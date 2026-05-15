ラグビーの熱狂を飲食店でも！　ぐるなび × ジャパンラグビー リーグワン「ポテトフェア」を5月15日より開催

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎 以下、ぐるなび）は、一般社団法人ジャパンラグビー リーグワンと連携し、2026年5月15日（金）から6月6日（土）まで、東京都内の飲食店3店舗にて「ポテトフェア」を開催します。

本フェアは、日本ラグビー最高峰の戦い「NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 プレーオフトーナメント」の開催に合わせ、秩父宮ラグビー場・MUFGスタジアム（国立競技場）周辺エリアの飲食店を拠点に実施します。観戦前後やお酒のお供にぴったりの各店オリジナルポテトメニューを提供するほか、NTTリーグワン2025-26 プレーオフトーナメント 観戦チケットを最大1,200円引きでご案内するキャンペーンを同時開催。飲食店をラグビーファンの交流拠点とし、街全体で大会を盛り上げます。

■プロモーション概要

大会会場エリアの飲食店3店舗を対象に、約1ヶ月間にわたり以下の施策を実施します。

１. 3店舗限定「オリジナルポテトメニュー」の提供

お子様から大人まで大人気のポテトを主役に、各店舗が「ラグビー」をテーマに趣向を凝らした限定のポテトメニューを開発。揚げたてのポテトを囲みながら、試合の興奮を語り合えるひとときを提供します。

２. NTTリーグワン2025-26 プレーオフトーナメント 観戦チケットを最大1,200円引きでご案内

フェア期間中、店内のPOPや配布されるカードのQRコードから、NTTリーグワン2025-26 プレーオフトーナメント 観戦チケットを最大1,200円引きでご案内するキャンペーンを同時開催。おいしく食べて、最高峰の戦いを現地で観戦するチャンスを提供します。

■実施店舗

１.Bistro＆Balグランマーズジョルジュ Grandma’s GEORGES

https://r.gnavi.co.jp/1g6kpzkm0000/

スクラムポテト 1,200円（税込）

期間限定の増量フライドポテト！みんなでシェアするならスクラムポテトがおすすめです。スクラムを組んだ気分でフライドポテトをたっぷりご堪能下さい！

２.ひごの屋外苑前店

https://gaienmae.higonoya.com/

ジャッカルチリポテト 548円（税込）

ひごの屋特製『チリソース』が、ポテトをジャッカル！

期間中、チリソース、ポテトとも増量中。

ホットなチリソースが、熱い応援を後押しすること間違い無し！皆でリーグワンを盛り上げよう！

３.Fields 渋谷

https://r.gnavi.co.jp/8wmfsk260000/

フィールズ（ド）ゴール 660円（税込）

メキシカン仕立てのポテトにラグビーボールとゴールをオン！

狙うはもちろんフィールドゴール！

ぐるなびから「フライドポテトに関する調査」を発表しています！

https://corporate.gnavi.co.jp/release/2026/gdgznh8mig/