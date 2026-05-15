今年のGWで最も検索されたイベント会場は「ヤンマースタジアム長居」、スポット名では第1位が「天王寺動物園」【GWの駐車場検索動向調査】

akippa株式会社

駐車場マーケットプレイス「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、2026年のゴールデンウィーク（GW）期間におけるアプリ内の検索動向（※）を発表します。

本調査は、大型連休中の駐車場需要をランキング化したものです。今年はイベント会場名で「ヤンマースタジアム長居」、スポット名では「天王寺動物園」がそれぞれ第1位という結果になりました。エリア部門でも「東京」「大阪」といった都市部が上位を占めており、大規模施設や都市観光への強い需要があったことが伺えます。

アキッパは今後も駐車場を通じて人と人、人と体験が会う手助けをし、リアルの"あいたい"をつないでまいります。

■調査結果概要

・【イベント会場名】イベント会場は「スタジアム・ドーム」が上位独占。連休中のイベントに向けた駐車場検索が増加。

・【スポット名】都心型レジャー・公園・空港など多様なニーズがランクイン。家族連れで混雑するレジャースポットを中心に、駐車場確保の難しさが顕著に表れる結果に。

・【エリア名】主要都市・ターミナル駅周辺の需要が増加。都市部での「事前に確実に停められる駐車場を確保したい」という切実なニーズが浮き彫りに。

【2026年のGW検索トレンドTOP10（イベント会場名）】

■「スタジアム・ドーム」が上位を独占

イベント会場部門では、1位の「ヤンマースタジアム長居」を筆頭に、トップ10すべてを収容人数の多いスタジアムやドーム施設が占める結果となりました。大型連休中に開催されるプロスポーツの試合やアーティストのコンサートに向けて、現地での駐車場不足を懸念したユーザーが事前に予約できる駐車場を探したことが伺えます。

【2026年のGW検索トレンドTOP10（スポット名）】

■都心型レジャー・公園・空港など多様なニーズが見られる結果に

スポット名では「天王寺動物園」が1位、「築地本願寺」が2位となりました。また「昭和記念公園」「井の頭公園」といった大規模公園や、「羽田空港」といった帰省・旅行の拠点もランクインしています。特に家族連れでの移動が多いGWにおいて、混雑が予想されるレジャースポット周辺での駐車場確保は切実な課題となっていることが伺えます。

【2026年のGW検索トレンドTOP10（エリア名）】





■主要都市とターミナル周辺への高い関心

エリア名では「東京」「大阪」「京都」がトップ3という結果となりました。また「難波」「池袋」「三宮」といった、公共交通機関の利便性が高い主要ターミナル駅周辺も多く検索されています。都市部では時間貸し駐車場の料金が高騰しやすく満車率も高いため、明瞭会計かつ確実に停められるアキッパの需要が高いことがわかります。

駐車場不足や混雑は、おでかけの楽しみを損なう大きな要因となります。

アキッパは、事前に駐車場を確保できる安心を提供することで、移動のストレスを軽減し、家族や友人との大切な時間を最大限に楽しめる環境づくりをサポートしてまいります。

※ 2026年のGW期間中に、アキッパアプリ内において特定のキーワードで検索された回数を集計しています。

対象期間は以下となります。▼

4月25日（土）～5月6日（水・休）

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場マーケットプレイス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上※（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計530万人（2026年4月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー14F

東京オフィス：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp



【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp













