CUTIE STREET、3rdシングルよりアニポケ新エンディングテーマ「キュートなキューたい -TVsize- 」を先行配信リリース

アソビシステム株式会社

MUSIC AWARDS JAPAN 2026で最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）など4部門にノミネートされ、8月にデビュー2周年公演を日本武道館で2DAYS開催が決定するなど注目を集める8人組アイドルグループ・CUTIE STREETが、2026年5月27日（水）発売の両A面3rdシングルCD 『キュートなキューたい / ナイスだね』より、テレビアニメ「ポケットモンスター」（テレ東系 毎週金曜よる6時55分～）エンディングテーマとなる「キュートなキューたい -TVsize-」 を5月15日（金）に先行配信リリースした。

通常盤アニポケ × きゅーすと盤

本楽曲は、世界を冒険するワクワク感や大切な仲間との絆をリズミカルかつポップなサウンドでキュートな楽曲へ落とし込んだ一曲。テレビアニメ「ポケットモンスター」の世界観を感じられる歌詞にも注目してほしい。楽曲は5月15日（金）に放送される「ポケットモンスター音楽祭」（テレ東系よる6時55分～ ※一部地域を除く）で初披露されるほか、5月16日（土）にはミュージックビデオのティザー映像も公開予定。どんな内容になっているか期待が高まる。

さらに、3rdシングルCDの店舗別特典絵柄を公開。応援店で初回限定盤を購入すると先着でデジタルサイン入りA4ポスターが、CUTIE盤、STREET盤、アニポケ × きゅーすと盤、通常盤を購入すると、生写真が全5種からランダムで1枚特典としてもらえる。メンバーの絵柄は応援店ごとに異なるので、詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

＜先行配信楽曲リリース情報＞

CUTIE STREET Digital Single「キュートなキューたい -TVsize- 」

配信日：2026年5月15日（金）

配信URL：http://kawaii-lab.lnk.to/cutie_sphere_tv_size

＜番組情報＞

テレビアニメ「ポケットモンスター」

テレ東系にて毎週金曜よる6時55分から放送中

※一部地域では放送日時が異なります

※放送内容は変更になる場合があります

「ポケットモンスター音楽祭」

テレ東系 5月15日（金）よる6時55分～1時間スペシャル！

※一部地域を除く

＜シングルCD発売情報＞

CUTIE STREET 3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイスだね』

発売日：2026年5月27日（水）

予約はこちら：https://lnk.to/CS_3rdsingle_CD

初回限定盤：KLC_90007 3,000円（税込）

CUTIE盤：KLC_90008 1,800円（税込）

STREET盤：KLC_90009 1,800円（税込）

アニポケ × きゅーすと盤：KLC_90010 1,800円（税込）

通常盤：KLC_90011 1,200円（税込）

初回限定盤CUTIE盤STREET盤アニポケ × きゅーすと盤通常盤

【収録曲】

初回限定盤

01:キュートなキューたい

02:ナイスだね

03:ゆめみるプリマドンナ

04:ぷりきゅきゅ

CUTIE盤

01:キュートなキューたい

02:ナイスだね

03:ゆめみるプリマドンナ

04:I Amai Me Mind

STREET盤

01:キュートなキューたい

02:ナイスだね

03:ゆめみるプリマドンナ

04:Crush on you

アニポケ × きゅーすと盤

01:キュートなキューたい

02:ナイスだね

03:キュートなキューたい -TV size-

通常盤

01:キュートなキューたい

02:ナイスだね

03:ゆめみるプリマドンナ

★スペシャルイベント情報★

対象商品のCDに封入される「シリアルナンバー入りシリアルコード」でスペシャルイベントにご応募いただけます。

対象商品：

2026年5月27日（水）発売

CUTIE STREET『キュートなキューたい／ナイスだね』

・初回生産限定盤（KLC_90007） \3,000（税込）

・CUTIE盤（KLC_90008） \1,800（税込）

・STREET盤（KLC_90009） \1,800（税込）

※「アニポケ×きゅーすと盤」および「通常盤」はシリアルコード封入対象外となりますので、予めご了承ください。

【シリアルナンバー3点で1口応募】

・CUTIE賞：メンバーとぷり撮りいこ～ 個別ぷり撮影会（計40名様、各メンバー5名様ずつご当選）

※撮影したぷりの現物をお渡しします。データのお渡しはございません。

※ぷり撮影後の落書きはございません。ぷり撮影のみとなりますので、ご了承ください。

【シリアルナンバー1点で1口応募】

・STREET賞：プリマ衣装 TikTok撮影会 （計120名様、各メンバー15名様ずつご当選）

詳細はこちら：https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/77593

★予約者優先 先着オリジナル特典★

■Amazon.co.jp

形態別メガジャケ

・初回限定盤 / きゅーすと盤 / 通常盤：形態別メガジャケ

・CUTIE盤：「梅田、川本、古澤 デジタルサイン入りメガジャケ」

・STREET盤：「板倉、桜庭、佐野、増田、真鍋 デジタルサイン入りメガジャケ」」

■TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：桜庭遥花 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：桜庭遥花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：古澤里紗 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：「古澤里紗 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）

・初回限定盤：佐野愛花 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：佐野愛花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■楽天ブックス

・初回限定盤：増田彩乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：増田彩乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■ネオウィング

・初回限定盤：梅田みゆ デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：梅田みゆ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■セブンネットショッピング

・初回限定盤：川本笑瑠 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：川本笑瑠 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■Joshin（Joshin webショップ含む）

・初回限定盤：板倉可奈 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：板倉可奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■Sony Music Shop

・初回限定盤：真鍋凪咲 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：真鍋凪咲 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■応援店共通特典

・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

※応援店特典の対象店舗はOfficial siteをご確認ください

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

＜CUTIE STREET デビュー2周年公演情報＞

『CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE 2026』

日時：

2026年8月25日（火）開場 16:30 / 開演 18:00

2026年8月26日（水）開場 15:30 / 開演 17:00

会場：東京都 日本武道館

詳細はこちら：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/2ndanniversarylive

＜CUTIE STREET 単独LIVE情報＞

『CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day1』

日時：2026年5月30日（土） OPEN16:30 / START 18:30（予定）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE

『CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day2』

日時：2026年5月31日（日） OPEN14:00 / START 16:00（予定）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE

『CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day1』

日時：2026年6月16日（火） OPEN16:00 / START 18:00（予定）

会場：東京都 有明アリーナ

『CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day2』

日時：2026年6月17日（水） OPEN15:30 / START 17:30（予定）

会場：東京都 有明アリーナ

詳細はこちら：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/cslive0405street

＜CUTIE STREET Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。

Official site：https://cutiestreet.asobisystem.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET

Instagram：https://www.instagram.com/cutie_street

TikTok：https://www.tiktok.com/@cutie_street

X：https://x.com/CUTIE_STREET