「儚きものこそ美しくあれ」伊野尾慧がファンへの思いを明かす「TVガイドPERSON」裏表紙には新生AiScReamが登場！
「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」(東京ニュース通信社刊)
表紙&巻頭特集を飾るのは、主演舞台「四畳半神話大系」を控えるHey! Say! JUMPの伊野尾慧。ロングインタビューでは本作への意気込みはもちろん、来年デビュー20周年を迎えるグループ活動について、「毎年のようにライブが開催できるって、当たり前のようで当たり前じゃない」と話し、伊野尾のコメントと連動して、本特集が「儚きものこそ美しくあれ」というタイトルに。“天使”をイメージした美しく、神秘的な独占撮り下ろしグラビアにも注目していただきたい。
「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」(東京ニュース通信社刊)
裏表紙＆声優連載に登場するのは、「ラブライブ!」から誕生したスペシャルユニット・AiScReam。昨年「愛(ハート)スクリ～ム!」で世界的バズを巻き起こし大躍進した彼女たちがこの春、三宅美羽と遠藤璃菜を新メンバーに加え、4人体制で再始動することに。「君と交わる、とろけ合う(ハート)」と題して、どこよりも早い撮影&インタビューで、まさに“甘くとろける”新生AiScReamの魅力に迫る。
そのほか、映画「名無し」に出演する丸山隆平、映画「君のクイズ」で共演する中村倫也×神木隆之介、ミュージカル「ジョセフ・アンド・ アメージング・テクニカラー・ドリームコート」の再演に挑む薮宏太×橋本良亮、VISIONARY READING「手紙」で兄弟役を演じる五関晃一×室龍太、ドラマ「エラー」(ABCテレビ・テレビ朝日系)に出演中の藤井流星、ミュージカル「神経衰弱ぎりぎりの女たち」で初共演を果たす望海風斗×和希そらが、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。
さらに、SPECIAL FEATUREには劇団☆新感線「アケチコ！ ～蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島～」で初共演の宮野真守×神山智洋、かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストにはや団が登場。増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第19回は“窓辺”をテーマに撮影するなど、今号も充実のラインナップでお届けする。
ラインナップ
＜表紙&巻頭特集＞
伊野尾慧
（舞台「四畳半神話大系」）
＜SPECIAL FEATURE＞
宮野真守×神山智洋
（劇団☆新感線「アケチコ！ ～蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島～」）
＜声優連載「VOICE PERSONS」&裏表紙＞
AiScReam
（ニューシングル「NEXT CARD」）
＜PERSON INTERVIEW＞
丸山隆平
（映画「名無し」）
中村倫也×神木隆之介
（映画「君のクイズ」）
薮宏太×橋本良亮
（ミュージカル「ジョセフ・アンド・ アメージング・テクニカラー・ドリームコート」）
五関晃一×室龍太
（VISIONARY READING「手紙」）
藤井流星
（ドラマ「エラー」）
望海風斗×和希そら
（ミュージカル「神経衰弱ぎりぎりの女たち」）
＜私服スペシャル連載「増田ガイドFashion」＞
増田貴久
＜かが屋・加賀翔 芸人撮影連載「写真地図」＞
や団
購入者特典、決定！
■対象店舗：アニメイト通販
【特典内容】
宮野真守 生写真 1枚
「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」アニメイト通販購入特典生写真
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3464321/
■対象店舗：ゲーマーズ (WEB・実店舗含む)
【特典内容】
AiScReam〈大西亜玖璃（上原歩夢役）／大熊和奏（若菜四季役）／三宅美羽（セラス柳田リリエンフェルト役）／遠藤璃菜（麻布麻衣役）〉 生写真 絵柄全4種類よりランダムで1枚
※絵柄は1ショット各1種類の全4種類となります
・生写真付き
「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」ゲーマーズ購入特典生写真
「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」ゲーマーズ購入特典生写真
「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」ゲーマーズ購入特典生写真
「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」ゲーマーズ購入特典生写真
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10893404/
・生写真全4種類付きコンプリートセット（4冊セット）
「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」ゲーマーズ購入特典生写真
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10893405/
■対象店舗：セブンネットショッピング
【特典内容】
望海風斗×和希そら 生写真 1枚
「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」セブンネットショッピング購入特典生写真
https://7net.omni7.jp/detail/1107704562
【注意事項】
※5月15日現在
※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。
【紙版商品情報】
「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」
●発売日：2026年5月15日(金)※一部、発売日が異なる地域がございます
●定 価：1,430円
●発 行：東京二ュ―ス通信社
全国の書店・ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
【電子版 商品概要】
「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」
●配信日：2026年5月20日(水)以降順次配信開始
●価 格：1,430円
※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「週刊TVガイド関西版2026年6月28日号増刊 TVガイドPERSON vol.165」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。
【関連サイト】
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