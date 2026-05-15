日比谷しまね館、開館6周年記念「周年祭」開催

島根県

島根県のアンテナショップである「日比谷しまね館」（東京都千代田区有楽町）は、2020年5月29日に開館し、今年の5月29日で6周年を迎えます。

ついては、2026年5月29日(金)から31日(日)までの3日間で、開館6周年を記念した「周年祭」を開催します。

本周年祭では、島根の食・文化・人を横断的に体験できるイベントを実施します。物販や飲食に加えて、さまざまな「体験」や「交流」を通じて、島根の魅力をお伝えします。

期間中は、人気YouTuber・赤天大使のロシアン佐藤氏による「赤天」の振る舞い、茶処・松江の老舗〈千茶荘〉によるお茶会体験などを開催します。

また、しまねっことのグリーティング、しじみすくいどり体験、カプセル抽選会なども実施します。

詳しくはURL先のホームページをご覧ください。※予告なく内容が変更となる場合があります。

https://www3.pref.shimane(https://www.shimanekan.jp/events/event/9265)kan.jp/events/event/9265(https://www.shimanekan.jp/events/event/9265)

【イベント概要】

■イベント名：日比谷しまね館 開館6周年記念「周年祭」

■期間：５月２９日（金）～５月３１日（日）

■会場：日比谷しまね館（東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ地下1階）