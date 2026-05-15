第51回JRN・JNNアノンシスト賞でCBCアナウンサーが「最優秀賞」2部門を含む3部門を受賞！

株式会社CBCテレビ

CBCの西村俊仁アナ、佐藤楠大アナ、加藤由香アナが、JRN・JNN系列の優れたアナウンサーに贈られる第51回アノンシスト賞で受賞しました。

西村アナは「視聴者に寄り添った臨場感のある読み」が評価されて『テレビ 読みナレーション部門』で＜最優秀賞＞を受賞。佐藤アナも「限られた状況でも視聴者を意識した安定感ある進行とバランス力」を評価されて『テレビ フリートーク部門』で＜最優秀賞＞を受賞しました。加藤アナは「アナウンサーのためのＡＩ活用」を研究し、アナウンサーが地震訓練を自学自習できるアプリを自らＡＩを駆使して制作したことで『活動部門』において＜活動部門賞＞を受賞しました。

西村俊仁アナ佐藤楠大アナ加藤由香アナ

【最優秀賞】

◎テレビ読み・ナレーション部門 西村俊仁アナウンサー（2004年入社）

チャント！「スーパーでカゴ中(なか)大調査」2025年12月11日放送

◆西村アナコメント

大敗したドラゴンズ戦実況の後に届いた「おめでとう！やったね！」と一通のLINE。驚きと喜びと不思議な心境ではありました。毎回、機材室の収録ブースを長時間占拠し、想定外の声量と音程に音声さんたちは苦悶し、でも、みんな笑って終わる不思議なVTR「カゴ中大調査」。皆様のご協力・お声がけに感謝しております。

直球の王道ナレーションとは言い難いですが、キレのいい変化球は投げられたと自負しております。

◎テレビフリートーク部門 佐藤楠大アナウンサー（2023年入社）

ゴゴスマ「中継コーナー～大阪のつり橋アクティビティー」2025年7月2日放送

◆佐藤アナコメント

不安定な場所でのカメラワークや映像の切り替え、スタジオとのやり取りなど、連携が評価を頂けたポイントということです。

“全員で作り上げている”というのが画面越しに伝えられたことがとても嬉しいです。これからも、皆さんの力を借りながら、良い放送をできるように技を磨いていきます。

【活動部門賞】

◎ＣＢＣ 加藤由香アナウンサー（1997年入社）

ＡＩでアナウンサーを支える活動

～地震訓練アプリ／アナウンサー体験アプリ等の制作・開発

◆加藤アナコメント

AI初心者の私が、自らアプリを開発してアノンシスト賞を受賞する日が来るなんて、1年前には想像もできませんでした。防災担当として『こんなアプリがあれば…』という思いを生成AIにぶつけ、対話を重ねることで『地震訓練アプリ』を形にできました。まず挑戦することの大切さを実感しています。これからも技術を味方に、アナウンサーの仕事を支えるアプリを作り続けたいです。