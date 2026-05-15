成果が分かれる「分岐点」は、すでに数字で見えている ～10万店舗超のGoogle マップデータが示す、「差がつく取り組みライン」とは～｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年6月2日（火）・3日（水）・4日（木）の3日程で全業界向けセミナー「成果が分かれる「分岐点」は、すでに数字で見えている ～10万店舗超のGoogle マップデータが示す、「差がつく取り組みライン」とは～」をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/se2XlTwUV5bm?s=u9ck7u1cfv4&utm_source=260602_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

あなたの店舗のGoogle マップは、本当に成果につながっているでしょうか。

写真の追加、クチコミへの返信、店舗情報の更新--

やるべきことはやっているのに、来店や問い合わせの伸びを実感できない。

そんな声をよく耳にします。

カンリーには、全国10万店舗超のGoogle マップ運用データが蓄積されています。

今回そのデータを分析した結果、成果が出ている店舗と伸び悩んでいる店舗を分ける「取り組みライン」を、データから明らかにしました。

本セミナーでは、その「分岐点」と「差がつく取り組みライン」を30分で解説します。

Google マップで成果に手応えを感じきれていない方、

運用を一段引き上げる視点を探している方は、ぜひご参加ください。

■こんな方におすすめ

- Google マップでの成果に手応えがない方- 運用方針の見直しを考えている方- 成果店との""取り組みライン""の差を知りたい方

■参加するメリット

- 成果が分かれる「分岐点」がデータで分かる- 目指すべき"取り組みライン"が見える- 運用方針を見直す材料が得られる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：6月2日（火） 14時00分～14時30分

録画配信 ：6月3日（水） 14時00分～14時30分

録画配信 ：6月4日（木） 14時00分～14時30分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：成果が分かれる「分岐点」は、すでに数字で見えている

～10万店舗超のGoogle マップデータが示す、「差がつく取り組みライン」とは～

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/se2XlTwUV5bm?s=u9ck7u1cfv4&utm_source=260602_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se2XlTwUV5bm?s=u9ck7u1cfv4&utm_source=260602_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

マーケティング部 高山 翔矢

千葉大学大学院卒。リサーチを基盤に、セミナーやホワイトペーパー等、マーケティングコンテンツの企画制作に従事。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com