アパ社長カレー累計1,500万食突破記念キャンペーンを開催

アパホテル株式会社

アパホテルネットワークとして全国最大の1,153ホテル148,590室(建築・設計中・海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開するアパホテル株式会社(本社:東京都港区赤坂3-2-3、社長:元谷 芙美子)が販売しているプライベート商品のアパ社長カレーについて、本年4月に累計1,500万食を突破したことを記念したキャンペーンが3ヵ月間の期間限定で開催されます。

https://www.apahotel.com/news/detail/38331/

本年4月にアパ社長カレーが累計1,500万食突破した件と、アパグループが本年5月10日に創業55周年を迎えることを記念し、対象商品を購入した方より総勢55名様に景品が当たるキャンペーンを実施します。

■キャンペーン情

キャンペーン名：アパ社長カレー1,500万食突破記念！抽選プレゼントキャンペーン

購入対象時期 ：2026年5月15日(金)～8月14日(金) 3ヵ月間

参加条件 ：アパ社長カレー10食ご購入で一口応募（30食は三口）

※専用購入フォームとYahoo!ショッピングアパホテル店にて購入された方が

対象です。

対象商品 ：アパ社長カレー個食用200g ※デザインは問いません。

内容 ：アパ社長カレーを購入した方より抽選で55名様にアパホテルグッズをプレゼント

します。

注意事項 ：１.当選者の発表は景品の発送をもって代えさせていただきます

（9月上旬までに発送させていただきます）。

２.購入者と発送先のご住所が異なる場合、当選品は購入者へ発送をさせていただき

ます。

■販売場所

１. 公式ショップ

Yahoo!ショッピングアパホテル店

：https://store.shopping.yahoo.co.jp/apahotel/?sc_i=shp_pc_store-item_strh

〈Yahoo!ショッピングアパホテル店より応募する場合の注意点〉

対象の商品購入ページ内にて、プレゼントキャンペーンへ

「応募する」を選択いただいた方を抽選対象者といたします。

２. 1,500万食突破キャンペーン専用 アパ社長カレー購入フォーム

：https://forms.gle/uVXwWyAAGQ9FMNjx8

■景品 総勢55名様

・AH&R〈大阪なんば駅前タワー〉S-Sコネクトルーム宿泊御招待券 1組

・AH〈札幌大通駅前西〉S-Sコネクトルーム宿泊御招待券 1組

・鉄板焼THE七海 共通お食事券 30,000円分 1組

・3Dメッシュ枕プライドフィット 3組

・4WAY枕アジャストフィット 3組

・元谷 拓著 書籍『1秒で突破する 覚悟』、元谷芙美子直筆色紙セット 6組

・アパ社長カレーうどん、アパ社長ごはん各3食入り（合計6食） 20組

・富士川源流天然水1箱24本入り 20組

【「アパ社長カレー」とは】

アパホテルのレストランにて味を追求した結果、選び抜いたオリジナルスパイスとまろやかなソースを贅沢に使い、じっくり煮込んだ牛肉と野菜の自然な甘みを引き出した本格派ビーフカレー。アパグループの発祥地である金沢のご当地名物「金沢カレー」をイメージし、カレー本来の味を引き出しているためキャベツを添えてお召し上がりいただくと美味しさが増す。2011年3月24日 「アパ社長カレー」発表会にて、お客様による試食後のアンケート結果99.3％の人が「美味しい」と回答。箱入り個食の他に飲食店で使用する業務用も販売しています。

2021年3月に販売開始10周年を迎え、2026年4月には累計1,500万食を達成しています。

「アパ社長カレー」 特設サイト: https://www.apahotel.com/curry/(https://www.apahotel.com/curry/)

【アパグループ】

2022年4月より始動した5ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」の目標について前倒しで達成の目途が立ったことを受け、2026年4月に新中期5ヶ年計画「AIM5-II」を始動。2031年3月末までに国内自社ブランド単独10万室を目標とするほか、ホテル分野におけるプラットフォーム事業やマルチ・ブランド化、海外事業に関しては北米事業の強化および次期戦略エリアの模索を推進する。

■アパグループリリース資料

https://prtimes.jp/a/?f=d18265-846-5846e73937c6b1b7ea8d1dc47d558a36.pdf

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https://www.apahotel.com/

アパホテル公式アプリ「アパアプリ」

https://apahotel.com/qr_app/