ラグビーの熱狂を飲食店でも！ ぐるなび × ジャパンラグビー リーグワン「ポテトフェア」を5月15日より開催
株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎 以下、ぐるなび）は、一般社団法人ジャパンラグビー リーグワンと連携し、2026年5月15日（金）から6月6日（土）まで、東京都内の飲食店3店舗にて「ポテトフェア」を開催します。
本フェアは、日本ラグビー最高峰の戦い「NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 プレーオフトーナメント」の開催に合わせ、秩父宮ラグビー場・MUFGスタジアム（国立競技場）周辺エリアの飲食店を拠点に実施します。観戦前後やお酒のお供にぴったりの各店オリジナルポテトメニューを提供するほか、NTTリーグワン2025-26 プレーオフトーナメント 観戦チケットを最大1,200円引きでご案内するキャンペーンを同時開催。飲食店をラグビーファンの交流拠点とし、街全体で大会を盛り上げます。
■プロモーション概要
大会会場エリアの飲食店3店舗を対象に、約1ヶ月間にわたり以下の施策を実施します。
１. 3店舗限定「オリジナルポテトメニュー」の提供
お子様から大人まで大人気のポテトを主役に、各店舗が「ラグビー」をテーマに趣向を凝らした限定のポテトメニューを開発。揚げたてのポテトを囲みながら、試合の興奮を語り合えるひとときを提供します。
２. NTTリーグワン2025-26 プレーオフトーナメント 観戦チケットを最大1,200円引きでご案内
フェア期間中、店内のPOPや配布されるカードのQRコードから、NTTリーグワン2025-26 プレーオフトーナメント 観戦チケットを最大1,200円引きでご案内するキャンペーンを同時開催。おいしく食べて、最高峰の戦いを現地で観戦するチャンスを提供します。
■実施店舗
１.Bistro＆Balグランマーズジョルジュ Grandma’s GEORGES
https://r.gnavi.co.jp/1g6kpzkm0000/
スクラムポテト 1,200円（税込）
期間限定の増量フライドポテト！みんなでシェアするならスクラムポテトがおすすめです。スクラムを組んだ気分でフライドポテトをたっぷりご堪能下さい！
２.ひごの屋外苑前店
https://gaienmae.higonoya.com/
ジャッカルチリポテト 548円（税込）
ひごの屋特製『チリソース』が、ポテトをジャッカル！
期間中、チリソース、ポテトとも増量中。
ホットなチリソースが、熱い応援を後押しすること間違い無し！皆でリーグワンを盛り上げよう！
３.Fields 渋谷
https://r.gnavi.co.jp/8wmfsk260000/
フィールズ（ド）ゴール 660円（税込）
メキシカン仕立てのポテトにラグビーボールとゴールをオン！
狙うはもちろんフィールドゴール！
ぐるなびから「フライドポテトに関する調査」を発表しています！
https://corporate.gnavi.co.jp/release/2026/gdgznh8mig/