「儚きものこそ美しくあれ」伊野尾慧がファンへの思いを明かす「TVガイドPERSON」裏表紙には新生AiScReamが登場！

株式会社東京ニュース通信社話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」。5月15日(金)に発売された最新号「vol.165」は、伊野尾慧が表紙、AiScReamが裏表紙を飾った。「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」(東京ニュース通信社刊)

表紙&巻頭特集を飾るのは、主演舞台「四畳半神話大系」を控えるHey! Say! JUMPの伊野尾慧。ロングインタビューでは本作への意気込みはもちろん、来年デビュー20周年を迎えるグループ活動について、「毎年のようにライブが開催できるって、当たり前のようで当たり前じゃない」と話し、伊野尾のコメントと連動して、本特集が「儚きものこそ美しくあれ」というタイトルに。“天使”をイメージした美しく、神秘的な独占撮り下ろしグラビアにも注目していただきたい。

「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」(東京ニュース通信社刊)

裏表紙＆声優連載に登場するのは、「ラブライブ!」から誕生したスペシャルユニット・AiScReam。昨年「愛(ハート)スクリ～ム!」で世界的バズを巻き起こし大躍進した彼女たちがこの春、三宅美羽と遠藤璃菜を新メンバーに加え、4人体制で再始動することに。「君と交わる、とろけ合う(ハート)」と題して、どこよりも早い撮影&インタビューで、まさに“甘くとろける”新生AiScReamの魅力に迫る。

そのほか、映画「名無し」に出演する丸山隆平、映画「君のクイズ」で共演する中村倫也×神木隆之介、ミュージカル「ジョセフ・アンド・ アメージング・テクニカラー・ドリームコート」の再演に挑む薮宏太×橋本良亮、VISIONARY READING「手紙」で兄弟役を演じる五関晃一×室龍太、ドラマ「エラー」(ABCテレビ・テレビ朝日系)に出演中の藤井流星、ミュージカル「神経衰弱ぎりぎりの女たち」で初共演を果たす望海風斗×和希そらが、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。

さらに、SPECIAL FEATUREには劇団☆新感線「アケチコ！ ～蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島～」で初共演の宮野真守×神山智洋、かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストにはや団が登場。増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第19回は“窓辺”をテーマに撮影するなど、今号も充実のラインナップでお届けする。

ラインナップ

＜表紙&巻頭特集＞

伊野尾慧

（舞台「四畳半神話大系」）

＜SPECIAL FEATURE＞

宮野真守×神山智洋

（劇団☆新感線「アケチコ！ ～蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島～」）

＜声優連載「VOICE PERSONS」&裏表紙＞

AiScReam

（ニューシングル「NEXT CARD」）

＜PERSON INTERVIEW＞

丸山隆平

（映画「名無し」）

中村倫也×神木隆之介

（映画「君のクイズ」）

薮宏太×橋本良亮

（ミュージカル「ジョセフ・アンド・ アメージング・テクニカラー・ドリームコート」）

五関晃一×室龍太

（VISIONARY READING「手紙」）

藤井流星

（ドラマ「エラー」）

望海風斗×和希そら

（ミュージカル「神経衰弱ぎりぎりの女たち」）

＜私服スペシャル連載「増田ガイドFashion」＞

増田貴久

＜かが屋・加賀翔 芸人撮影連載「写真地図」＞

や団

購入者特典、決定！

■対象店舗：アニメイト通販

【特典内容】

宮野真守 生写真 1枚

「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」アニメイト通販購入特典生写真

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3464321/

■対象店舗：ゲーマーズ (WEB・実店舗含む)

【特典内容】

AiScReam〈大西亜玖璃（上原歩夢役）／大熊和奏（若菜四季役）／三宅美羽（セラス柳田リリエンフェルト役）／遠藤璃菜（麻布麻衣役）〉 生写真 絵柄全4種類よりランダムで1枚

※絵柄は1ショット各1種類の全4種類となります

・生写真付き

「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」ゲーマーズ購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」ゲーマーズ購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」ゲーマーズ購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」ゲーマーズ購入特典生写真

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10893404/

・生写真全4種類付きコンプリートセット（4冊セット）

「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」ゲーマーズ購入特典生写真

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10893405/

■対象店舗：セブンネットショッピング

【特典内容】

望海風斗×和希そら 生写真 1枚

「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」セブンネットショッピング購入特典生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107704562

【注意事項】

※5月15日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

【紙版商品情報】

「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」

●発売日：2026年5月15日(金)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：1,430円

●発 行：東京二ュ―ス通信社

全国の書店・ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」

●配信日：2026年5月20日(水)以降順次配信開始

●価 格：1,430円

※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。



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