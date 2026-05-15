数字への苦手意識を「意味の理解」で克服！『動画でわかる「おとな算数ゆるトレ」速習講座』5月15日（金）に配信開始ビジネスで必須の「数字の意味と考え方」を2時間20分で習得

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、数字が苦手な大人のために身近な話題で算数を学び直せる人気書籍『コレ解ける? 数字がこわくなくなる おとな算数ゆるトレ』の電子書籍（PDF版）と、実践的な解説動画がセットになったオンデマンド講座『動画でわかる「おとな算数ゆるトレ」速習講座』を2026年5月15日（金）より配信開始いたします。

■「やり方の暗記」から「中身の理解」へ。数字アレルギーを克服する新アプローチ

ビジネスの現場においてはExcelやAIが瞬時に数字を出力してくれますが、その数値が正しいかどうかの判断や、意味の解釈に不安を抱くビジネスパーソンは少なくありません。 多くの苦手意識の原因は、学生時代に算数の概念を理解しないまま「やり方の暗記」で乗り切ってしまったことにあります。

本講座は、延べ6,000人以上を指導してきた「大人のための算数・数学教室 大人塾」のノウハウを凝縮。 書籍の内容と連動しながら、ビジネスで必須となる「割合」や「分数」の仕組み、そして「鶴亀算」「仕事算」などの問題を通じた論理的思考（地頭力）のトレーニングを、2時間20分の動画で分かりやすく解説します。

■「数字力」の向上と「心理的ハードル」を低下させ、ポジティブな気持ちに導く

前年比や利益率といった実務に不可欠な「率」の概念を基礎から学び直し、仕事算などの演習を通じてビジネスに応用できる論理的思考力を養うことで、ツールが出力した数字を正しく評価・解釈できる力を習得します。丸暗記ではなく「意味」を丁寧に理解するアプローチにより、長年の数字コンプレックスや業務上のストレスから解放され、仕事への自信がつくだけでなく、日常生活の身近なシーンでも数字を具体的にイメージできるようになります。「数字力」の向上と「心理的ハードル」の低下を同時に実現することで、数字を扱うこと自体が楽しくなるようなポジティブな気持ちに導き、日々の業務や生活の質の向上へとつなげます。

■ 本講座の特長

1. 「実績ある書籍」×「解説動画」のハイブリッド学習

動画ではスライドを用いた講師の解説により、文字だけでは伝わりにくい「数字の持つ意味」や「論理のプロセス」を視覚的に習得できます。またセットになったPDF版電子書籍によって自分のペースで全体像の把握や細かい復習ができるため、自宅のデスクでは書籍でじっくり学び、移動中や細切れ時間ではスマートフォンで動画を視聴するなど、ライフスタイルに合わせた学びが可能です。

2. 「公式の暗記」から脱却し、ビジネスの数字を正しく読み解く「意味の理解」を重視

延べ6,000人以上を指導してきた「大人塾」のノウハウを凝縮し、単なる計算手法の暗記ではなく、数字の「中身」を本質的に理解することに重点を置いています。前年比や構成比といったビジネスに直結する項目を厳選して解説しているため、ExcelやAIが出力した数値を鵜呑みにせず、その意味を正しく解釈し実務に活かす力が身につきます。

3. 算数アレルギーを克服し、数字を使った仕事にも自信がつく

算数に苦手意識を持つ多くのビジネスパーソンが抱える「数字コンプレックス」からの脱却を目指します。身近な例題を用いた分かりやすい解説により、心理的なハードルを下げながら、論理的に考える楽しさを体感。短期間で「数字を扱う自信」がつき、日常業務における意思決定や資料作成の精度を高める行動変容を促します。

4. コエテコカレッジによる利便性の高い配信

配信には「コエテコカレッジ」を採用。受講者は場所や時間を選ばず、PCやスマートフォンからいつでも学習をスタートできます。

■本講座は以下のような方におすすめです- 仕事で数字を扱う必要があるものの、算数に強い苦手意識がある方- ExcelやAIが出力した数字の「意味」や「中身」を正しく理解・評価したい方- 「前年比」「構成比」「利益率」などの概念を基礎から学び直したい方- 論理的に筋道立てて考える思考力を鍛え、仕事への自信につなげたい方■オンデマンド講座の画面イメージ数字が苦手な大人のために身近な話題で算数を学び直せるスライドを使った解説により「数字の持つ意味」や「論理のプロセス」を視覚的に習得できる■講座の構成（カリキュラム）合計2時間20分

【セクション1～3】ガイダンス、倍数・約数、分数、文字式、方程式

【セクション4～7】集合、鶴亀算、単位、仕事算（論理的思考の養成）

【セクション8～12】割合、増減率、構成比、前年比、損益算

【セクション13～15】○○率、表の読み方、クロス集計表

■講師プロフィール

講師：モリマミコ氏

マミオン有限会社代表

大人向けの算数・数学教室・大人塾を運営。2011年に開設した「大人塾」は、延べ6,000人以上の社会人に算数・数学の学び直しカリキュラムを提供。就職、転職、学び直し、仕事での実務、数字アレルギーの克服など、多様なニーズに応える数学教育を展開している。2003年からパソコン教室の運営を始め、多くの受講生がExcelの数式に苦戦する様子を目の当たりにしたことが、「大人の算数・数学教室」設立のきっかけとなった。教育のデジタル化にも積極的に取り組み、2017年からはeラーニングシステムも本格導入。アジアゾウをこよなく愛し、市原ぞうのくにのりり香、豊橋総合動植物公園・のんほいパークのバヴァーニを「推し象」として応援中。自身のパソコンで「ぞうか傾向」という言葉を打つと「象化傾向」と変換されるほどのゾウ好き。

■オンデマンド講座の概要

・名称： 『動画でわかる「おとな算数ゆるトレ」速習講座』

・配信開始日：2026年5月15日 （金）

・動画時間：140分

・講師：モリマミコ氏（大人向けの算数・数学教室 大人塾代表）

・販売価格：電子書籍セットプラン 3,300円（税込）

動画のみ（書籍なし）プラン 2,200円（税込）

※研修など多人数でのご利用についてはお問い合わせください

・視聴期限： 期限なし

・セット書籍：

『コレ解ける？ 数字がこわくなくなる おとな算数ゆるトレ』（PDF版）

・講座販売ページ（コエテコカレッジ）：

・電子書籍セットプラン ：https://coeteco.impress.co.jp/live/331c40ww

・講座（動画）のみプラン：https://coeteco.impress.co.jp/live/gzjcyvje

■（参考）書籍情報

書名：『コレ解ける？ 数字がこわくなくなる おとな算数ゆるトレ』

著者：モリマミコ（大人のための数学教室大人塾）

発売日：2025年6月19日

ページ数：368ページ

サイズ：A5判

定価：1,980円（本体 1,800円＋税10%）

電子版価格：1,980円（本体 1,800円＋税10%）

※インプレス直販価格

ISBN：978-4295021674

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1124101037

※本講座のセット版に含まれるのは本書のPDF版電子書籍です。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。