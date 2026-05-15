障がいのある求職者が“自分の言葉”で強みをPR。企業向けマッチングイベント「みっけ！しごと×逸材マッチングフェア」を6月19日（金）池袋で開催

WellsTech株式会社

WellsTech株式会社（本社：東京都板橋区、CEO：平山翔大、URL：https://wellstech.jp/）が運営する就労継続支援B型『GIF-TECH’s』において、2026年6月19日に障がいをお持ちの方と企業のマッチングを行うプレゼンテーションイベント『しごと×逸材マッチングフェア』を開催することを発表いたします。詳細はイベントHPをご覧ください。

【イベント特設HP】(https://mikke-event-2026.wellstech.jp/)

【開催概要】

2026年6月19日(金) 13:00~15:30

※当日は、イベント終了後も16:00の完全撤収までのお時間で企業間の交流のお時間をご用意しております。

会場：リロの会議室池袋 9Fホール

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-41-19 アン令和ビル9F

▼圧倒的なマッチング率を誇る、GIF-TECH’sの名物イベント！

『しごと×逸材マッチングフェア（以下、当イベント）』は、就労継続支援B型事業所『GIF-TECH’s』にて開催される求職イベントです。2023年から開催され、今年で4回目の開催となります。

当イベントでは、福祉事業所で訓練をしている利用者様が登壇し、およそ10分間の自己PRを行います。企業の皆様は利用者様のプレゼンテーションを聞き、障がい者雇用に関する業務切り出しのヒントを得たり、実際の採用に関する相談を行っていただけます。



障がい者雇用に関する課題解決や新たな出会いの場として多くの企業様にご参加いただいており、過去3年間に渡り幅広くご愛顧いただいております。

▼高い就職率×職場定着率が魅力！

当イベントの魅力は『圧倒的な採用率』にあります。

・3人に一人が、障害者雇用での雇用契約を締結

・本当に企業が求める情報(人間性、明確な合理的配慮、仕事への向き合い方など)を

一度のイベントに集約

・双方の合意がカジュアルに得られやすいワークフローの確立

これらにより企業様にあった人材とのマッチングを実現しています。

また、GIF-TECH’sから就職をした障がい者の3年間の職場定着率は「98%」を誇り、その核を担うのが当イベントとなります。

当イベントは求職者様の目標やニーズを直接聞く機会であるため、企業の人事担当者様は、雇用におけるミスマッチを減らした採用につながっています。

この施策は、日本における精神障がい者の職場定着率の課題解決を目指すもので、企業は安定した障がい者雇用率の達成を目指すことが可能です。

▼社会課題に『逸材』が挑戦！

当イベントには、就労継続支援B型が訓練として提供する多様な業務をこなす人材が登壇します。

就労継続支援B型が利用者様に提供する作業は非常に多彩で、事務職や清掃などといった職種はもちろん、中には動画編集、Webデザイン、SNS運用などの訓練を、実務を通じて行ってきた利用者様が登壇をすることから、企業は柔軟な業務の切り出しを検討することが可能です。

実際にイベントで求職者様のプレゼンテーションを見ることで、これまで考えなかった角度での業務設計を創造する機会にもなり、企業の障がい者雇用が単なる『人数合わせ』ではなく『戦力』としての雇用を実現するきっかけになります。

また、今回のイベントでは前例にはない、参加される企業の方に事前に登壇者様のご挨拶動画や、プレゼンテーションの閲覧ができる特設HPもご用意しております(閲覧にはHPより参加のお申し込みが必要)

▼共催企業が続々と参加予定！異業種交流のきっかけにも◎

当イベントは『池袋リロの会議室』という100名以上のキャパシティを誇る会議室を使用して実施されます。共催企業として参加をする就労継続支援B型事業所が5事業所以上、また、プレスリリース前にも関わらず実に15社以上の企業が参加を表明しております。

達成すべき課題は福祉業界のみならず、企業全体で見ても共通であることから、企業間の情報交換の場としても活用のできるイベントとして、有益であること間違いなし！

障がい者採用の新しいカタチ。ぜひとも会場で体感してください。

▼開催概要

2026年6月19日(金) 13:00~15:30

※当日は、イベント終了後も16:00の完全撤収までのお時間で企業間の交流のお時間をご用意しております。

会場：リロの会議室池袋 9Fホール

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-41-19 アン令和ビル9F

【参加お申し込みはこちら】※Googleフォームへ遷移します

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHHHSUUbwXaMyKb_G8_7aw1zzcq9clGKUUGWWEfwFiqNrlfw/viewform?usp=dialog



【スケジュールのご案内】

12:40 開場

13:00 開会、イベントの趣旨説明

13:05 前半プレゼンテーション

14:00 休憩

14:10 後半プレゼンテーション

15:00 閉会

※以降、15:30までを交流時間とし、登壇社様や企業間でのコミュニケーションにご利用いただけるお時間をご用意しております。

【主催】

WellsTech株式会社

(就労継続支援B型事業所GIF-TECH’s)(https://gif-techs.itabashi.wellstech.jp/)

＜お問い合わせ＞

就労継続支援B型GIF-TECH's 板橋区役所前オフィス

『みっけ！しごと×逸材マッチングフェア』運営事務局あて

Tel:03-6820-0731

Mail:yota.enbutsu@wellstech.jp

【共催】

日本介護株式会社(Study Hub)(https://studyhub.co.jp/)

一般社団法人アイエスエフネットベネフィット(https://www.isfnetbenefit.com/)

合同会社size(就労支援センターsize)(https://s-i-z-e.net/)