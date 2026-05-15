四季折々の富士山の絶景を満喫！ 駅起点でアクセス便利な「富士みちトレイルスタンプラリー」5月16日より開催

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を展開する株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）が提供する山のスタンプラリーアプリ(R)「YAMASTA（ヤマスタ）」は、富士山麓電気鉄道株式会社と連携し、2026年5月16日(土)～2027年3月14日(日)の期間中、「富士みちトレイルスタンプラリー」を実施いたします。

※「山のスタンプラリーアプリ(R)」は山と溪谷社の登録商標です。

◆「富士みちトレイル」とは？

富士急行線沿線には富士山の眺望はもちろん、稜線歩きを楽しむルートや歴史ある古道を辿るルートなど、富士山麓の自然や歴史・文化に触れることができるハイキングコースが数多く存在します。「富士みちトレイル」は、これらの中から初心者から上級者まで、幅広い方が一年を通して楽しめる全4コースが選定されたものです。

「富士みち」とは、江戸時代に隆盛を極めた富士登山へ向かう信仰の道であり、富士急行線の起点駅である大月駅から富士山の麓である富士吉田や河口湖へ向かう伝統的な街道です。富士急行線は、この富士みちと並行して運行されており、「富士みちトレイル」という名前は、沿線のハイキングコースから望む富士山の眺望や歴史を多くの方に楽しんでいただきたいという思いが込められています。

◆富士みちトレイルを歩いてデジタルスタンプを集めよう

「富士みちトレイルスタンプラリー」では、富士みちトレイルの4つのコースをスタンプラリーで巡ります。ヤマスタアプリを使って、ルート上に設定された場所でチェックインをすると、その場所の風景や歴史にちなんだデザインのデジタルスタンプが獲得できます。さらに、スタンプを集めてスタンプラリーを達成すると、記念缶バッジや達成認定証がもらえるほか、抽選で当たる特製ピンズに応募できます。

富士山麓に息づく自然や、受け継がれてきた歴史・文化、そして、雄大な富士山を望む絶景を求めて、駅から始まる山旅に出かけてみませんか。

【実施期間】

＜前期＞2026年5月16日(土)～2026年9月30日(水)

＜後期＞2026年10月1日(木)～2027年3月14日(日)

【キャンペーンの詳細】

https://yamasta.yamakei.co.jp/info/fujimichitrail.html

◆コース詳細

富士山のビュースポットとして人気の三ツ峠を訪れ、信仰登山の歴史が色濃く残る表参道を歩きます。三ツ峠山頂から望む、間近に迫る富士山の眺望は圧巻です。

＜チェックイン対象の場所／4か所＞

河口湖駅、三ツ峠山頂、八十八大師、達磨石

二十曲峠を起点に、石割山とその山名の由来となった石割神社を訪れます。富士山の眺望や、高さ約15mもの巨石、ゴール付近の温泉と、バラエティに富んだコースです。

＜チェックイン対象の場所／4か所＞

二十曲峠、石割山山頂、石割神社、石割の湯

都留市の城下町を囲む山々を歩く、気軽な縦走コースです。木々の間から富士山や市街地を望むことができ、楽山公園では桜やアジサイ、モミジなど季節の植物が楽しめます。

＜チェックイン対象の場所／4か所＞

富士山展望台、パノラマ展望台、鍛冶屋坂水路橋（ピーヤ）、楽山公園

富士山、富士五湖、青木ヶ原樹海など、富士山麓の眺望を満喫できます。また、富士山周辺の環境が生み出した風穴や氷穴を訪れることができます。ほとんどが緩やかな林道歩きのため、登山初心者にも親しみやすいコースです。

＜チェックイン対象の場所／4か所＞

河口湖駅、足和田山、三湖台、鳴沢氷穴

◆スタンプラリーを達成して特典をもらおう

◆ヤマスタとは？

「ヤマスタ」は、山頂や名所などの指定場所でチェックインすると、その場所ごとにデザインされたデジタルスタンプを獲得できる、日本の山や自然を巡るスタンプラリーアプリです。

全国75のスタンプラリーイベント（2026年5月15日現在）を展開しており、これまでに累計113万人以上を各地の山や自然へ誘客しています。

スタンプを集めながら登山やハイキング、自然散策を楽しむことができ、イベントを達成すると限定ノベルティや達成認定証がもらえるほか、アプリ内ではポイントやランク、達成トロフィーなどのコレクション要素も充実。スタンプを集め、達成していく楽しさが、次のお出かけへのきっかけにつながっています。

スマートフォンのGPS機能を利用しているため、携帯電波の届かない山中でも利用でき、自分のペースで気軽に登山やハイキング、自然散策を楽しめます。

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：野地・杉浦

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

https://www.yamakei.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7375-a07064f50ad1be1972d6024aeba6b726.pdf