放置系RPG『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』新PvPコンテンツ「チャンピオンズカップ」実装！「オロチ社」＆「覇王丸」も新たに参戦

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル（ザ・キング・オブ・ファイターズ ドットバトル）』（開発：Netmarble Neo Inc）（以下、KOF ドットバトル）において、新PvPコンテンツ「チャンピオンズカップ」の実装や新レジェンドファイター「オロチ社」および新ピックアップファイター「覇王丸」を追加するアップデートを実施いたしました。

■新PvPコンテンツ「チャンピオンズカップ」導入！追加ファイターとして「オロチ社」＆「覇王丸」も！

本アップデートでは、新たな対戦コンテンツ「チャンピオンズカップ」を追加しました。本コンテンツは、7人編成のチームを3つ使用して戦うマルチチームPvPモードで、従来の5対5形式とは異なる戦略性を楽しめます。

「チャンピオンズカップ」は、ランキングバトル上位50位以内のプレイヤーのみ参加可能で、毎週末に開催されます。ファイター同士の組み合わせやチーム編成が勝敗を左右する高難度PvPコンテンツとなっており、上位入賞者には特別報酬を用意しています。

さらに、新レジェンドファイター「オロチ社」が登場。コスモス属性および「スペシャル」シナジーを持ち、「おどるだいち 」や「あらぶるだいち」などの専用スキルを駆使して戦います。

・新レジェンドファイター「オロチ社」

また、新たなピックアップファイターとして、さすらいの剣豪「覇王丸」も参戦。「憤怒」シナジーに属し、「奥義 弧月斬」や「天覇凄煌斬」といった代表スキルが使用可能です。

・さすらいの剣豪「覇王丸」

■各種イベントも多数開催

●オロチ社ピックアップ召喚イベント：5月27日まで

期間中はプレミアム召喚での「オロチ社」出現率が2倍となるほか、「赤いバラの夜14日間のログインボーナス 」では、10,000以上のプレミアムポイントを獲得できます。

●【憤怒】シナジーファイター召喚イベント：5月27日まで

「憤怒」シナジーを持つファイターの召喚確率が上昇します。

●青い春スペシャルログインボーナス

ピックアップファイター選択チケットやユニークペット召喚ボックス、DNAなどの報酬を獲得できます。

●新ミニゲーム「チャン・コーハンの鉄球乱闘」登場

次々と出現する敵を倒しながら進行するスピーディーなアクションコンテンツで、クリアすることで毎日ルビーを獲得できます。

●期間限定イベントも開催

5月18日から5月23日まで開催される「ラッキーエルフィー 」では、レジェンドサポーター「服部半蔵」を獲得可能です。また、5月21日から6月4日まで開催される「冒険の書」では、覇王丸の相棒ペット「ヘッジ丸 」と「アルマ」が登場します。

本アップデートや開催中のイベントの詳細は、公式フォーラムよりご確認ください。

・『KOF ドットバトル』公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/kofafk/list/67/1

・『KOF ドットバトル』公式フォーラム：5/14(木)アップデート内容のご案内

https://forum.netmarble.com/kofafk/view/64/15565

『KOF ドットバトル』に関する詳細は、公式サイトや公式YouTubeチャンネルからご確認いただけます。

■『KOF ドットバトル』公式サイト

https://kofafk.netmarble.com/ja

■『KOF ドットバトル』公式YouTube

https://www.youtube.com/@KOFAFK

■『KOF ドットバトル』公式X

https://x.com/kof_dot

『KOF ドットバトル』アプリダウンロード

・Apple Store

https://apps.apple.com/jp/app/the-king-of-fighters-/id6499177365

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.kofafk

◆『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』について◆

［ タイトル ］ THE KING OF FIGHTERS ドットバトル

［ ジャンル ］ 放置系RPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応デバイス ］ iOS ／ Android

［ サービス開始日 ］ 2025年9月4日

◆『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』について◆

『KOF ドットバトル』は、『THE KING OF FIGHTERS ‘98』をベースに開発されたネオジオポケット版『キング・オブ・ファイターズ R-2』のドットグラフィックを活用し、歴代のKOFシリーズの人気キャラクターたちを具現化した新しい放置系RPGです。

レトロ感性を体感でき、デッキを組み合わせて構成する5対5～最大7人編成までのチーム戦によって、誰もが楽しめる簡単な操作で、爽快なアクションを体感できます。

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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