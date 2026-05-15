【ビル間交流を促すオフィス戦略】NTTデータ本社内に2店舗目である“和”カフェをオープン

ボンディッシュ株式会社

“おいしい一皿で絆をつなぐ”社員食堂・ケータリングの企画運営を行うボンディッシュ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：上形 秀一郎 以下、ボンディッシュ）は、株式会社NTTデータ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：鈴木 正範 以下、NTTデータ）の豊洲センタービルアネックス内にて、社内カフェを2026年3月27日(金)よりオープンいたしました。隣接する、豊洲センタービルにある社内カフェに続く2店舗目となります。

“和”の演出でIT拠点にリフレッシュ空間を創出

NTTデータでは、2025年4月にコーヒーやサンドイッチを提供する社内カフェをオープン。その反響は大きく、施策の1つである「ドリンク1日1杯無料」の利用者数はオープン当初の想定の2倍以上にのぼっています。社員同士の偶発的なコミュニケーションも増加し、2店舗目のオープンを求める声もあがったことから、隣接するビル（豊洲センタービルアネックス）内に、“和”をコンセプトとした新たな社内カフェをオープンします。

《概要》

場所 ：NTTデータ本社内

所在地 ：〒135-8671 東京都江東区豊洲3-3-9 豊洲センタービルアネックス

形態 ：カフェ

営業時間：8:00～17:00

※従業員および関係者のみの利用。一般利用不可

ご担当者様のコメント

業務統括本部 両角龍一 様業務統括本部 田代 様

・社員からの嬉しい反響と声に背中を押されて

1店舗目の社内カフェでは、「ドリンク1日1杯無料」という施策をきっかけに、社員同士や社員とパートナー企業の方が声を掛け合ってカフェへ向かう姿が日常的に見られるようになりました。会議が終わったグループがそのまま列に並ぶ光景や、そこで久しぶりの同期社員や、以前一緒に仕事をしていた同僚と再会する場面も増えています。コーヒーを受け取ってすぐに席へ戻るのではなく、その場で5分、10分と立ち止まって話す、自然な交流が生まれているのを実感しています。

人気の理由の1つには、豊洲駅にある「R.O.STAR」のファンが社内に多かったこともあると思います。R.O.STARはボンディッシュが運営しており、1店舗目の社内カフェでも同じコーヒーを提供しています。“社内であの味が飲めるなら”と足を運ぶ社員も多く、1杯だけでなく2杯目、3杯目のおかわりに訪れる姿も見られます。

その結果、もう一方の豊洲センタービルアネックスから買いに来る社員も増え、ピーク時には行列ができるほどになりました。年2回の社員アンケートでも「豊洲センタービルアネックスにもカフェが欲しい」という声が多く寄せられており、カフェをきっかけに社内コミュニケーションが増えている様子を実感しています。こうした効果をさらに広げたいという思いから、2店舗目のオープンを決断しました。

戦略デザイン室 石黒由佳 様

・和メニュー中心の新コンセプト

1店舗目がコーヒー中心のアクティブな雰囲気なので、2店舗目は心身を整える・リラックスすることをテーマにした場所にしようと考えました。そうして日本茶やお味噌汁といった、日本人にとって馴染みのある″和″のメニューを中心に据えました。

健康面の課題に対しても、食事メニューに「完全食おにぎり」など、身体への配慮と満足感を両立できるものを積極的に取り入れています。忙しい日常の中でも、少し気持ちを落ち着かせられる時間をつくりたいと考えています。

・ビルを越えた「拠点間交流」をデザインする

単に飲食を提供するだけではなく、社員やパートナー企業の方が集まる「コミュニケーションハブ」のような存在にしたいという狙いもあります。社内カフェでの「ドリンク1日1杯無料」の対象も、日本茶・お味噌汁など選択肢を拡大しています。『今日はコーヒーが飲みたいから1号店へ』『お茶の気分だから2号店へ』と選べるようにすることで、ビル間の回遊と交流につながります。

また、NTTデータが得意とするAIやIoTなどの先進技術を活用したシステムを体験できるエリアを設けており、主にウェルビーイングやヘルスケア関連のシステムを設置しています。利用者にとっては自然な会話のきっかけになり、提供側にとってはテストマーケティングの場として活用できるため、組織の枠を超えたコラボレーションや偶発的な出会いが生み出されていくと考えています。

ビル間の連動性を高める施策として、それぞれの店舗で対象商品を注文してスタンプを集める「オープン記念スタンプラリー」を実施しています。さらに今後は、社員参加型のメニュー開発や限定メニューの試飲体験といったイベントを通じて、社員同士が顔を合わせる機会を意図的に創出していきます。

企業の約5割が「オフィス環境」を含む福利厚生を拡充

出社回帰の流れを受け、企業ではオフィス環境の再設計が進んでおり、帝国データバンクの2025年調査（※1）によると、企業の約半数（47.6%）が福利厚生の拡充を明言しています。また、オフィス機能として「コミュニケーションスペース」を求める声は76.3%に達しており（※2）、社員食堂やカフェの導入は単なる食事提供を超え、経営戦略の一端を担い始めています。

※1：帝国データバンク：福利厚生に関する企業の実態調査(https://www.tdb.co.jp/report/economic/20251023-employeebenefits/)

※2：月刊総務オンライン：「オフィスの方がテレワークより生産性高く働ける」が上昇。2割の企業が「オフィス予算を増やす」 (https://www.g-soumu.com/articles/202303officequestionnaire?srsltid=AfmBOorhrYyR3nbAhwbgB1OFRW1TU0px1vvQnGx0_p4ssapr0ctFqePJ)

ボンディッシュが企画/運営する「BONDISH OFFICE CAFE」

ボンディッシュでは、「1日中、出会えるオフィスカフェ」として、コーヒーやサンドイッチを法人企業様の社内カフェとして提供しています。クライアント企業のオフィス環境や目的に合わせ、メニューや運営方法などを柔軟にカスタマイズできる点も特長です。社員のリフレッシュや自然なコミュニケーションを促進し、エンゲージメント向上につながる場を創出。従業員の平均利用率は90％以上で「カフェがあることで、会社に行く理由ができた」という声もいただいております。

《BONDISH OFFICE CAFEの強み》

コーヒー鑑定士監修の自家焙煎コーヒー：合格率2％の難関を突破した一流の焙煎士が監修。生豆で仕入れ、自社焙煎したコーヒーは、1日に何杯でも飲みたくなるボンディッシュだけの“黄金比”の味わい。

注文から10秒で提供：1日2,500杯以上を販売する東京・豊洲で大人気のコーヒーショップ「R.O.STAR」のノウハウをオフィスで再現。お待たせしないスピードで利用率UP。

シャキシャキ野菜のサンドイッチ：朝食、ランチ、ランチタイムを逃してしまった時などコーヒーとの相性抜群なラインナップで、軽食からしっかり満足まで対応。

社内コミュニケーションを活性化：すべての拠点にボンディッシュのスタッフが在席。コミュニケーションスタッフとして、毎日のちょっとした会話を生みだします。

サステナブル活動を推進：エチオピア・タデGG農園の豆などを使用し、村の雇用創出と利益の還元で支援。また、抽出後のコーヒーかすは堆肥に変え、米や野菜の栽培へ使用することで循環型社会にも貢献。

株式会社NTTデータ

豊かで調和のとれた社会づくりをめざし、世界50ヵ国以上でITサービスを提供しています。デジタル技術を活用したビジネス変革や社会課題の解決に向けて、お客さまとともに未来を見つめ、コンサルティングからシステムづくり、システムの運用に至るまで、さまざまなサービスを提供します。

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運営会社（ボンディッシュ株式会社）

“おいしい一皿で絆をつなぐ”社員食堂・ケータリングの企画運営を行う会社です。キャラクターカフェの運営、新しい社食の運営やオフィス移転のコンサルティングなど、「食空間」そのもののコンセプトの設計からプロデュースを行い、「自然と人が集まりたくなる空間」を生み出します。

BONDISH OFFICE LUNCH :https://www.bondish.co.jp/officecafe

【会社概要】

会社名 ：ボンディッシュ株式会社

代表 ：代表取締役 上形 秀一郎

本社 ：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目2-2 竹橋ビル 16階

事業内容：・社員食堂、キャラクターカフェのプロデュースと運営

・法人向け社員食堂「BONDISH OFFICE LUNCH」の運営

https://www.bondish.co.jp/office-lunch

・ケータリングサービス「ORDERMADE CATERING」の運営

https://www.bondish.co.jp/ordermade

・法人向けフードデリバリー「BONDISH DELIVERY」の運営

https://eazy-catering.com/

・カフェ/コーヒー豆販売サイト「R.O.STAR」の運営

https://plus.rostar.jp/

・藤子・F・不二雄ミュージアムカフェの運営

URL ：https://www.bondish.co.jp/