藤原竜也44歳のお誕生日をサプライズでお祝い！柿澤勇人＆松田慎也が「Sky presents 藤原竜也のラジオ」に登場！

朝日放送ラジオ株式会社

Sky株式会社が提供する全国15局ネットのラジオ番組「Sky presents 藤原竜也のラジオ」

5月15日に44歳のお誕生日を迎えた藤原さん。

なんとスタジオには、「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」番組パーソナリティの柿澤勇人さん、松田慎也さんがサプライズ登場！

サプライズゲスト：柿澤勇人さん、松田慎也さん

藤原さん本人は完全に知らされていなかった今回の企画。

突然のお祝いに、スタジオは大盛り上がり。

柿澤さん、松田さんからのお誕生日サプライズとは…！？

また、ここでしか聴けない、

俳優同士だからこそ生まれる舞台裏トークや、仲の良さ溢れる掛け合いも必聴です。

藤原竜也44歳最初の放送を、ぜひお聴き逃しなく！

「Sky presents 藤原竜也のラジオ」は全国15局ネットで放送中！

各局の放送日時はこちらをご覧ください。

◆毎週金曜日

23:30～24:00 ABCラジオ

24:30～25:00 CBCラジオ SBSラジオ RBCiラジオ

BSSラジオ RSKラジオ SBCラジオ BSNラジオ

◆毎週土曜日

23:00～23:30 RNBラジオ FBCラジオ

23:30～24:00 TBSラジオ

24:30～25:00 KBCラジオ

◆毎週日曜日

23:00～23:30 RCCラジオ

24:00～24:30 STVラジオ TBCラジオ

今までの放送の聴き逃し配信はこちらから！

https://www.skygroup.jp/company/promotion/radio/

※また番組公式Xでは、毎週放送前クイズを実施中！

正解された方の中から、当選者には番組特製タンブラーやハンディファンをプレゼント中！

詳しくは、番組公式Xをご覧ください。

Sky presents 藤原竜也のラジオはABCラジオで、毎週金曜日 深夜23時30分～OA中！

番組公式サイト：https://www.abc1008.com/tatsuyafujiwara/

番組公式X、TikTok、Instagramは全て ＠tatsuradio1008