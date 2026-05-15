藤原竜也44歳のお誕生日をサプライズでお祝い！柿澤勇人＆松田慎也が「Sky presents 藤原竜也のラジオ」に登場！
Sky株式会社が提供する全国15局ネットのラジオ番組「Sky presents 藤原竜也のラジオ」
5月15日に44歳のお誕生日を迎えた藤原さん。
なんとスタジオには、「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」番組パーソナリティの柿澤勇人さん、松田慎也さんがサプライズ登場！
サプライズゲスト：柿澤勇人さん、松田慎也さん
藤原さん本人は完全に知らされていなかった今回の企画。
突然のお祝いに、スタジオは大盛り上がり。
柿澤さん、松田さんからのお誕生日サプライズとは…！？
また、ここでしか聴けない、
俳優同士だからこそ生まれる舞台裏トークや、仲の良さ溢れる掛け合いも必聴です。
藤原竜也44歳最初の放送を、ぜひお聴き逃しなく！
「Sky presents 藤原竜也のラジオ」は全国15局ネットで放送中！
各局の放送日時はこちらをご覧ください。
◆毎週金曜日
23:30～24:00 ABCラジオ
24:30～25:00 CBCラジオ SBSラジオ RBCiラジオ
BSSラジオ RSKラジオ SBCラジオ BSNラジオ
◆毎週土曜日
23:00～23:30 RNBラジオ FBCラジオ
23:30～24:00 TBSラジオ
24:30～25:00 KBCラジオ
◆毎週日曜日
23:00～23:30 RCCラジオ
24:00～24:30 STVラジオ TBCラジオ
今までの放送の聴き逃し配信はこちらから！
https://www.skygroup.jp/company/promotion/radio/
※また番組公式Xでは、毎週放送前クイズを実施中！
正解された方の中から、当選者には番組特製タンブラーやハンディファンをプレゼント中！
詳しくは、番組公式Xをご覧ください。
Sky presents 藤原竜也のラジオはABCラジオで、毎週金曜日 深夜23時30分～OA中！
番組公式サイト：https://www.abc1008.com/tatsuyafujiwara/
番組公式X、TikTok、Instagramは全て ＠tatsuradio1008