藤原竜也44歳のお誕生日をサプライズでお祝い！柿澤勇人＆松田慎也が「Sky presents 藤原竜也のラジオ」に登場！

写真拡大 (全2枚)

朝日放送ラジオ株式会社

Sky株式会社が提供する全国15局ネットのラジオ番組「Sky presents 藤原竜也のラジオ」


5月15日に44歳のお誕生日を迎えた藤原さん。


なんとスタジオには、「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」番組パーソナリティの柿澤勇人さん、松田慎也さんがサプライズ登場！




サプライズゲスト：柿澤勇人さん、松田慎也さん




藤原さん本人は完全に知らされていなかった今回の企画。


突然のお祝いに、スタジオは大盛り上がり。


柿澤さん、松田さんからのお誕生日サプライズとは…！？




また、ここでしか聴けない、


俳優同士だからこそ生まれる舞台裏トークや、仲の良さ溢れる掛け合いも必聴です。


藤原竜也44歳最初の放送を、ぜひお聴き逃しなく！




「Sky presents 藤原竜也のラジオ」は全国15局ネットで放送中！


各局の放送日時はこちらをご覧ください。


◆毎週金曜日　


23:30～24:00 ABCラジオ


24:30～25:00 CBCラジオ　SBSラジオ　RBCiラジオ


　　　　　　 BSSラジオ RSKラジオ SBCラジオ BSNラジオ


◆毎週土曜日


23:00～23:30 RNBラジオ FBCラジオ


23:30～24:00 TBSラジオ


24:30～25:00 KBCラジオ


◆毎週日曜日


23:00～23:30　 RCCラジオ


24:00～24:30 STVラジオ TBCラジオ


今までの放送の聴き逃し配信はこちらから！


https://www.skygroup.jp/company/promotion/radio/


※また番組公式Xでは、毎週放送前クイズを実施中！


正解された方の中から、当選者には番組特製タンブラーやハンディファンをプレゼント中！
詳しくは、番組公式Xをご覧ください。


Sky presents 藤原竜也のラジオはABCラジオで、毎週金曜日 深夜23時30分～OA中！


番組公式サイト：https://www.abc1008.com/tatsuyafujiwara/


番組公式X、TikTok、Instagramは全て　＠tatsuradio1008