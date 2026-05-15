今シーズンの「最高到達点」へ。Piicが滋賀レイクス最終節で冠試合を実施。田村大氏とのコラボや限定フードで4,873名の熱狂を後押し。

株式会社Piic

株式会社Piic（本社：滋賀県大津市、代表取締役：藤井直哉、以下「Piic」）は、2026年5月3日（日）に行われた「B.LEAGUE 2025-26シーズン第36節 滋賀レイクス vs サンロッカーズ渋谷 GAME2」において、冠ゲームパートナーとして試合をサポート。

世界的アーティスト・田村大氏とコラボレーションによる描き下ろしイラスト、地元人気カフェレストランとの限定フード開発、体験型フォトブースの展開など、企画とクリエイティブを軸とした取り組みにより、今季2番目となる4,873名の来場者とともに熱狂の空間を創り出しました。

■ 冠試合実施の背景

Piicは、代表・藤井の地元でもある滋賀県大津市に拠点を置き、現在7期目を迎える企業です。創業以来クリエイティブ事業を中心に展開してきましたが、2026年4月に採用・ブランディング・クリエイティブ・SNSを統合。「人」と「伝え方」を同時に設計することで組織課題の根本解決を目指す、「リクルートプロデュースカンパニー」へと事業モデルを再定義しました。

滋賀レイクスとはスポンサーとして2シーズンにわたり関係を築き、スポーツを通じた地域活性化の取り組みを応援してきました。その歩みの中で、今回初めて冠試合のプロデュースという形で挑戦の場をいただきました。

シーズン最終戦という「今季のピーク」を創る舞台において、Piicが持つ企画力とクリエイティビティを注ぎ込み、熱狂を形にすること。まだ若い会社ながら、ハレの場で自分たちらしい挑戦をする姿を地域へ届けること。これらを通じて、滋賀を盛り上げることに貢献したいという想いが、今回の挑戦につながりました。

■ ピークを創るための取り組み

「観るだけじゃない、体験する試合へ」を合言葉に、アート・フード・体験の3つの軸で施策を展開。試合前のSNSカウントダウンから当日のアリーナまで、一貫した熱狂の体験を目指しました。

今回の冠試合のスローガン。この言葉を旗印にレイクスと一致団結し、今シーズンの「最高到達点」へという想いを込めました

SNSカウントダウン企画

試合に向けたムードを高めるため、レイクス選手へのインタビューや、意気込みをフリップに書いてもらう企画をSNSで展開。選手とともにカウントダウンを行い、ブースターの期待感を試合当日へとつないでいきました。

🤝 特別フォトセッション

試合当日は、田村大氏、ザック・オーガスト選手、Piic代表・藤井の3者による特別フォトセッションも実施。アート・スポーツ・ビジネス、それぞれの場所で挑戦を続ける3人が一堂に会した、印象的なシーンとなりました。

ART｜田村大 × 滋賀レイクス× Piic コラボイラスト

世界で活躍するアーティスト・田村大氏が、本試合のために選手のイラストを描き下ろし。そのビジュアルを用いたアクリルキーホルダーやフェイスタオルなどのコラボグッズは、開場直後から行列ができ、即完売。選手の熱量がアートとなってファンの手元に届きました。

🥪 FOOD｜限定フルーツサンド「BLUE YELLOW PIECE」

滋賀・堅田の人気カフェレストラン『What's The Life Style』とともに、レイクスブルーのクリームを用いた限定フルーツサンドを開発・販売。見た目のインパクトと確かな味で来場者を魅了し、用意した全数が完売となりました。

️ EXPERIENCE｜体験型フォトブース

田村大氏の描き下ろしイラストを用いた巨大フォトスポットを設置。試合の熱狂をそのまま持ち帰れる空間として、多くの来場者が足を止めました。

当日ブースを体験した来場者からは、「田村さんが実際に来てくれていて驚いた」「サインやお話ができて嬉しかった」「こんな面白い企画をする会社があるとは知らなかった」といった声が寄せられました。

Piicを今回初めて知ったという方からも「クリエイティブ力が高い」「地域に貢献している会社だと感じた」という印象が多く聞かれ、スポーツの場を通じて、Piicの企画力とクリエイティビティが多くの方に届いた一日となりました。

■ 滋賀レイクス コメント

株式会社滋賀レイクスターズ パートナー部 阿部健太郎 様

「今回のPiic様との冠ゲームのテーマは『チャレンジ』でした。

レイクスの選手たちも、毎試合挑戦者として闘志を前面に出しながら戦っており、その想いと非常に重なる一日になったと感じています。

今回、Piic様には冠ゲームを通じて、クリエイティブの力で会場全体に熱狂空間を創り出していただきました。選手たちへの後押しはもちろん、ホーム30試合の中でも特に大きな声援と一体感を感じるゲームとなりました。滋賀という場所で、若い世代の力や感性によって生み出される空間には、人の心を動かす大きな可能性があると改めて実感しています。

『伸びしろをカタチにする』という想いを掲げるPiic様とともに、私たち滋賀レイクスも、スポーツを通じて滋賀にさらなる熱狂と誇りを生み出していきたいと考えております。これからもPiic様とともに、滋賀を盛り上げる挑戦を続けてまいります。

藤井代表、ありがとうございました！これからもよろしくお願いします！！」

■ 代表コメント

株式会社Piic 代表取締役 藤井直哉

「今回の冠試合では、自分のような若い経営者がチャレンジする姿をお見せするとともに、地域・企業・人が熱狂できる景色をクリエイティブの力で創れることをお伝えできたと思っています。これからも滋賀から、新しい価値を発信し続けてまいります。」

■ 会社概要

社名：株式会社Piic https://piic.co.jp

所在地：

（滋賀本社）滋賀県大津市雄琴3-2-38 2F

（大阪オフィス）大阪府大阪市中央区安土町2-4-13 大阪国際ビルディング 31F

（東京オフィス）東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16F

代表者：代表取締役 藤井直哉

設立：2020年1月

事業内容：採用支援、ブランディング支援、マーケティング支援、SNS運用支援

電話番号：050-8893-8670