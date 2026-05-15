イメージモデルを起用した最新ビジュアルを公開「U.S. POLO ASSN.」から2026 年夏新作コレクションをリリース

株式会社ドウシシャ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、全米ポロ協会の公式認定ブランド「U.S. POLO ASSN.」から 2026 年夏新作コレクションを 2026 年 5 月 8 日(金)より公式オンラインストアにて販売開始しました。

U.S. POLO ASSN. 公式オンラインストア：https://www.uspoloassn.jp/

U.S. POLO ASSN. 2026年夏新作コレクション

【2026年夏新作コレクションについて】

2026年夏新作コレクションでは、ブランドが誇るアメリカンクラシックのエッセンスをベースに、軽やかさと洗練されたカジュアルスタイルを兼ね備えたシルエットとカラーリングを採用しました。

柔らかなパステルカラーやストライプ柄を取り入れたアイテムは、日常の装いに爽やかな印象を与え、夏シーズンにふさわしい軽快なスタイルを提案します。

また、快適な着心地を追求した素材選びにもこだわり、デイリーに活躍するシャツやカットソー、ボトムスなど、多彩なアイテムをラインアップ。シンプルでありながらも上品さを感じさせるデザインは、カジュアルシーンはもちろん、きれいめなスタイリングにも幅広く対応します。

リラックス感のあるシルエットと柔らかな色使いが調和し、U.S. POLO ASSN.が提案する2026年夏の新しいスタンダードを体現しています。

【アイテムラインアップ】*一部抜粋

LightBlue

名称 ： ブロードカラー長袖シャツ ダブルホースマン刺繍

型番 ： PLM61701

価格 ： 6,900円（税込）

カラー： 全6色展開

White／Black／LightBlue／Navy×Blue／Navy（stripe）／Indigo

サイズ： M/L/LL (ユニセックスサイズ)

素材 ： 綿100％

商品ページLINK(https://www.uspoloassn.jp/products/broad-collar-long-sleeve-shirt-plm61701?variant=47910790889686)

Black

名称 ： 鹿の子ポロシャツ ダブルホースマン刺繍

型番 ： PLM61103

価格 ： 6,900円（税込）

カラー： 全4色展開

Blue-gray／Black／Off-ｗhite／Navy

サイズ： S/M/L/LL (ユニセックスサイズ)

素材 ： 鹿の子 綿100％

商品ページLINK(https://www.uspoloassn.jp/products/half-sleeve-polo-shirt-plm61103?variant=48160082198742)

Green×Navy

名称 ：レイヤード風ポロシャツ ダブルホースマン刺繍

型番 ： PLL62102

価格 ： 6,900円（税込）

カラー： 全3色展開

Heather-gray／Navy／Green×Navy

サイズ： M/L (レディースサイズ)

素材 ：ポリエステル65％/綿30％/ポリウレタン5％

商品ページLINK(https://www.uspoloassn.jp/products/layered-look-polo-shirt-pll62102)

Sax

名称 ：メッシュボーダーニットポロシャツ ダブルホースマン刺繍

型番 ： PLM62400

価格 ： 6,500円（税込）

カラー： 全3色展開

Off-white／Sax／Navy

サイズ： S/M/L/LL (ユニセックスサイズ)

素材 ：レーヨン68％/ポリエステル32％

商品ページLINK(https://www.uspoloassn.jp/products/mesh-border-knit-polo-shirt-plm62400?variant=48154087882966)

Pink

名称 ：透かしニットカーディガン

型番 ： PLL62404

価格 ： 6,500円（税込）

カラー： 全4色展開

Black／Gray／Off-white／Pink

サイズ： M/L (レディースサイズ)

素材 ： レーヨン88％/ナイロン12％

商品ページLINK(https://www.uspoloassn.jp/products/open-knit-cardigan-pll62404?variant=48152699601110)

【2026年夏新作コンセプト】

今回のビジュアルでは、ブランドが持つタイムレスな魅力と、自然体で洗練されたライフスタイルを表現。ブランドの原点であるアメリカンクラシックとプレッピースタイルを軸に、現代のライフスタイルに寄り添う洗練されたカジュアルウェアを展開。

U.S. POLO ASSN.は伝統と現代性が調和した、新しいアメリカンスタンダードを体現しています。

【U.S. POLO ASSN.について】

U.S. POLO ASSN.（ユーエスポロアッスン）は、United States Polo Association（USPA）全米ポロ協会のオフィシャルブランドです。1890年に設立された、米国におけるポロ競技の非営利統括団体です。ポロ競技のライフスタイルを推進するため、現代的なワードローブを創造し、ブランドの独立性、本物の伝統、精神を製品に反映させてお客様へ提供しています。

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 （平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、情報公開日時点の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。