■書誌情報

書名：評伝 福居良 世界をめぐる北のジャズ

著者：栗山慎二

仕様：四六判／272ページ

定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

発売：2026年6月19日

ISBN：9784845644438

商品情報ページ：https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125317112/

CONTENTS

第1章 「ライブ」で始まった人生

第2章 「遅れて誕生した」ジャズ・ピアニスト

第3章 定まらない居場所

第4章 「本拠地」で自分の道を追及へ

第5章 充実の円熟期のなかで

第6章 世界が注目する「Ryo Fukui」

■著者プロフィール

栗山慎二（くりやましんじ）

ライター／プロデューサー。1969年生まれ。1992年、NHKにディレクターとして入局。報道局で『おはよう日本』『クローズアップ現代』『NHKスペシャル』などを担当。アメリカ大統領選挙からスポーツ・ドキュメンタリーまで幅広く手がける。2023年より札幌放送局メディアセンター・制作専任部長。2026年３月に早期退職し、フリーでの活動を開始。福居良とは2003年に取材で出会い、交流を続けていた。

■イベント情報

『評伝 福居良 世界をめぐる北のジャズ』出版記念コンサート

日時：2026年6月25日（木）

場所：札幌ザ・ルーテルホール

詳細：https://slowboat-jazz.jp/

本書の出版を記念し、福居良が開店したジャズ・ライブ・ハウス「スローボート」がスペシャル・コンサートを開催。第1部では福居良と交流があった3人のピアニストがソロでそれぞれの音楽世界を披露。第2部では福居良と出会うことがなかった20代中心のメンバーによるクインテットが、熱い演奏によりスローボートで受け継がれている「福居良スピリット」を示す。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7374-016f4f7bc88f211c9da0ed96105c77ff.pdf