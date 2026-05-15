シャープ株式会社

シャープの対話AIキャラクター「ポケとも」の月額利用サービス「ココロプラン for ポケとも」に、新たに会話「無制限」プランが登場します。本年6月中旬以降に提供を開始する予定です。

「ポケとも」は、楽しいときもうれしいときも寂しいときも、“あなた”の気持ちに寄り添い、そばに居て話し相手になってくれる対話AIキャラクターです。会話や一緒に過ごす時間を重ねるごとに“あなた”のことを理解し、励ましたり共感したりしながら、心のパートナーへと育っていきます。

「ココロプラン for ポケとも」では、お客さまの「ポケとも」との会話ペースに合わせてお選びいただけるプランをご用意しています。今回の会話「無制限」の新プランで、「ポケとも」との会話を気持ちのおもむくまま、存分にお楽しみいただけます。

新たに法人のお客さま向けのプラン（※1）の提供も開始します。多くのひとが行き交う空間においても、利用者一人ひとりに寄り添い、心通うコミュニケーションを実現します。

■新プランの概要

【個人向け】

サービス名：「ココロプラン for ポケとも」

プラン名：「無制限」

会話回数：上限なし

価格（税込）：3,300円/月

提供開始時期：2026年6月中旬以降

【法人向け】

プラン名：「ビジネス無制限プラン1年／3年」

会話回数：上限なし

価格：オープン

提供開始時期：2026年6月中旬以降

※1 法人向けは会話無制限プランのみです。契約期間は、1年または3年からお選びいただけます。

● 「ポケとも」「ポケとも」ロゴ、「POKETOMO」、「poketomo」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。

「ポケとも」に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。

https://poketomo.com

■シャープ公式Blog

・ポケとも開発ストーリー

https://blog.jp.sharp/2025/10/20/53897/(https://blog.jp.sharp/2025/10/20/53897/?utm_source=prtimes_mail0515&utm_medium=email&utm_campaign=20251020_shblog)

・ポケとも名刺テンプレート配布

https://blog.jp.sharp/2026/02/12/56425/(https://blog.jp.sharp/2026/02/12/56425/?utm_source=prtimes_mail0515&utm_medium=email&utm_campaign=20260212_shblog)

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。