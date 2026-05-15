沖縄県主催、01Boosterが運営する「Ryukyu Launchpad 2026」、応募受付を開始！

株式会社ゼロワンブースター

事業創造カンパニーとして企業のオープンイノベーションや新規事業開発を支援する株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ、以下「01Booster」）は、米LaunchStarz Inc.とコンソーシアムを組成し、沖縄県より受託した「令和8年度スタートアップ海外展開支援事業」において、スタートアップのアジア・北米市場への進出を支援するプログラム「Ryukyu Launchpad 2026」を開始いたします。本年度は、北米を含む海外派遣コースに加え、これから海外展開について本格検討を開始するスタートアップを対象とした海外展開準備コースを新設し、2コース体制へと拡充しました。本プログラムでは、5月15日から参加スタートアップ募集を開始するとともに、5月28日に開かれる事前説明会の受付も開始いたしました。

＜プログラム背景＞

沖縄県ではこれまでスタートアップ支援施策を推進してきましたが、近年はアジアを中心とした海外との連携が加速し、国際的なビジネス展開の重要性が一層高まっています。

「Ryukyu Launchpad」は2025年にスタートした、スタートアップの米国・アジア進出を加速させることを目的とした沖縄県主催の海外展開支援プログラムです。沖縄の地理的優位性と国際的ネットワークを活かし、国内スタートアップのグローバル展開を支援します。

＜2026年の特徴＞

2コース体制／支援内容

本年度は、スタートアップの海外展開フェーズに応じて、「海外派遣コース（北米・アジア）」と「海外展開準備コース」の2つのコースを提供します。採択予定数は、「海外展開準備コース」が最大10社、「海外派遣コース（北米・アジア）」が4社程度を予定しており、採択されたスタートアップは、約7か月間にわたり海外展開に向けた包括的な支援を受けることができます。

＜支援内容＞

１.海外派遣コース（北米・アジア）

すでに海外展開に向けた取り組みを開始しているスタートアップを対象に、実践的な現地展開支援を実施します。

採択社数：北米2社、アジア2社の計4社（予定）

支援内容

・北米およびアジア（シンガポール・マレーシア・インドネシア・フィリピン・韓国）から進出先を選択

・各国の商習慣や市場トレンドに関するインプット機会の提供

・現地専門家および各業界に精通したメンターによる伴走支援

・進出国への渡航プログラムの提供

・2週間の現地プログラム参加にかかる渡航費用の補助

・販路開拓、パートナー開拓、資金調達に向けたネットワークおよび商談機会の提供

・現地ピッチイベントへの参加やプレスリリース配信等によるPR機会の提供

２.海外展開準備コース

これから海外展開を検討するスタートアップを対象に、基礎構築から支援します。

採択社数：最大10社

本コースでは、沖縄での対面ワークショップ、オンラインプログラム、ピッチイベントを通じて、海外展開に向けた基盤づくりを支援します。

支援内容

・2日間の対面ワークショップおよびオンラインプログラムの提供

・各国市場や商習慣に関するインプット提供

・専門家によるメンタリングおよび戦略設計支援

・英語でのピッチ力向上支援

・成果発表の場となるFinal Pitch Dayの実施

＜応募対象者＞

・沖縄県内に本店を有するスタートアップ又は沖縄県内に海外展開事業担当役員が居住するスタートアップ

※応募条件の詳細についてはホームページ(https://okinawa-startup-ecosystem.jp/ryukyu-launchpad-2026)をご覧ください

＜実施スケジュール＞

事前説明会：2026年5月28日

募集期間：2026年5月15日～6月19日

審査(書類・面談・最終ピッチ)：2026年6月～7月（予定）

海外展開準備コース：

2dayワークショップ（対面＠沖縄）：2026年7月21日～22日（予定）

オンラインプログラム（全10回）：2026年7月下旬～12月中旬

海外派遣コース：

・北米プログラム：2026年7月下旬～9月下旬（予定）

・アジアプログラム：2026年8月下旬～11月上旬（予定）

Demo Day（成果報告会）@沖縄：2027年2月 （予定）

＜海外パートナー＞

LaunchStarz Inc.（北米プログラム）

米・ロサンゼルス拠点。JETROなど政府系支援実績があり、日本のスタートアップ400社以上を米国市場へ展開支援。日米スタートアップ文化に精通。



Meet Ventures（アジアプログラム｜シンガポール・マレーシア・インドネシア・フィリピン）

シンガポール・マレーシア・インドネシアを拠点とするアクセラレーターVC。東南アジア市場向けアクセラレーターや官民連携プログラムを展開。



事前説明会・個別相談会

本プログラムに関する説明会を開催いたします。

事業に関する説明に加えて、前年度採択企業（アルムナイ）による登壇も予定しており、実際の海外展開の経験やプログラム活用事例についてご紹介します。

さらに、応募をご検討中の方を対象とした個別相談会にて海外展開経験豊富なメンターによる助言を受けることも可能です。

詳細およびお申込みは公式サイトをご確認ください。

https://okinawa-startup-ecosystem.jp/ryukyu-launchpad-2026

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら (https://form.run/@Ryukyu-Launchpad-inquiry)

株式会社ゼロワンブースター

「事業創造の力で世界を変える」という企業理念のもと、大手企業とベンチャー企業の連携を促進するオープンイノベーションプログラムや、社内新規事業を促進する制度の構築及び公募型新規事業プログラム、出向型事業開発プログラム等を展開しています。他にも、個人のアイデアを形にするワーキングコミュニティ「有楽町『SAAI』Wonder Working Community」の運営や、起業を0からサポートする01Booster Studio、そしてスタートアップ連携管理クラウドInnoScouterなども展開しております。

グループ会社の01Booster Capitalを通じてベンチャー投資も行っており、多角的に事業創造をサポートいたします。

商号：株式会社ゼロワンブースター

代表者：代表取締役 合田ジョージ

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階

設立：2012年3月

事業内容：

起業家向けシェアオフィス、コーポレートアクセラレーター・イントラプレナーアクセラレータープログラム企画運営、企業内起業人材研修、投資および資金調達支援、事業創造コンサルティング、M&A仲介サポート等

URL：https://01booster.co.jp

※コーポレートアクセラレーターは01Boosterの登録商標です。